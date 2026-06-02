„Te egy senki vagy, egy drogfüggő álarcban!” – Durván nekiment T. Dannynek a Való Világ egykori sztárja

Egy budai éjszakai klubban történt incidens robbantotta ki a hazai celebvilág legújabb konfliktusát. Radics Attila, a Való Világ egykori sztárja egy videóban ment neki kíméletlenül T. Dannynek, miután állítása szerint az énekes miatt penderítették ki őt a Romkert VIP-részlegéből. A valóságshow-szereplő nem finomkodott, és olyan súlyos, személyes vádakat fogalmazott meg a rapper ellen, amelyek mellett nehéz lesz szó nélkül elmenni.

Így bontakozott ki a Radics Attila T. Danny balhé

A történet a szórakozóhely exkluzív zónájában indult, ahol a hírességek a DJ pult közelében szórakoztak. Radics elmondása szerint a backstage-ből azért kellett távoznia, mert a zenésznek nem tetszett a jelenléte: „A Romkertbe voltunk, rengeteg celeb társaságában, felmentünk a VIP-be, ahol a DJ pult volt, ott volt T. Danny, azaz Zorro is. Engem onnan a backstage-ből valamiért leküldtek, mert Zorrónak valami nem tetszett” – tálalt ki Radics. A Való Világ egykori sztárja ezen annyira felhúzta magát, hogy azonnal kamerát ragadott.

Na figyelj, T. Dániel, te egy senki vagy, soha nem is leszel senki. Te egy rossz drogfüggő ember vagy álarcban

– jelentette ki a botrányhős.

Súlyos titkot tárt fel Dani múltjából

A vádak sora itt még nem ért véget, Radics egészen a múltig ásott vissza, és egy tíz évvel ezelőtti történetet emlegetett fel. „Te, mikor tízvalahány évvel ezelőtt... nem nevezem meg, volt nekem fontos barátom, tőle kértél katit, ő katiztatott be” – utalt arra, hogy a rapper drogproblémái nem ma kezdődtek. Emellett a zenei karrierjét is ízekre szedte, szerinte T. Danny csupán a magánéletéből él. „Az, hogy a posztjaidból próbálsz nézettséget csinálni, meg rappelsz, megsúgok neked egy titkot: Brúnó, KKevin, Molywood, Vini nagyobb sztár, mint te, nem leszel sehol, azért mert te szívogatsz” – tette hozzá.

Állítása szerint évekkel ezelőtt közös képért könyörgött a zenész

A valóságshow-hős kikérte magának azt a feltételezést, hogy a rapper hátán akarna felkapaszkodni: „Nehogy azt hidd, hogy föl akarok mászni a hátadon, én már akkor valaki voltam, amikor te azt mondtad, hogy Radics bátyja, csináljunk képet” – vágta a zenész fejéhez. A dühös monológ végén nyílt meghívás hangzott el egy szócsatára. A rajongók pedig fokozott figyelemmel várják, Dani vajon válaszra méltatja-e Attila felhívását, és ha így lesz, tud-e válaszolni a könyörtelen vádakra. Amennyiben az ügy bonyolódni fog, biztosíthatjuk a kedves olvasóinkat, hogy nem maradunk adósak a fejleményekkel.