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Hoppá: Robert Pattinson magyarul szólalt meg, ezt mondta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Robert Pattinson
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 13:13
magyarul beszélőAlkonyat
Csupán négy szót mondott magyarul az Alkonyat sztárja, de már ezt is sikítva fogadták a rajongók.

Robert Pattinson az utóbbi években korunk egyik meghatározó színésze lett, aki rengeteg bátor döntést hozott és óriási sikereket ért el. Az Alkonyat-filmekkel berobbanó, majd később Batman szerepét megkapó világsztár hosszú utat tett meg idáig, hamarosan pedig a Dűne Magyarországon forgatott 3. részében lesz látható – nem ez az első alkalom, hogy hazánkba látogatott.

Mill Valley Film Festival 2019- 'The Lighthouse' Screening
Robert Pattinson magyarul szólt a rajongókhoz / Fotó: imageSPACE

A 2012-ben bemutatott Bel Ami – A szépfiú című filmet is nálunk forgatta Robert Pattinson, ráadásul akkor még ezerrel zakatolt az Alkonyat-láz. A rajongók tömegestül mentek a helyszínre, hátha meglátják kedvencüket, akit folytonos sikongatással vártak, ez pedig eléggé megzavarta a munkálatokat, azért megkérték őket, hogy legyenek halkabbak – ők pedig engedelmeskedtek, amennyire csak tudtak.

Az összes rajongó ledöbbent, mikor hirtelen megjelent előttük Robert Pattinson, aki négy magyar szót mondott nekik:

Köszönöm, hogy csendben voltatok.

Ezek után robbant csak igazán nagyot a sikolybomba, még Robert Pattinson is megmosolyogta a magyar rajongók már-már vadnak nevezhető, de szeretetteljes reakcióját.

Itt lehet megtekinteni egy videót az esetről:

 

Forrás: Promotions.hu

 

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