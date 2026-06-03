Hoppá: Robert Pattinson magyarul szólalt meg, ezt mondta

Robert Pattinson az utóbbi években korunk egyik meghatározó színésze lett, aki rengeteg bátor döntést hozott és óriási sikereket ért el. Az Alkonyat-filmekkel berobbanó, majd később Batman szerepét megkapó világsztár hosszú utat tett meg idáig, hamarosan pedig a Dűne Magyarországon forgatott 3. részében lesz látható – nem ez az első alkalom, hogy hazánkba látogatott.

Robert Pattinson magyarul szólt a rajongókhoz / Fotó: imageSPACE

A 2012-ben bemutatott Bel Ami – A szépfiú című filmet is nálunk forgatta Robert Pattinson, ráadásul akkor még ezerrel zakatolt az Alkonyat-láz. A rajongók tömegestül mentek a helyszínre, hátha meglátják kedvencüket, akit folytonos sikongatással vártak, ez pedig eléggé megzavarta a munkálatokat, azért megkérték őket, hogy legyenek halkabbak – ők pedig engedelmeskedtek, amennyire csak tudtak.

Az összes rajongó ledöbbent, mikor hirtelen megjelent előttük Robert Pattinson, aki négy magyar szót mondott nekik:

Köszönöm, hogy csendben voltatok.

Ezek után robbant csak igazán nagyot a sikolybomba, még Robert Pattinson is megmosolyogta a magyar rajongók már-már vadnak nevezhető, de szeretetteljes reakcióját.

Itt lehet megtekinteni egy videót az esetről:

Forrás: Promotions.hu