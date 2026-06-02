Tangára vetkőzött Tóth Andi! Őrült videóban, tetovált istennőként rázza magát a bombázó

A hazai bulvárélet legmeghatározóbb alakja, Marics Peti exe újra a csúcsra tör! Az ország egyik kimagasló hangú énekesnője, Tóth Andi korábban sokkolta a közvéleményt a visszavonulásával. Most azonban egy olyan elképesztő és váratlan zenei bombát dobott le, ami azonnal letarolta a slágerlistákat. A hirtelen jött visszatérés híre teljesen lázba hozta a közönséget, és minden szem a dögös sztárra szegeződik.

Tóth Andi új dala hatalmas sikert aratott a rajongók körében (Fotó: MW archív)

Tóth Andi Júniusban: itt a mindent elsöprő visszatérés!

Hatalmas visszavonulása után végre megtört a jég, és Andi kijött a legújabb dalával, aminek a címe: Júniusban. A hír hallatán a rajongótábora azonnal elárasztotta a közösségi oldalakat, és szinte felrobbantak a kommentszekciók. A fogadtatás elképesztően szélsőséges, és valóságos érzelmi cunamit indított el a követők körében. Van, aki egyszerűen odáig van a gyönyörűségtől és extázisban ünnepel, miközben a komolyabb kritikusok is csak ámulnak. A legnagyobb közösségi platformokon szinte egymást érik a meghatott és végtelenül lelkes hozzászólások.

De jó, visszatértél, el se tűnj többet, mert egy csoda vagy! A Rock királynője!

Az emberek valósággal szomjazták már a hangját, és a követők követelik, hogy most már végleg maradjon a színpadon.

Igazi istennőként igézi meg a nézőket

A dalhoz készült kisfilm látványvilága egyszerűen lélegzetelállító lett, és azonnal lángra lobbantotta a netet. Igazi istennőként tért vissza klipjében, a dögös szettjeiben minden szem rászegeződik az extravagáns énekesnőre. A szexi mozdulatok, a dögös kisugárzás és a magabiztosság mind azt bizonyítják, hogy a dívának a színpadon a helye. A vizuális megvalósítás nemcsak a férfi rajongók szívét dobogtatta meg, hanem a szakmát is lenyűgözte. Andi bebizonyította, hogy a kihagyás ellenére semmit sem veszített a varázsából, sőt, talán még magabiztosabb, mint valaha.

Tóth Andi szettjeire nincsenek szavak (Fotó: Bors)

A meglepő múlt és a nosztalgikus 2000-es évek

Sokan talán elfelejtették, de a hivatalos visszavonulása óta jelent már meg dala a piacon. A rajongók emlékezhetnek, hogy a Toxic elnevezésű saját parfümjéhez is írt dalt, ami szintén nagyot ment. Emellett Belanoval is kihozott egy közös számot Nu ma lasa címmel, ám azokat a projekteket mégis másként kezelte a közönség. A mostani száma azokhoz képest teljesen más, hisz ez a 2000-es évek tini bandák hangulatát idézi meg. Ez a nosztalgikus, pörgős és hihetetlenül fülbemászó stílus tökéletesen áll neki, és garantáltan a nyár legnagyobb klubslágere lesz.