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Kutyák tartják rettegésben a Óbudát, postást marcangolt szét a bedühödött állat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors postás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 12:55
támadáskutya
Helyiek szerint utcán és házakban élő kutyák is támadják őket. A postást az incidens után mentőnek kellett elvinnie.
Bors
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Egy óbudai postást marcangolt meg egy kutya Testvérhegyen. Nem ő az első, akit megtámadtak vagy rettegésben tartanak a helyi ebek.

Postást marcangolt szét egy kutya
Postást marcangolt szét egy kutya (fotó: Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyelet)

Postás került kórházba kutya támadás után

A közepes termetű kutya egy lakásból ugrott ki, majd rátámadt a postásra, és többször is megharapta - gazdája alig tudta leszedni a munkásról az állatot. Elmondása szerint a házi kedvenc korábban még soha nem viselkedett így.

A szerencsére közelben tartózkodó „Őrszem Egység” tagjai - akik rendőrökből és közterület-felügyelőkből állnak - perceken belül Bekásmegyerről Testvérhegyre érkeztek. Elsősegélyben részesítették a postást, akit később a mentők szállítottak kórházba.

A kutyások szerint a kutyáknak a nemrég beiktatott elektromos járművekkel lehet problémájuk. Ezek az eszközök megijeszthetik az állatokat, ami agresszív reakciót válthat ki belőlük.

Egy szomszéd szerint érdemes lenne kutyákhoz értő postásokat alkalmazni, különösen a testvérhegyi területen, ahol az utcán is sok kutya kóborol. Emellett szerinte hatékony ultrahangos kutyariasztóval vagy akár paprikaspray-vel is elláthatnák őket. A szomszéd hozzátette, nem is érti, miért nincs náluk ilyen felszerelés.

Marika néni, egy helyi lakos szerint ő már alig mer egyedül az utcára lépni a kutyák miatt. Elmondása szerint többször is megkergették, sőt egyszer meg is támadták.

Nem is értem, miért nem fogják be őket, miért nem szigorítanak a szabályokon, miért nekem kell félnem a kutyák miatt? Mert félek, ez van, gyerekkorom óta, ezért inkább ki sem megyek az utcára. A portámat még a megboldogult férjem alakította ki úgy, hogy az egy erőd legyen, oda kutya véletlenül sem tud betévedni.

A postást megtámadó kutya gazdája nem az állatot hibáztatja a történtekért. Elmondása szerint tisztában van vele, hogy a támadás az ő felelőssége, és azzal is, hogy kutyája sérülést okozó támadása miatt akár közel félmillió forintos bírságra is számíthat - írja a Blikk.

 

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