Rettegés a gyorsétteremben: szörnyűségre vetemedett a tini, miután rossz szószt kapott

Súlyos fenyegetéssé fajult egy jelentéktelennek tűnő vita Dél-Londonban, amikor egy tinédzser fegyvernek tűnő tárggyal támadt rá egy gyorséttermi dolgozóra.

Rossz szószt kapott, ezért álfegyverrel fenyegetőzött

A 18 éves Marwan Khadir dühödten tért vissza egy gyorsétterembe, miután azt állította, hogy nem azt kapta, amit rendelt. A fiú szerint három fokhagymaszószt és három majonézt kért, ám ezt nem teljesítették. Otthon még videóra is vette, ahogy megszámolja a szószokat, majd dühében visszament az étterembe, ahol számon kérte az alkalmazottat:

Három fokhagymás szószt és három majonézt kértem… Te meg négy burger szószt adtál.

Fegyverrel tért vissza a gyorsétterembe

A helyzet gyorsan elfajult: Khadir előrántott egy pisztolynak tűnő tárgyat, miközben az egyetlen jelenlévő dolgozó felemelt kézzel próbálta jelezni, hogy nem jelent veszélyt. A támadás tavaly, szenteste történt, és a dolgozót többször bántalmazta a tinédzser, miközben megpróbált a pult mögé jutni.

A Metropolitan Police szóvivője szerint az áldozat másnap jelentette az esetet. A rendőrség gyors nyomozásba kezdett, amely során térfigyelő kamerák felvételei, pénzügyi adatok és helyi lakossági információk alapján azonosították az elkövetőt.

A közlemény szerint:

A gyors ütemű nyomozás során a rendőrök kiterjedt kamerafelvételek és pénzügyi nyomkövetés segítségével azonosították Khadirt, valamint helyi ellenőrzéseket is végeztek.

A hatóságok telefonos adatgyűjtést is folytattak, majd fegyveres egységekkel együttműködve házkutatási engedélyt szereztek, és január 2-án letartóztatták a fiatalt. A rendőrök lefoglalták a támadás során használt fegyverutánzatot és az ahhoz tartozó ál-lőszereket is.

Az ügyet vezető Amy Cross nyomozó így nyilatkozott:

A rendőrök fáradhatatlan munkája az ünnepi időszak alatt is bizonyítja, hogy a rendvédelem soha nem áll meg...

Hozzátette:

Gondolataink továbbra is az áldozattal vannak, aki egy rendkívül ijesztő helyzetet élt át – olyat, amilyet senkinek sem kellene, különösen nem a munkahelyén.

Khadir a Woolwich Crown Court bíróságon bűnösnek vallotta magát többek között erőszakkal való fenyegetés, halálos fenyegetés és testi sértés vádjában. A bíróság a Metro értesülései szerint végül három év börtönbüntetésre ítélte a londoni fiatalt.