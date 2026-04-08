Hoppá! Zendaya elkotyogta magát: Hatalmas titkot árult el az Eufória harmadik évadáról

Már tényleg nem kell sokat várni az Eufória harmadik évadának megjelenésére. A soron következő, főszereplők felnőttkorát követő folytatásban a mostanság kifejezetten elfoglalt Zendaya karaktere új életet kezd Új-Mexikóban drogcsempészként, Sydney Sweeney és Jacob Elordi pedig összeházasodnak, miközben előbbi OnlyFans-en igyekszik hírnevet szerezni. A hatalmas várakozás közepette viszont felmerül a kérdés: lesz ezután még egy negyedik évad, vagy ezt a történetet kimaxolták úgy, ahogy van?

Zendaya elkotyoghatta magát: Ez lehet az Eufória utolsó évada

Most, hogy Zendaya a 2025-ös évet végigdolgozta, szünetelteti a forgatásokat, ezáltal pedig egy kicsit kifújhatja magát. Van mit kipihenni, hiszen idén jelenik meg tőle a Kész dráma, az Odüsszeia, a Pókember: Vadonatúj nap, a Dűne: Harmadik rész és az április 13-án érkező Eufória harmadik évad. A jelenleg szóban forgó sorozatnak köszönheti a színésznő a világraszóló hírnevét: ha ebben az alkotásban nem mutatta volna meg igazi színészi potenciálját, nem lehetett volna Zendaya Tom Holland szerelme, vagy a harcoslelkű, óceánkék szemű fremen lány.

Mindenesetre a pihenés nem teljes, ugyanis ebben az évben arra fekszik rá jobban, hogy a leforgatott filmjeit népszerűsítse különböző platformokon. Így tett a Drew Barrymore show-ban is, ahol a Charlie angyalai és Az 50 első randi filmek sztárja kérdezte ki őt. Barrymore egy igen egyenes kérdést tett fel Zendayának: „Ez lesz a sorozat utolsó epizódja?” Mire Zendaya a következőt felelte:

Azt hiszem, igen.

Bizonyára azt gondolta Barrymore, hogy káprázik a füle, de az újbóli megkérdezés után Zendaya még egyszer azt felelte, hogy: „Igen, a lezárás már közel van.” A váratlan bejelentéssel kapcsolatban a Variety magazin megkereste a műsort gyártó HBO-t is, azonban a filmóriás nem akart nyilatkozni ezzel kapcsolatban. Ezáltal pedig könnyen lehet, hogy tényleg vége lehet a sorozatnak az utolsó évaddal, jóllehet erről hivatalos megerősítés egyelőre nincs.

Nehezen összehozott évad

Mondjuk nem lenne meglepő, ha így lenne. Elég nehéz volt összehozni ezt az új évadot, kezdve a 2023-as forgatókönyvírók sztrájkjával és azzal, hogy összeegyeztessék Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo és a többi nagy névnek az egyébként is eléggé húzós munkarendjét. A sorozat kezdete óta ugyanis szinte mindenkiből világsztár lett, aki szerepelt benne és azóta ennél nagyobb volumenű filmszerepekben vettek részt az utóbbi években.