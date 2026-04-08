Hoppá! Zendaya elkotyogta magát: Hatalmas titkot árult el az Eufória harmadik évadáról

Már tényleg nem kell sokat várni az Eufória harmadik évadának megjelenésére. A soron következő, főszereplők felnőttkorát követő folytatásban a mostanság kifejezetten elfoglalt Zendaya karaktere új életet kezd Új-Mexikóban drogcsempészként, Sydney Sweeney és Jacob Elordi pedig összeházasodnak, miközben előbbi OnlyFans-en igyekszik hírnevet szerezni. A hatalmas várakozás közepette viszont felmerül a kérdés: lesz ezután még egy negyedik évad, vagy ezt a történetet kimaxolták úgy, ahogy van?
Most, hogy Zendaya a 2025-ös évet végigdolgozta, szünetelteti a forgatásokat, ezáltal pedig egy kicsit kifújhatja magát. Van mit kipihenni, hiszen idén jelenik meg tőle a Kész dráma, az Odüsszeia, a Pókember: Vadonatúj nap, a Dűne: Harmadik rész és az április 13-án érkező Eufória harmadik évad. A jelenleg szóban forgó sorozatnak köszönheti a színésznő a világraszóló hírnevét: ha ebben az alkotásban nem mutatta volna meg igazi színészi potenciálját, nem lehetett volna Zendaya Tom Holland szerelme, vagy a harcoslelkű, óceánkék szemű fremen lány.
Mindenesetre a pihenés nem teljes, ugyanis ebben az évben arra fekszik rá jobban, hogy a leforgatott filmjeit népszerűsítse különböző platformokon. Így tett a Drew Barrymore show-ban is, ahol a Charlie angyalai és Az 50 első randi filmek sztárja kérdezte ki őt. Barrymore egy igen egyenes kérdést tett fel Zendayának: „Ez lesz a sorozat utolsó epizódja?” Mire Zendaya a következőt felelte:
Azt hiszem, igen.
Bizonyára azt gondolta Barrymore, hogy káprázik a füle, de az újbóli megkérdezés után Zendaya még egyszer azt felelte, hogy: „Igen, a lezárás már közel van.” A váratlan bejelentéssel kapcsolatban a Variety magazin megkereste a műsort gyártó HBO-t is, azonban a filmóriás nem akart nyilatkozni ezzel kapcsolatban. Ezáltal pedig könnyen lehet, hogy tényleg vége lehet a sorozatnak az utolsó évaddal, jóllehet erről hivatalos megerősítés egyelőre nincs.
Mondjuk nem lenne meglepő, ha így lenne. Elég nehéz volt összehozni ezt az új évadot, kezdve a 2023-as forgatókönyvírók sztrájkjával és azzal, hogy összeegyeztessék Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo és a többi nagy névnek az egyébként is eléggé húzós munkarendjét. A sorozat kezdete óta ugyanis szinte mindenkiből világsztár lett, aki szerepelt benne és azóta ennél nagyobb volumenű filmszerepekben vettek részt az utóbbi években.
Ahogy az előzetesben láthattuk, a sorozatban egy tragikus sorsú régi kedvenc is szerepet kapott. Eric Dane halála után először tűnik fel az Eufória harmadik évadában, amely az ALS-betegségben elhunyt színész egyik utolsó filmszerepe, amit még betegen is képes volt leforgatni. A minap megrendezett vörös szőnyeges bemutatón megemlékeztek a sorozat elhunyt tagjairól, köztük Eric Dane-ről és Angus Cloudról is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.