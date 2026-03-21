Nem kóstoltál ennél finomabbat: ezzel a krémes vegán tiramisu recepttel leveszed a lábáról az egész családot

A tiramisu talán a legismertebb olasz desszert, amelyet a lágy krém és a kávéba mártogatott piskóták mesés ízvilága tesz egyszerűen ellenállhatatlanná. Minden évben március 21-én ünnepeljük ezt az ízletes finomságot, így ez jó apropó arra, hogy te is kipróbáld egy olyan változatát, amelyet mindenki bátran fogyaszthat. Ez a vegán tiramisu recept nem okoz majd csalódást! Legalább olyan finom, mint a klasszikus, ha nem jobb.

Vegán tiramisu recept házilag

A tiramisu népszerűségét egyrészt lágy, krémes állagának, másrészt karakteres ízvilágának köszönheti. A kávé, a kakaó és a krém utánozhatatlan harmóniája minden egyes falatban visszaköszön, és ez a vegán receptben sincs másképp. A mentes változat megőrzi a klasszikus tiramisu ízvilágát, de egy könnyedebb alternatívát nyújt.

Bors-tipp: a mascarponét érdemes előre lehűteni, így könnyebb lesz vele dolgozni!

Nem csak a világnap alkalmából jó választás; tökéletes ünnepekre, vendégváró desszertnek, de egy édes hétvégi jutalomnak is az ebéd után.

A vegán tiramisu hozzávalói:

A piskótához:

2,5 csésze liszt

2 evőkanál kukoricakeményítő

1 evőkanál sütőpor

0,5 teáskanál só

1 csésze cukor

0,5 csésze olaj

1,5 csésze növényi tej

2 teáskanál almaecet

1 evőkanál vaníliakivonat

A vegán mascarponéhoz:

2 csésze kesudió

2 csomag tofu

1 csésze cukor

csipet só

2 teáskanál vaníliakivonat

0,5 csésze olvasztott kókuszolaj

A kávés keverékhez:

kb. 1 csésze erős kávé vagy eszpresszó

3 evőkanál cukor

2 evőkanál kakaópor (a tiramisu tetejére)

A vegán tiramisu elkészítésének lépései:

Piskótasütés

A tiramisu recept elkészítését a száraz hozzávalók kimérésével kezdjük. Egy tálban összekeverjük őket, majd hozzáadjuk a nedves alapanyagokat. Simára keverjük, tepsibe öntjük, és 180 °C-on 25–30 perc alatt készre sütjük. Miután kihűlt, csíkokra vágjuk. A vegán mascarpone elkészítése

A kesudiót forró vízben áztatjuk körülbelül fél órán át, majd leszűrjük. A tofuval, cukorral, vaníliával és kókuszolajjal együtt sima, selymes krémmé turmixoljuk, és a hűtőbe tesszük. A vegán tiramisu összeállítása

A kávét elkeverjük a cukorral, majd hagyjuk kicsit kihűlni.

Egy tál alját vékonyan kikenjük a mascarponéval, a piskótacsíkokat a kávéba mártjuk, majd lerakjuk az első réteget. Erre jöhet a mascarpone fele, majd újra piskóta és a maradék mascarpone. Legalább 4-5 órára a hűtőbe tesszük a kész desszertet, hogy az ízek összeérjenek. Tálalás előtt megszórjuk kakaóporral, és szeletelhetjük is!

Ha maradnál a jól bevált klasszikusnál, használd az alábbi videóban látható eredeti tiramisu receptet: