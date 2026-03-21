Nem kóstoltál ennél finomabbat: ezzel a krémes vegán tiramisu recepttel leveszed a lábáról az egész családot

Március 21-én ünnepeljük az isteni olasz desszertet. Mi lehetne jobb alkalom, hogy elkészítsd ezt a finomságot egy könnyedebb változatban? Ez a vegán tiramisu recept még krémesebb, mint az eredeti! Mutatjuk, hogyan készítsd el, hogy mindenki megízlelhesse a világnap alkalmából!
A tiramisu talán a legismertebb olasz desszert, amelyet a lágy krém és a kávéba mártogatott piskóták mesés ízvilága tesz egyszerűen ellenállhatatlanná. Minden évben március 21-én ünnepeljük ezt az ízletes finomságot, így ez jó apropó arra, hogy te is kipróbáld egy olyan változatát, amelyet mindenki bátran fogyaszthat. Ez a vegán tiramisu recept nem okoz majd csalódást! Legalább olyan finom, mint a klasszikus, ha nem jobb.
Pár lépés, és kész a vegán alternatíva.
A mentes változat épp annyira krémes, mint az eredeti.
Ünnepeld a tiramisu világnapját egy házi vegán recepttel.
Vegán tiramisu recept házilag
A tiramisu népszerűségét egyrészt lágy, krémes állagának, másrészt karakteres ízvilágának köszönheti. A kávé, a kakaó és a krém utánozhatatlan harmóniája minden egyes falatban visszaköszön, és ez a vegán receptben sincs másképp. A mentes változat megőrzi a klasszikus tiramisu ízvilágát, de egy könnyedebb alternatívát nyújt.
Nem csak a világnap alkalmából jó választás; tökéletes ünnepekre, vendégváró desszertnek, de egy édes hétvégi jutalomnak is az ebéd után.
A vegán tiramisu hozzávalói:
A piskótához:
2,5 csésze liszt
2 evőkanál kukoricakeményítő
1 evőkanál sütőpor
0,5 teáskanál só
1 csésze cukor
0,5 csésze olaj
1,5 csésze növényi tej
2 teáskanál almaecet
1 evőkanál vaníliakivonat
A vegán mascarponéhoz:
2 csésze kesudió
2 csomag tofu
1 csésze cukor
csipet só
2 teáskanál vaníliakivonat
0,5 csésze olvasztott kókuszolaj
A kávés keverékhez:
kb. 1 csésze erős kávé vagy eszpresszó
3 evőkanál cukor
2 evőkanál kakaópor (a tiramisu tetejére)
A vegán tiramisu elkészítésének lépései:
Piskótasütés A tiramisu recept elkészítését a száraz hozzávalók kimérésével kezdjük. Egy tálban összekeverjük őket, majd hozzáadjuk a nedves alapanyagokat. Simára keverjük, tepsibe öntjük, és 180 °C-on 25–30 perc alatt készre sütjük. Miután kihűlt, csíkokra vágjuk.
A vegán mascarpone elkészítése A kesudiót forró vízben áztatjuk körülbelül fél órán át, majd leszűrjük. A tofuval, cukorral, vaníliával és kókuszolajjal együtt sima, selymes krémmé turmixoljuk, és a hűtőbe tesszük.
A vegán tiramisu összeállítása A kávét elkeverjük a cukorral, majd hagyjuk kicsit kihűlni. Egy tál alját vékonyan kikenjük a mascarponéval, a piskótacsíkokat a kávéba mártjuk, majd lerakjuk az első réteget. Erre jöhet a mascarpone fele, majd újra piskóta és a maradék mascarpone.
Legalább 4-5 órára a hűtőbe tesszük a kész desszertet, hogy az ízek összeérjenek.
Tálalás előtt megszórjuk kakaóporral, és szeletelhetjük is!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
