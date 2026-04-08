Molnár Piroskáért aggódik mindenki: mi történhetett?

Rejtélyes és megrendítő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Molnár Piroska, amely azonnal aggodalmat váltott ki pályatársai és rajongói körében.
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő egy versidézetet osztott meg Csoóri Sándor Föld, nyitott sebem című művéből. A sorok a fájdalomról és a halál közelségének zavaros, nyomasztó érzéséről szólnak:
„Halálelőtti időzavar! Bádogszáj siránkozás a vas égzengései közt! Hogy beledöglök! Hogy nagyon fáj!”
A bejegyzés láttán több ismert művész is azonnal reagált, aggódva érdeklődve a színésznő állapota felől. Többek között Egri Kati, Gryllus Dorka és Sztárek Andrea is jelezte: mellette állnak, ha segítségre van szüksége.
Molnár Piroska azonban csak egyetlen kérdésre reagált, amikor valaki azt tudakolta, mi történt vele. Válasza rövid és sokatmondó volt:
Csak az élet!
A háttérben valószínűleg nem egy konkrét esemény, hanem inkább az idő múlása és az egészségi állapot romlása állhat. A művésznő az utóbbi időben többször beszélt arról, hogy bár a színpad iránti szenvedélye töretlen, fizikai állapota egyre inkább korlátok közé szorítja, a mozgáshoz már évek óta botot használ – írja a Blikk.
