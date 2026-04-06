BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mély fájdalommal közölte a Dankó Rádió: elhunyt Madarász Katalin

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 20:07 / FRISSÍTÉS: 2026. április 06. 20:36
Hétfőn délután 92 éves korában elhunyt az énekesnő. Madarász Katalint sokan gyászolják.
K. C.
A szerző cikkei

A Dankó Rádió a Facebook-oldalán jelentette be mély fájdalommal a tragikus hírt, miszerint elhunyt 92 éves korában Madarász Katalin. 

Elhunyt 92 éves korában Madarász Katalin / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az énekesnő első rádiófelvételei 1953-ban készültek, és szinte azonnal a magyarnóta és a cigánydal egyik legnépszerűbb előadója lett, majd legendás színpadi párost alkottak Gaál Gabriellával. Rádióhallgatók generációinak alapvető élménye és első találkozása ezekkel a műfajokkal Madarász Katalin hangjához kötődik. Munkásságát a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerték, csatornánk pedig 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjával tüntette ki. 

Családjának, barátainak őszinte részvétünk! Emlékét, kedves mosolyát, humorát soha nem feledjük, zenei örökségét megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk. Nyugodjon békében!

- írta mély fájdalommal a Dankó Rádió. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
