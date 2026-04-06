Mély fájdalommal közölte a Dankó Rádió: elhunyt Madarász Katalin

A Dankó Rádió a Facebook-oldalán jelentette be mély fájdalommal a tragikus hírt, miszerint elhunyt 92 éves korában Madarász Katalin.
Az énekesnő első rádiófelvételei 1953-ban készültek, és szinte azonnal a magyarnóta és a cigánydal egyik legnépszerűbb előadója lett, majd legendás színpadi párost alkottak Gaál Gabriellával. Rádióhallgatók generációinak alapvető élménye és első találkozása ezekkel a műfajokkal Madarász Katalin hangjához kötődik. Munkásságát a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerték, csatornánk pedig 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjával tüntette ki.
Családjának, barátainak őszinte részvétünk! Emlékét, kedves mosolyát, humorát soha nem feledjük, zenei örökségét megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk. Nyugodjon békében!
- írta mély fájdalommal a Dankó Rádió.
