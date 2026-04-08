"Divat engem szidni az interneten" - Lékai Máté kiakadt a felesége miatt

Ahogyan arról korábban az M4 Sport cikke beszámolt, a Kozármisleny női kézilabdacsapatának játékosa, Brettner Zsófia jelenleg a szakdolgozatán dolgozik. Lékai Máté példáján keresztül vizsgálja, miként válnak az élsportolók celebekké. A magyar férfi kézilabda-válogatott klasszisa részben azzal került be a bulvár világába, hogy feleségül vette Kiss Ramóna műsorvezetőt. A témában megjelent cikk alatt Lékai számos kritikus hozzászólást kapott, amelyekre reagált is – válasza azonban tovább fokozta a helyzetet, és végül kommentcsatába torkolt.

Lékai Máté keményen beleállt a kritikusokba

A Ferencváros irányítója és műsorvezető felesége, Kiss Ramóna 2019-ben, szűk körben házasodtak össze, majd nem sokkal később megszületett első gyermekük, Noé. A cikk alatt egy hozzászóló éppen az ő kapcsolatukat vette célba, Lékai Máté és felesége kapcsán fogalmazva meg kritikát - írta az Origo.

Szomorú, hogy Máté is hova jutott, és hova juthatott volna anélkül a nő nélkül.

Gyakran megesik, hogy a hírességek világában a sztárok nem reagálnak a kommentekre. Most azonban Lékai Máté kivételt tett, és elsőként nyugodtan tett fel egy kérdést.

Hova jutottam?

Lékai Máté válaszolt az őt és Kiss Ramónát ért beszólásra Fotó: Facebook

A történet azonban itt nem ért véget: az első hozzászóló egy hosszabb bejegyzésben fejtette ki véleményét, amelyben azt állította, hogy Lékai Máté pályafutása jelentősen visszaesett azóta, hogy megismerkedett feleségével. Hozzátette ugyanakkor, hogy korábban a Veszprém és a magyar válogatott meghatározó játékosa volt, ám szerinte a megnövekedett médiaszereplések miatt a kézilabda már nem az első volt nála.

Lékai ezt sem hagyta szó nélkül, és egy hosszabb üzenetben reagált a kritikára.

Amikor összejöttem a feleségemmel, utána voltam életem legjobb formájában. Tehát ez kamu. Mióta eljöttem a Veszprémből, azóta Eb 5. lettem, ott voltam a párizsi olimpián, és a Fradival harmadikok lettünk a bajnokságban. Az, hogy divat szidni engem az interneten, egy dolog, de attól még a tények makacs dolgok

- kommentelte a Fradi játékosa.

Lékai-Kiss Ramóna férje egy hosszabb üzenetet is megfogalmazott Fotó: Facebook

Lékai Máté januárban búcsúzott el a magyar válogatottól, amelyben 198 találkozón 592-szer talált be, és részese volt az elmúlt évtizedek valamennyi sikerének a férfiválogatottal, hiszen olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024).