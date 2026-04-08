BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

"Divat engem szidni az interneten" - Lékai Máté kiakadt a felesége miatt

Lékai Máté
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 13:00
Lékai-Kiss Ramónakézilabda
Lékai-Kiss Ramóna férjét ízléstelen kritika érte a közösségi médiában. Lékai Máté azonban nem maradt csendben, ami végül kommentháborúba torkolt.

Ahogyan arról korábban az M4 Sport cikke beszámolt, a Kozármisleny női kézilabdacsapatának játékosa, Brettner Zsófia jelenleg a szakdolgozatán dolgozik. Lékai Máté példáján keresztül vizsgálja, miként válnak az élsportolók celebekké. A magyar férfi kézilabda-válogatott klasszisa részben azzal került be a bulvár világába, hogy feleségül vette Kiss Ramóna műsorvezetőt. A témában megjelent cikk alatt Lékai számos kritikus hozzászólást kapott, amelyekre reagált is – válasza azonban tovább fokozta a helyzetet, és végül kommentcsatába torkolt.

Lékai Máté keményen beleállt a kritikusokba
Lékai Máté keményen beleállt a kritikusokba Fotó: Pixsell/MB Media

Lékai Máté keményen beleállt a kritikusokba

A Ferencváros irányítója és műsorvezető felesége, Kiss Ramóna 2019-ben, szűk körben házasodtak össze, majd nem sokkal később megszületett első gyermekük, Noé. A cikk alatt egy hozzászóló éppen az ő kapcsolatukat vette célba, Lékai Máté és felesége kapcsán fogalmazva meg kritikát - írta az Origo.

Szomorú, hogy Máté is hova jutott, és hova juthatott volna anélkül a nő nélkül.

Gyakran megesik, hogy a hírességek világában a sztárok nem reagálnak a kommentekre. Most azonban Lékai Máté kivételt tett, és elsőként nyugodtan tett fel egy kérdést.

Hova jutottam?

Lékai Máté válaszolt az őt és Kiss Ramónát ért beszólásra
Lékai Máté válaszolt az őt és Kiss Ramónát ért beszólásra Fotó: Facebook

A történet azonban itt nem ért véget: az első hozzászóló egy hosszabb bejegyzésben fejtette ki véleményét, amelyben azt állította, hogy Lékai Máté pályafutása jelentősen visszaesett azóta, hogy megismerkedett feleségével. Hozzátette ugyanakkor, hogy korábban a Veszprém és a magyar válogatott meghatározó játékosa volt, ám szerinte a megnövekedett médiaszereplések miatt a kézilabda már nem az első volt nála.

Lékai ezt sem hagyta szó nélkül, és egy hosszabb üzenetben reagált a kritikára.

Amikor összejöttem a feleségemmel, utána voltam életem legjobb formájában. Tehát ez kamu. Mióta eljöttem a Veszprémből, azóta Eb 5. lettem, ott voltam a párizsi olimpián, és a Fradival harmadikok lettünk a bajnokságban. Az, hogy divat szidni engem az interneten, egy dolog, de attól még a tények makacs dolgok

- kommentelte a Fradi játékosa. 

Lékai Máté egy hosszabb üzenetet is megfogalmazott
Lékai-Kiss Ramóna férje egy hosszabb üzenetet is megfogalmazott Fotó: Facebook

Lékai Máté januárban búcsúzott el a magyar válogatottól, amelyben 198 találkozón 592-szer talált be, és részese volt az elmúlt évtizedek valamennyi sikerének a férfiválogatottal, hiszen olimpiai 4. (2012), világbajnoki 5. (2021) és Európa-bajnoki 5. (2024).

@borsonline_aktualis

Lékai-Kiss Ramóna férje a könnyeivel küzdött Elbúcsúztatták a magyar férfi kézilabda-válogatott irányítóját. #bors #lekaimate #lekaikissramona #kezilabda #bucsu #magyarvalogatott

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu