Radics Gigi két ország lakóit is lenyűgözte egyszerre csodálatos hangjával

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 17:13 / FRISSÍTÉS: 2026. április 07. 17:44
Egyedülálló eseménnyel ünnepelték az amerikai–magyar barátság napját, amelynek alkalmából az Egyesült Államok alelnöke is Magyarországra látogatott. A rendezvényen Radics Gigi énekelte el a magyar és az amerikai himnuszt is, amely hatalmas sikert aratott.
Különleges és emlékezetes pillanatnak lehettek tanúi azok, akik részt vettek az amerikai–magyar barátság napja alkalmából rendezett eseményen. A jeles nap apropóján Magyarországra érkezett az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, majd nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban Orbán Viktor. A magyar–amerikai kapcsolatok az utóbbi időszakban soha nem látott lendületet kaptak, sokak szerint igazi aranykorukat élik. A jelenlegi, sok feszültséggel teli nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy a két ország között erős és szoros együttműködés alakuljon ki. A mai esemény egyik legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanatát Radics Gigi szolgáltatta.

A Magyar-Amerikai barátság napján Radics Gigi énekelte el a két nemzet himnuszait (Fotó: YouTube)

Radics Gigi JD Vance és Orbán Viktor előtt énekelt

Radics Gigi az utóbbi időben számos eseményen lépett fel Orbán Viktor előtt. Az aranytorkú énekesnő az október 23-ai ünnepség után a tavalyi Háborúellenes Gyűlések állandó vendégfellépője lett Curtisszel az oldalán, majd idén is több Háborúellenes Gyűlésen elénekelték Demjén Ferenc slágerének a feldolgozását, a Szabadság vándorait. A március 15-ei ünnepségen is színpadra állt Radics Gigi, de Orbán Viktor országjárásának több állomásán is fellépett. A mai rendezvényen Radics Gigi előbb a magyar, majd az amerikai himnuszt adta elő. Csodálatos hangjával betöltötte az egész teret. Előadása rendkívül tiszta, erőteljes és érzelemmel teli volt, amely mindenkit lenyűgözött a helyszínen.

A Magyar-Amerikai barátság napján rengetegen voltak kíváncsiak JD Vance és Orbán Viktor beszédeire (Fotó: Balogh Dávid / MW)

Radics Gigi több ponton kötődik Amerikához

Radics Gigi fellépése különösen szimbolikus volt, hiszen az énekesnőnek személyes kötődése is van az Egyesült Államokhoz. Pályafutása egyik meghatározó pillanata volt, amikor a legendás producer, Quincy Jones – aki többek között Michael Jackson munkásságában is kulcsszerepet játszott – a világ öt legjobb hangja közé sorolta a magyar énekesnőt. A világhírű zenei szakember később meg is hívta Gigit Amerikába.

Az énekesnő a pandémia előtti években rendszeresen járt az Egyesült Államokba a családjával, sőt egy időben még azt is fontolgatta, hogy kétlaki életet él majd. Végül azonban egy fontos döntést hozott: édesanyaként úgy érezte, hogy kislányát inkább Magyarországon szeretné felnevelni.

A mostani fellépés így különleges hidat jelentett a két ország között. Radics Gigi előadása méltó módon idézte meg az amerikai himnuszt, és sokak számára felejthetetlen pillanatot teremtett az ünnepi rendezvényen.

 

