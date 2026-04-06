Szívszaggató: megtalálták A Nagy Ő sztárjának holttestét

A nyomozók bejelentették, hogy hivatalosan is megtalálták A Nagy Ő sztárjának, Lovas Annabellának a holttestét. A 32 éves realitytévé-sztárra egy spanyol szigeten, Gran Canarián bukkantak.
Annabella a Bachelor UK 2021-es magyar változatában szerzett hírnevet. A sztárt szerepelése után először 2024 novemberében jelentették eltűntnek, ám az ügy napokkal később megoldódott, amikor a rendőrség megtalálta egy apartmanban a Gran Canaria-i Playa del Inglés üdülőhelyen, és megerősítette, hogy biztonságban van.
A nyomozók azonban tavaly március 6-án egy holttestet találtak egy természetes medencében a közeli Berriel-szurdokban, az előző havi viharokat követően. Az elhunyt nő deréktól lefelé meztelen volt. A halál pontos okát nem tudták megoldani, és végleges DNS-mintát sem sikerült venniük. Annyit tudtak megállapítani, hogy az áldozat vállán és hátán tetoválások voltak - még ujjlenyomatokat sem tudtak venni, mivel az ujjbegyek a vízben töltött idő miatt megsemmisültek. A becslések szerint a nő három hétig feküdhetett a vízben.
A vízben töltött hosszú idő alatt az áldozat személyes tárgyai is elúsztak. Annak ellenére, hogy drónokat és helikoptereket is bevetettek a nehezen megközelíthető terület átkutatásához, a nő holmijainak nyomát sem találták.
A 2024 novemberében indított eltűnt személy bejelentést bár akkor visszavonták, a holttest megtalálása előtt a sztár családja ismét jelezte a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben. Ez késztette arra a nyomozókat, hogy fontolóra vegyék: Annabella lehet az azonosítatlan nő. A DNS-vizsgálatok során kinyert minták rossz állapota miatt két egymást követő kísérlet ellenére sem sikerült azonban egyezést kimutatni a rokonoktól származó mintákkal.
Egy küldött fog hozta az áttörést az ügyben. Bár a halál pontos oka továbbra sem ismert, a rendőrség kizárta az erőszakos halál lehetőségét, és nem kezeli bűncselekményként az esetet, miután megerősítették a holttest kilétét.
A fogazat olyan, mint egy ujjlenyomat: megvannak a maga jellegzetes pontjai. Az emberi testben ez az egyik legellenállóbb az időjárási és környezeti hatásokkal szemben
- mondta Pablo Fernandez Sala rendőrfőnök.
Annabella egy pszichológiai utóhatásokkal járó rákbetegség után költözött szülőhazájából Gran Canariára. Miután először eltűntként jelentették, „sebezhető személyként” tartották nyilván.
A rendőrség szerint Annabella valószínűleg kifogyott a pénzéből, és az utcára került. Feltételezik, hogy Gran Canaria más részén halt meg, majd a viharok áradásai sodorhatták a holttestét a nehezen megközelíthető helyre, ahol végül megtalálták.
Kollégáim megpróbálták elérni a természetes medencét, hogy rekonstruálják az utolsó lépéseit, és helyszíni ellenőrzést végezzenek, de ez lehetetlen volt
- mondta el Sala a nyomozók munkájáról.
Hozzátette: a helyszín eléréséhez profi hegymászónak kell lenni, és munkájuk hihetetlenül nehéz volt mert kezdetben csak a tetoválásokra tudtak hagyatkozni. A fogminta alapján sikerült adatokat nyerni, mivel DNS-mintát minden próbálkozás ellenére sem tudtak megfelelően rögzíteni.
Mindezek ellenére, hogy pontosan mi történt a realitysztárral, a nyomozók továbbra is vizsgálják - írja a Daily Star.
