Szívszaggató: megtalálták A Nagy Ő sztárjának holttestét

A nyomozók bejelentették, hogy hivatalosan is megtalálták A Nagy Ő sztárjának, Lovas Annabellának a holttestét. A 32 éves realitytévé-sztárra egy spanyol szigeten, Gran Canarián bukkantak.

Megtalálták A Nagy Ő sztárjának holttestét (Fotó: TV2)

A Nagy Ő sztárja 2021-ben szerepelt a tévésorozatban.

Először 2024-ben jelentették be, hogy eltűnt.

Egy idegen nő holttestét találták a nyomozók de nem tudtak DNS mintát venni állapota miatt.

Egy fogból vett minta segített a válaszok felderítésében.

A nyomozók megerősítették a holttest kilétet, halálának pontos okát azonban még nyomozzák.

Mikor tűnt el A Nagy Ő sztárja?

Annabella a Bachelor UK 2021-es magyar változatában szerzett hírnevet. A sztárt szerepelése után először 2024 novemberében jelentették eltűntnek, ám az ügy napokkal később megoldódott, amikor a rendőrség megtalálta egy apartmanban a Gran Canaria-i Playa del Inglés üdülőhelyen, és megerősítette, hogy biztonságban van.

A nyomozók azonban tavaly március 6-án egy holttestet találtak egy természetes medencében a közeli Berriel-szurdokban, az előző havi viharokat követően. Az elhunyt nő deréktól lefelé meztelen volt. A halál pontos okát nem tudták megoldani, és végleges DNS-mintát sem sikerült venniük. Annyit tudtak megállapítani, hogy az áldozat vállán és hátán tetoválások voltak - még ujjlenyomatokat sem tudtak venni, mivel az ujjbegyek a vízben töltött idő miatt megsemmisültek. A becslések szerint a nő három hétig feküdhetett a vízben.

A vízben töltött hosszú idő alatt az áldozat személyes tárgyai is elúsztak. Annak ellenére, hogy drónokat és helikoptereket is bevetettek a nehezen megközelíthető terület átkutatásához, a nő holmijainak nyomát sem találták.

Fordulat a nyomozásban

A 2024 novemberében indított eltűnt személy bejelentést bár akkor visszavonták, a holttest megtalálása előtt a sztár családja ismét jelezte a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben. Ez késztette arra a nyomozókat, hogy fontolóra vegyék: Annabella lehet az azonosítatlan nő. A DNS-vizsgálatok során kinyert minták rossz állapota miatt két egymást követő kísérlet ellenére sem sikerült azonban egyezést kimutatni a rokonoktól származó mintákkal.