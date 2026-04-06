BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszaggató: megtalálták A Nagy Ő sztárjának holttestét

Lovas Annabella
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 10:40
A Nagy Ő-The Bachelorhalál
Több hónapos kutatás után azonosították Lovas Annabellát. Itt van minden amit A Nagy Ő sztárjának ügyéről tudni lehet.
CJA
A szerző cikkei

A nyomozók bejelentették, hogy hivatalosan is megtalálták A Nagy Ő sztárjának, Lovas Annabellának a holttestét. A 32 éves realitytévé-sztárra egy spanyol szigeten, Gran Canarián bukkantak.

Megtalálták A Nagy Ő sztárjának holttestét
  • A Nagy Ő sztárja 2021-ben szerepelt a tévésorozatban.
  • Először 2024-ben jelentették be, hogy eltűnt.
  • Egy idegen nő holttestét találták a nyomozók de nem tudtak DNS mintát venni állapota miatt.
  • Egy fogból vett minta segített a válaszok felderítésében.
  • A nyomozók megerősítették a holttest kilétet, halálának pontos okát azonban még nyomozzák.

Mikor tűnt el A Nagy Ő sztárja?

Annabella a Bachelor UK 2021-es magyar változatában szerzett hírnevet. A sztárt szerepelése után először 2024 novemberében jelentették eltűntnek, ám az ügy napokkal később megoldódott, amikor a rendőrség megtalálta egy apartmanban a Gran Canaria-i Playa del Inglés üdülőhelyen, és megerősítette, hogy biztonságban van.

A nyomozók azonban tavaly március 6-án egy holttestet találtak egy természetes medencében a közeli Berriel-szurdokban, az előző havi viharokat követően. Az elhunyt nő deréktól lefelé meztelen volt. A halál pontos okát nem tudták megoldani, és végleges DNS-mintát sem sikerült venniük. Annyit tudtak megállapítani, hogy az áldozat vállán és hátán tetoválások voltak - még ujjlenyomatokat sem tudtak venni, mivel az ujjbegyek a vízben töltött idő miatt megsemmisültek. A becslések szerint a nő három hétig feküdhetett a vízben.

A vízben töltött hosszú idő alatt az áldozat személyes tárgyai is elúsztak. Annak ellenére, hogy drónokat és helikoptereket is bevetettek a nehezen megközelíthető terület átkutatásához, a nő holmijainak nyomát sem találták.

Fordulat a nyomozásban

A 2024 novemberében indított eltűnt személy bejelentést bár akkor visszavonták, a holttest megtalálása előtt a sztár családja ismét jelezte a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben. Ez késztette arra a nyomozókat, hogy fontolóra vegyék: Annabella lehet az azonosítatlan nő. A DNS-vizsgálatok során kinyert minták rossz állapota miatt két egymást követő kísérlet ellenére sem sikerült azonban egyezést kimutatni a rokonoktól származó mintákkal.

Egy küldött fog hozta az áttörést az ügyben. Bár a halál pontos oka továbbra sem ismert, a rendőrség kizárta az erőszakos halál lehetőségét, és nem kezeli bűncselekményként az esetet, miután megerősítették a holttest kilétét.

A fogazat olyan, mint egy ujjlenyomat: megvannak a maga jellegzetes pontjai. Az emberi testben ez az egyik legellenállóbb az időjárási és környezeti hatásokkal szemben

- mondta Pablo Fernandez Sala rendőrfőnök.

Mi történhetett Annabellával?

Annabella egy pszichológiai utóhatásokkal járó rákbetegség után költözött szülőhazájából Gran Canariára. Miután először eltűntként jelentették, „sebezhető személyként” tartották nyilván.

A rendőrség szerint Annabella valószínűleg kifogyott a pénzéből, és az utcára került. Feltételezik, hogy Gran Canaria más részén halt meg, majd a viharok áradásai sodorhatták a holttestét a nehezen megközelíthető helyre, ahol végül megtalálták.

Kollégáim megpróbálták elérni a természetes medencét, hogy rekonstruálják az utolsó lépéseit, és helyszíni ellenőrzést végezzenek, de ez lehetetlen volt

- mondta el Sala a nyomozók munkájáról.

Hozzátette: a helyszín eléréséhez profi hegymászónak kell lenni, és munkájuk hihetetlenül nehéz volt mert kezdetben csak a tetoválásokra tudtak hagyatkozni. A fogminta alapján sikerült adatokat nyerni, mivel DNS-mintát minden próbálkozás ellenére sem tudtak megfelelően rögzíteni.

Mindezek ellenére, hogy pontosan mi történt a realitysztárral, a nyomozók továbbra is vizsgálják - írja a Daily Star

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
