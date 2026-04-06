Kárpáti Rebeka örökbefogadott kislánya már ötödik osztályos

Kárpáti Rebeka 2019-ben fogadta örökbe Davinat, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban él borzasztó körülmények között. A színésznő az örökbefogadás óta támogatja a kislányt, hol pénzzel, hol a tanulmányaihoz szükséges eszközökkel vagy éppen csomagokkal.
A Kárpáti Rebeka nevéhez ma már nemcsak a modellkedés, színjátszás és az üzleti élet, hanem egy igazán megható történet is kötődik. A Legénybúcsú főszereplője még 2019-ben fogadta örökbe távolról a kis Davinát, akit 2020-ban személyesen is meglátogatott Afrikában. A műsorvezető most a Borsnak mesélt életének legkülönlegesebb szívügyéről.
A műsorvezető egy humanitárius úton járt a Kongói Demokratikus Köztársaság területén, ahol a kislány él – az élmény pedig örökre megváltoztatta az életét.
2019 óta támogatom őt csomagokkal és pénzzel, ami fedezi az oktatását és az étkeztetését
– mesélte Rebeka. Davina ma már ötödikes, igazi nagylány, akiről folyamatosan kap friss híreket és fotókat. Ha tanulási nehézsége adódik, vagy új lehetőség merül fel, a színésznő azonnal egyeztet a helyi segítőkkel.
Ugyan a szépségkirálynő már régóta nem találkozott személyesen a kislánnyal, nem mondott le róla, hogy újra megölelhesse őt:
Szeretnék a közeljövőben visszamenni Afrikába, hogy újra meglátogassam őt, remélem jövőre sikerül
– mesélte Rebeka.
A Miss Universe Hungary egykori győztese nem titkolja: elege lett a kirakatéletből. Úgy érezte, a csillogó fotók helyett valódi értéket szeretne képviselni és felhívni a figyelmet egy elképesztően fontos témára.
Én média világában szocializálódtam, és úgy éreztem, elég abból, hogy fotókon mutatjuk meg az életünket, elég a felszínességből. Szerettem volna tenni valamit, amivel egy kicsit én is visszaadhatok a társadalomnak, ami egy mélyebb üzenettel bír
– vallotta a szépségkirálynő.
A színésznő hosszú ideje más szemlélettel tekint a világra:
„Azt gondolom, hogy időről időre szükséges emlékeztetni önmagunkat és a környezetünket arra, hogy borzasztóan hálásak lehetünk azért, amink van. Illetve, ha nekünk már megadatott az, hogy ilyen szerencsés körülmények között éljünk, akkor kötelességünk visszaadni valamit a közösségnek, mert amíg mi szép házakban élünk, építkezünk és éttermekben eszünk, addig vannak, akiknek a rizs meg a bab a kedvenc ételük és örülnek, hogyha van egy hely, ahol álomra tudják hajtani a fejüket” – mondta a szívbe markoló sorokat Rebeka a Borsnak.
A legmegrázóbb élmény mégis az volt, amikor saját szemével látta a körülményeket.
Az én kislányom egy összetákolt házikóban él, ajtó nélkül, és a betonon alszik egy kartondarabon
– mesélte.
A Jóban-Rosszban egykori színésznője ezért különösen alapos volt: olyan alapítványt választott, amelyben teljesen megbízhat. Saját szemével akarta látni, hogy minden segítség valóban célba ér. Sőt, annyira eltökélt volt, hogy csatlakozott egy humanitárius úthoz is, és heteket töltött a helyszínen – így találkozott először Davinával, és győződött meg arról, hogy a támogatás valóban a megfelelő helyre kerül.
„Láttam a szememmel, hogy hogyan élnek, milyen körülmények között, milyen lehetőségeik vannak. Az, ami számunkra a mélyszegénység, az számukra az élet” – vallotta Rebeka.
