Kárpáti Rebeka örökbefogadott kislánya már ötödik osztályos

Kárpáti Rebeka 2019-ben fogadta örökbe Davinat, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban él borzasztó körülmények között. A színésznő az örökbefogadás óta támogatja a kislányt, hol pénzzel, hol a tanulmányaihoz szükséges eszközökkel vagy éppen csomagokkal.

Kárpáti Rebeka örökbefogadott gyermeke már igazi nagylány (Fotó: Szabolcs László)

Kárpáti Rebeka örökbefogadott kislányáról mesélt

A Kárpáti Rebeka nevéhez ma már nemcsak a modellkedés, színjátszás és az üzleti élet, hanem egy igazán megható történet is kötődik. A Legénybúcsú főszereplője még 2019-ben fogadta örökbe távolról a kis Davinát, akit 2020-ban személyesen is meglátogatott Afrikában. A műsorvezető most a Borsnak mesélt életének legkülönlegesebb szívügyéről.

A műsorvezető egy humanitárius úton járt a Kongói Demokratikus Köztársaság területén, ahol a kislány él – az élmény pedig örökre megváltoztatta az életét.

2019 óta támogatom őt csomagokkal és pénzzel, ami fedezi az oktatását és az étkeztetését

– mesélte Rebeka. Davina ma már ötödikes, igazi nagylány, akiről folyamatosan kap friss híreket és fotókat. Ha tanulási nehézsége adódik, vagy új lehetőség merül fel, a színésznő azonnal egyeztet a helyi segítőkkel.

Ugyan a szépségkirálynő már régóta nem találkozott személyesen a kislánnyal, nem mondott le róla, hogy újra megölelhesse őt:

Szeretnék a közeljövőben visszamenni Afrikába, hogy újra meglátogassam őt, remélem jövőre sikerül

– mesélte Rebeka.

Kárpáti Rebeka: „Példát szeretnék mutatni”

A Miss Universe Hungary egykori győztese nem titkolja: elege lett a kirakatéletből. Úgy érezte, a csillogó fotók helyett valódi értéket szeretne képviselni és felhívni a figyelmet egy elképesztően fontos témára.

Én média világában szocializálódtam, és úgy éreztem, elég abból, hogy fotókon mutatjuk meg az életünket, elég a felszínességből. Szerettem volna tenni valamit, amivel egy kicsit én is visszaadhatok a társadalomnak, ami egy mélyebb üzenettel bír

– vallotta a szépségkirálynő.

A színésznő hosszú ideje más szemlélettel tekint a világra:

„Azt gondolom, hogy időről időre szükséges emlékeztetni önmagunkat és a környezetünket arra, hogy borzasztóan hálásak lehetünk azért, amink van. Illetve, ha nekünk már megadatott az, hogy ilyen szerencsés körülmények között éljünk, akkor kötelességünk visszaadni valamit a közösségnek, mert amíg mi szép házakban élünk, építkezünk és éttermekben eszünk, addig vannak, akiknek a rizs meg a bab a kedvenc ételük és örülnek, hogyha van egy hely, ahol álomra tudják hajtani a fejüket” – mondta a szívbe markoló sorokat Rebeka a Borsnak.