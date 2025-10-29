Tisza-AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szójamentes „tofu”? Így készítsd el otthon, fillérekből

szója
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 15:15
vegán recepttipptofu
Ha allergiás vagy a szójára, vagy csak kerülnéd, és szeretnél valami újat kipróbálni a konyhában, ez a recept igazi főnyeremény – olcsó, vegán, gluténmentes, mégis finom és laktató! Készíts szójamentes „hamis tofut"!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A tofu sokak számára a növényi étrend egyik alapvető  alapanyaga, ám ha valaki allergiás a szójára, akkor bizony komoly kihívást jelenthet ennek a közkedvelt hozzávalónak a helyettesítése. Szerencsére van megoldás. Olvass tovább!

Hamis tofu pirítása
Szójamentes „tofu”? Így készítsd el otthon, fillérekből / Fotó: Ordinary Pictures /  Shutterstock 

Hamis tofu recept, ha kerülnéd a szóját

Mit tud a „hamis tofu”?

A csicseriborsólisztből készült szójamentes tofu nemcsak ízletes és tápláló, hanem glutén- és olajmentes, vegán, sőt pénztárcabarát is. Kockákra vágva megsüthetjük, szeletelve grillezhetjük, vagy akár hidegen, szendvicsbe és salátába rakva, sőt levesbetétként is fogyaszthatjuk. 

Szójamentes recept  

Hozzávalók

  • 160 g csicseriborsóliszt
  • 3 bögre víz (1 a keverékhez, 2 a főzéshez)
  • 1 teáskanál só
  • 1 mokkáskanál fokhagymapor
  • ¼ teáskanál kurkuma (gyönyörű színt ad)
  • 1 teáskanál folyékony füst (opcionális, de füstölt ízű tofuhoz ajánlott)

Elkészítés

  1. Készíts elő egy kb. 20x20 cm-es tálat vagy dobozt.
  2. Egy kis lábasban keverj össze 1 bögre vizet a csicseriborsóliszttel, sóval, fokhagymaporral, kurkumával és folyékony füsttel.
  3. Hagyd állni 10 percet, majd keverd újra simára, hogy ne legyen csomós.
  4. Forralj fel 2 bögre vizet, majd öntsd bele a csicseriborsólisztes keveréket.
  5. Folyamatos keverés mellett, közepes lángon kezd el főzni.
  6. Amint sűrűsödni kezd, vedd alacsony hőfokra, és 8–10 percig főzd, folyamatosan kevergetve.
  7. Öntsd a masszát előkészített formába és simítsd el a tetejét.
  8. Hagyd szobahőmérsékleten kihűlni, majd tedd hűtőbe legalább 1–2 órára, hogy teljesen megszilárduljon.

Ha kihűlt, már szeletelheted is! Jól zárható dobozban 3-4 napig eláll a hűtőben.

Bors tippek a tálaláshoz:

  • Pirítsd meg kevés olajon serpenyőben, így kívül ropogós, belül puha lesz.
  • Fűszerezd bátran: curry, pirospaprika, kömény – minden jól áll neki!
  • Tálald főzelék, saláta vagy grillzöldségek mellé.

Miért szeretjük ezt a receptet?  

Ez a szójamentes tofu nemcsak praktikus megoldás allergiásoknak, hanem nagyszerű lehetőség arra is, hogy egy kis újdonságot vigyél a növényi alapú étkezésedbe. Egyszerű, gyors, és még a kezdő konyhatündérek is könnyedén el tudják készíteni. Ráadásul fillérekből elkészíthető – így nemcsak az egészséged, de a pénztárcád is hálás lesz érte. 

Nézd meg az alábbi videót, amelyben egy másik hamis tofu receptet találsz:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu