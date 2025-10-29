A tofu sokak számára a növényi étrend egyik alapvető alapanyaga, ám ha valaki allergiás a szójára, akkor bizony komoly kihívást jelenthet ennek a közkedvelt hozzávalónak a helyettesítése. Szerencsére van megoldás. Olvass tovább!

Szójamentes „tofu”? Így készítsd el otthon, fillérekből / Fotó: Ordinary Pictures / Shutterstock

Hamis tofu recept, ha kerülnéd a szóját

Mit tud a „hamis tofu”?

A csicseriborsólisztből készült szójamentes tofu nemcsak ízletes és tápláló, hanem glutén- és olajmentes, vegán, sőt pénztárcabarát is. Kockákra vágva megsüthetjük, szeletelve grillezhetjük, vagy akár hidegen, szendvicsbe és salátába rakva, sőt levesbetétként is fogyaszthatjuk.

Szójamentes recept

Hozzávalók

160 g csicseriborsóliszt

3 bögre víz (1 a keverékhez, 2 a főzéshez)

1 teáskanál só

1 mokkáskanál fokhagymapor

¼ teáskanál kurkuma (gyönyörű színt ad)

1 teáskanál folyékony füst (opcionális, de füstölt ízű tofuhoz ajánlott)

Elkészítés

Készíts elő egy kb. 20x20 cm-es tálat vagy dobozt. Egy kis lábasban keverj össze 1 bögre vizet a csicseriborsóliszttel, sóval, fokhagymaporral, kurkumával és folyékony füsttel. Hagyd állni 10 percet, majd keverd újra simára, hogy ne legyen csomós. Forralj fel 2 bögre vizet, majd öntsd bele a csicseriborsólisztes keveréket. Folyamatos keverés mellett, közepes lángon kezd el főzni. Amint sűrűsödni kezd, vedd alacsony hőfokra, és 8–10 percig főzd, folyamatosan kevergetve. Öntsd a masszát előkészített formába és simítsd el a tetejét. Hagyd szobahőmérsékleten kihűlni, majd tedd hűtőbe legalább 1–2 órára, hogy teljesen megszilárduljon.

Ha kihűlt, már szeletelheted is! Jól zárható dobozban 3-4 napig eláll a hűtőben.

Bors tippek a tálaláshoz: Pirítsd meg kevés olajon serpenyőben, így kívül ropogós, belül puha lesz.

Fűszerezd bátran: curry, pirospaprika, kömény – minden jól áll neki!

Tálald főzelék, saláta vagy grillzöldségek mellé.

Miért szeretjük ezt a receptet?

Ez a szójamentes tofu nemcsak praktikus megoldás allergiásoknak, hanem nagyszerű lehetőség arra is, hogy egy kis újdonságot vigyél a növényi alapú étkezésedbe. Egyszerű, gyors, és még a kezdő konyhatündérek is könnyedén el tudják készíteni. Ráadásul fillérekből elkészíthető – így nemcsak az egészséged, de a pénztárcád is hálás lesz érte.