Orbán Viktor is üzent a kegyetlen betegséggel harcoló Rubint Rékának

Múlt héten érkezett a sokkoló bejelentés, ami az egész országot megrendítette. Rubint Réka titokban immár negyedik éve küzd a gyilkos kórral, most azonban úgy döntött: nyilvánosság elé tárja harcát.
Rubint Réka vallomása óta özönlenek a támogató kommentek a posztjai alá. Ismerősök, rajongók mellett a közélet legismertebb szereplői is egytől egyig támogatásukról biztosították.
"Azt mondják Isten mindenkire akkora terhet tesz, amennyit elbír. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyire erős vagy!" - üzente neki Kulcsár Edina.
"Hős vagy és annyira pozitív! Nem kérdés, túl leszel rajta hamarosan!" - írta Horváth Éva.
"Nagyon sok erőt és kitartást, Réka! Nálad erősebb, kitartóbb, strapabíróbb nőt nem ismerek" - jelentette ki a kommentszekcióban Ördög Nóra, míg Hajdú Péter, Dér Heni vagy épp Keresztes Ildikó emojikkal üzent.
Réka egyik bejegyzése alatt azonban nem csak a sztárvilág legismertebb szereplői tűntek fel, de maga Orbán Viktor is.
Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád!
- írta a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.