Orbán Viktor is üzent a kegyetlen betegséggel harcoló Rubint Rékának

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 08:11
A miniszterelnök is reménykedik a sztáranyuka gyógyulásában.

Múlt héten érkezett a sokkoló bejelentés, ami az egész országot megrendítette. Rubint Réka titokban immár negyedik éve küzd a gyilkos kórral, most azonban úgy döntött: nyilvánosság elé tárja harcát.

Rubint Réka nem titkolja tovább a betegségét  Fotó:   TV2

Rubint Réka nincs egyedül: mindenki támogatja harcában a sztáranyukát

Rubint Réka vallomása óta özönlenek a támogató kommentek a posztjai alá. Ismerősök, rajongók mellett a közélet legismertebb szereplői is egytől egyig támogatásukról biztosították.

"Azt mondják Isten mindenkire akkora terhet tesz, amennyit elbír. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyire erős vagy!" - üzente neki Kulcsár Edina.

"Hős vagy és annyira pozitív! Nem kérdés, túl leszel rajta hamarosan!" - írta Horváth Éva.

"Nagyon sok erőt és kitartást, Réka! Nálad erősebb, kitartóbb, strapabíróbb nőt nem ismerek" - jelentette ki a kommentszekcióban Ördög Nóra, míg Hajdú Péter, Dér Heni vagy épp Keresztes Ildikó emojikkal üzent.

Réka egyik bejegyzése alatt azonban nem csak a sztárvilág legismertebb szereplői tűntek fel, de maga Orbán Viktor is.

Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád! 

- írta a miniszterelnök.

