Dankó Pista operett: A férfi, akiért egy ország rajongott – és akit nem kerültek el a botrányok

Április 10-én és 11-én 18 órától vetíti a vadonatúj Dankó Pista operett első és második részét az M5 csatorna, amelyet élőben csak egyetlen alkalommal láthatott a közönség az MVM Dome-ban. A Budapesti Operettszínház ősbemutatója óriási siker volt, és most végre mindenki megismerheti az Európa-hírű zeneszerző történetét.
A produkció grandiózus, látványos és tele van érzelemmel: szerelem, dráma, humor és persze a felejthetetlen dallamok, amelyek Dankó Pista nevét örökre beírták a kultúrtörténetbe. A színpadon sztárparádé, hatalmas tánckar, modern látványvilág és olyan energiák, amelyre méltán büszkék lehetnek az alkotók.
Dankó Pista a magyar zenei romantika ikonja, egy igazi fenegyerek, akinek élete ma simán elmenne egy nagy költségvetésű sorozat alapanyagának. Nem csoda, hogy most operett készült róla – a története egyszerre szenvedélyes, botrányos és felejthetetlen.
Ez egy friss, modern, nagyszínpadi show, amit az MVM Dome-ban mutattak be – ott, ahol a legnagyobb popkoncertek mennek. A látványvilág, a fények, a tánckar és a zenei hangszerelés sokkal közelebb áll egy mai musicalhez vagy koncertshow-hoz, mint a klasszikus operettekhez.
A címszereplőt Sándor Péter alakítja, aki jelenleg az egyik legkarizmatikusabb, legnépszerűbb fiatal színész a magyar színpadon. Ha valaki, ő képes arra, hogy egy 19. századi figurát 21. századi energiával töltsön meg. A darabban feltűnik a mulatós zene állócsillaga, Nótár Mary is, aki újabb közönséget hódít meg a számára új műfajban, valamint Mága Zoltán is.
Főbb szerepekben: Sándor Péter, Kiss Diána, Fischl Mónika, Lipics Franciska e.h.SZFE, Tassonyi Balázs e.h. SZFE, Kocsis Dénes, Oszvald Marika, Árki Lili Katalin e.h.SZFE, Homonnay Zsolt, Földes Tamás, Kiss Zoltán, Bartus Berci e.h. SZFE, Magócs Ottó, Ninh Duc Hoang Long.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.