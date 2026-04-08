BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Dankó Pista operett: A férfi, akiért egy ország rajongott – és akit nem kerültek el a botrányok

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 13:11
Április 10-én és 11-én 18 órától vetíti az M5 csatorna.
Bors
A szerző cikkei

Április 10-én és 11-én 18 órától vetíti a vadonatúj Dankó Pista operett első és második részét az M5 csatorna, amelyet élőben csak egyetlen alkalommal láthatott a közönség az MVM Dome-ban. A Budapesti Operettszínház ősbemutatója óriási siker volt, és most végre mindenki megismerheti az Európa-hírű zeneszerző történetét. 

Fotó: Budapesti Operettszínház / Janus Erika

A produkció grandiózus, látványos és tele van érzelemmel: szerelem, dráma, humor és persze a felejthetetlen dallamok, amelyek Dankó Pista nevét örökre beírták a kultúrtörténetbe. A színpadon sztárparádé, hatalmas tánckar, modern látványvilág és olyan energiák, amelyre méltán büszkék lehetnek az alkotók.

Mit kell tudni Dankó Pistáról? 

Dankó Pista a magyar zenei romantika ikonja, egy igazi fenegyerek, akinek élete ma simán elmenne egy nagy költségvetésű sorozat alapanyagának. Nem csoda, hogy most operett készült róla – a története egyszerre szenvedélyes, botrányos és felejthetetlen.

Miért érdemes pénteken leülni a tévék elé?

  • Mert ez az előadás élőben csak egyszer volt látható.
  • Mert a látvány és a zene együtt olyan erős, hogy garantáltan beszippant.
  • Mert Dankó Pista története tele van szerelemmel, küzdelemmel és igazi magyar szenvedéllyel.
  • Mert ez az év egyik legnagyobb kulturális dobása a tévében.

Ez egy friss, modern, nagyszínpadi show, amit az MVM Dome-ban mutattak be – ott, ahol a legnagyobb popkoncertek mennek. A látványvilág, a fények, a tánckar és a zenei hangszerelés sokkal közelebb áll egy mai musicalhez vagy koncertshow-hoz, mint a klasszikus operettekhez.

A címszereplőt Sándor Péter alakítja, aki jelenleg az egyik legkarizmatikusabb, legnépszerűbb fiatal színész a magyar színpadon. Ha valaki, ő képes arra, hogy egy 19. századi figurát 21. századi energiával töltsön meg. A darabban feltűnik a mulatós zene állócsillaga, Nótár Mary is, aki újabb közönséget hódít meg a számára új műfajban, valamint Mága Zoltán is.

Ez az operett inkább koncertélmény, mint „régi színház”

  • Látványos LED-falak
  • Modern koreográfia
  • Nagyzenekari hangzás
  • Fiatal, energikus szereplők
  • Olyan tempó, ami nem hagyja, hogy bárki elkalandozzon
  • A fináléban 300 cigányzenész egyszerre húzta az Eltörött a hegedűm című dalt

Dankó Pista élete tele van olyan fordulatokkal, amik ma is működnek:

  • szegénységből induló tehetség
  • egy szabályokat felrúgó szerelem
  • országos hírnév
  • művészek, költők, botrányok
  • romantika és dráma egy sorsban

Főbb szerepekben: Sándor Péter, Kiss Diána, Fischl Mónika, Lipics Franciska e.h.SZFE, Tassonyi Balázs e.h. SZFE, Kocsis Dénes, Oszvald Marika, Árki Lili Katalin e.h.SZFE, Homonnay Zsolt, Földes Tamás, Kiss Zoltán, Bartus Berci e.h. SZFE, Magócs Ottó, Ninh Duc Hoang Long.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
