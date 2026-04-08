Dankó Pista operett: A férfi, akiért egy ország rajongott – és akit nem kerültek el a botrányok

Április 10-én és 11-én 18 órától vetíti a vadonatúj Dankó Pista operett első és második részét az M5 csatorna, amelyet élőben csak egyetlen alkalommal láthatott a közönség az MVM Dome-ban. A Budapesti Operettszínház ősbemutatója óriási siker volt, és most végre mindenki megismerheti az Európa-hírű zeneszerző történetét.

Fotó: Budapesti Operettszínház / Janus Erika

A produkció grandiózus, látványos és tele van érzelemmel: szerelem, dráma, humor és persze a felejthetetlen dallamok, amelyek Dankó Pista nevét örökre beírták a kultúrtörténetbe. A színpadon sztárparádé, hatalmas tánckar, modern látványvilág és olyan energiák, amelyre méltán büszkék lehetnek az alkotók.

Mit kell tudni Dankó Pistáról?

Dankó Pista a magyar zenei romantika ikonja, egy igazi fenegyerek, akinek élete ma simán elmenne egy nagy költségvetésű sorozat alapanyagának. Nem csoda, hogy most operett készült róla – a története egyszerre szenvedélyes, botrányos és felejthetetlen.

Mert ez az előadás élőben csak egyszer volt látható.

Ez egy friss, modern, nagyszínpadi show, amit az MVM Dome-ban mutattak be – ott, ahol a legnagyobb popkoncertek mennek. A látványvilág, a fények, a tánckar és a zenei hangszerelés sokkal közelebb áll egy mai musicalhez vagy koncertshow-hoz, mint a klasszikus operettekhez.

A címszereplőt Sándor Péter alakítja, aki jelenleg az egyik legkarizmatikusabb, legnépszerűbb fiatal színész a magyar színpadon. Ha valaki, ő képes arra, hogy egy 19. századi figurát 21. századi energiával töltsön meg. A darabban feltűnik a mulatós zene állócsillaga, Nótár Mary is, aki újabb közönséget hódít meg a számára új műfajban, valamint Mága Zoltán is.

Ez az operett inkább koncertélmény, mint „régi színház”

Látványos LED-falak

Modern koreográfia

Nagyzenekari hangzás

Fiatal, energikus szereplők

Olyan tempó, ami nem hagyja, hogy bárki elkalandozzon

A fináléban 300 cigányzenész egyszerre húzta az Eltörött a hegedűm című dalt

Dankó Pista élete tele van olyan fordulatokkal, amik ma is működnek:

szegénységből induló tehetség

egy szabályokat felrúgó szerelem

országos hírnév

művészek, költők, botrányok

romantika és dráma egy sorsban