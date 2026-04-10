BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Török Balázs fogyása

„Utáltam tükörbe nézni" – Balázs MI-edzővel küzdötte le a túlsúlyt

mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 11:45
fogyás könnyedéndiétafogyókúrafogyás
Török Balázs egy szakítás után padlóra került, túlsúllyal küzdött és nem találta a kiutat a lelki válságból, mígnem egy forradalmi ötlettel állt elő. Úgy lépett a fogyás útjára és győzte le a szakítás fájdalmait, hogy edzésbe kezdett – a mesterséges intelligencia volt az edzője, amellyel 15 kilót adott le 3 hónap alatt, sőt izmot is épített.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Török Balázs egy fájdalmas szakítás után a fogyás mellett döntött és életmódváltásba kezdett; a mesterseges intelligencia segítségével dobta le a fölös kilókat. 
  • A módszere tűpontos étrend és kettlebell-gyakorlatok voltak; ezeknek köszönhetően 15 kilót fogyott három hónap alatt.
  • Mára visszanyerte az önbizalmát, a kőkemény diétának és edzéstervnek hála pedig sportos külsejével másokat is inspirál a közösségi médiában.

Kőkemény küzdelem árán győzte le a magányt és a túlsúlyt Török Balázs. A 33 éves férfi ma már tudja, nincs lehetetlen számára, hiszen kijutott a legmélyebb gödörből. Egy óriási ötletnek hála gyökeres életmódváltásba kezdett: a mesterséges intelligenciát (MI) fordította a hasznára, azt digitális személyi edzőnek kinevezve. Balázs máig követi az MI-tréner tanácsait, aminek hála néhány hónap alatt 15 kilótól szabadult meg; 106-ról 91 kilóra fogyott és izmot is épített. Állítja: új fejezet nyitott az életében, a fogyásnak hála újjászületett.

Török Balázs kettlebell edzés közben fogyás után
Balázs három hónap alatt hihetetlen változáson ment át, a fogyásában az MI volt a partnere Fotó: Török Balázs

A fogyás évekig nehezen ment neki

Sok mindent mondtak már az MI-ről, hogy a világvégét hozza el, világuralomra tör, de hogy valaki személyi edzőjeként a bizalmába fogadja, arra bizony még nem volt példa. Van új a nap alatt, ezt Balázs bizonyította be. A férfi 12 éven át küzdött a kilókkal, mielőtt az élete a mesterséges intelligencia és a sport felé sodorta. Előtte utált tükörbe nézni.

Az elmúlt 10-15 évben gyűlöltem strandra járni. Még otthon, a saját párom mellett is pólóban aludtam, mert annyira zavart a látvány, amit a tükörben láttam

– vallotta be őszintén lapunknak a fiatalember.

A magyar kamionsofőr éveken át élt boldog párkapcsolatban, még a magyarországi karrierjét is feladta, hogy akkori kedvesével Németországban eresszenek gyökereket. Végül sorozatos nehézségek miatt elváltak az útjaik és az élete kártyavárként dőlt össze, az önbizalma a nulláról mínuszba zuhant. Olyan gyorsan kellett új életet kezdenie, hogy eleinte csak a túlélés volt számára opció. Két hét alatt Svájca költözött, ahol nem ismert senkit, elszigeteltség és depresszió várta.

– Antidepresszánsokat szedtem, soha életemben nem voltam olyan mélyen. Valamibe kapaszkodnom kellett, hogy ne őrüljek meg a magánytól – idézte fel.

Török Balázs fogyás előtt félmeztelenül
Balázs hosszú évekig küzdött a túlsúlyával, a szakításkor 106 kiló volt Fotó: Török Balázs

A test nélküli személyi edző – „Szia, MI!”

Egy idegen ország, ahol se barátok, se család, napi 12-13 óra munka… Balázsnak nem volt sok ideje, mégis motoszkált a fejében, hogy edzeni szeretne. A gyors fogyás nála nem volt opció, de kitartó volt és tudta, mentálisan és testileg is változni szeretne. Matekozni kezdett: Svájcban az edzőbérlet ára a csillagokig nyúlik, ezért úgy döntött, vesz három kettlebellt – két 16 és egy 24 kilósat –, és edzőjének nevezi ki a mesterséges intelligenciát.

Nekem nem volt hús-vér edzőm. Az egyetlen segítségem az MI volt. Ő tanított meg mindenre, hajszálpontosan kiszámolta a kalóriadeficitemet, beállította a makro tápanyagokat, és elmagyarázta, miért ne vigyem túlzásba a kardiót, ha az izmaimat meg akarom tartani

– részletezte Balázs, aki remélte, hogy az MI-edzővel eredményes fogyásba kezdhet, és végre megszabadulhat az úszógumijától.

Sziklaszilárd fogadalmat tett 2026. január 2-én, miszerint bármi lesz is, hetente négyszer edzeni fog. A mesterséges intelligencia szigorú mentorrá vált: amikor Balázs a derekára panaszkodott a gyakorlatok során, az MI tanácsokkal látta el, hogyan korrigálja a mozdulatait.

Török Balázs feszítés és edzés közben, kettlebellel a kezében
Balázs számára ma már nincs lehetetlen Fotó: Török Balázs

Kőkemény eredményt hozott a diéta és az edzésterv

Kamionsofőrként Balázs nem fürdőzött az időben, így a fogyás néhány hét alatt szinte lehetetlen volt a számára. Nagy kitartásra volt szüksége, a mozgás mellett pedig szigorú diétára. A mesterséges intelligencia tippjeit megfogadva az alábbi rutint alakította ki:

  • hetente főz előre;
  • céltudatosan és fegyelmezetten táplálkozik;
  • figyel a zsírtömegére a hormonrendszere egyensúlyban tartása miatt;
  • edzésnapon több szénhidrátot visz be a szervezetébe.

Mindennek a betartásával Balázs három hónap alatt 15 kilót fogyott, ma már 91 kiló a testsúlya.

– Most már nemcsak én nézek tükörbe jó érzéssel, de látom a nők tekintetét is. Megfordulnak utánam az utcán, és azt súgják: ez egy jóképű, sportos faszi. Ez a visszajelzés gyógyítja be a lelkemen esett sebeket – mondta büszkén.

Török Balázs 15 kilót adott le, és izmosodott is- Fotó: Török Balázs

Nincs megállás

Balázs története itt nem ér véget. Az egyik edzős Facebook-csoportban ma már ő inspirál másokat, az egyéni célja pedig, hogy elérje a 10-12-es testzsírszázalékot, amely szinten már minden izomrost kirajzolódik.

Mindenkiben ott van ez a test, csak egy hatalmas nagy törés és még nagyobb elszántság kell hozzá

– zárta szavait Balázs.

Szerinted mi a biztos fogyás titka? Egy edző szerint a következők:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
