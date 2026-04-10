„Utáltam tükörbe nézni” – Balázs MI-edzővel küzdötte le a túlsúlyt

Kőkemény küzdelem árán győzte le a magányt és a túlsúlyt Török Balázs. A 33 éves férfi ma már tudja, nincs lehetetlen számára, hiszen kijutott a legmélyebb gödörből. Egy óriási ötletnek hála gyökeres életmódváltásba kezdett: a mesterséges intelligenciát (MI) fordította a hasznára, azt digitális személyi edzőnek kinevezve. Balázs máig követi az MI-tréner tanácsait, aminek hála néhány hónap alatt 15 kilótól szabadult meg; 106-ról 91 kilóra fogyott és izmot is épített. Állítja: új fejezet nyitott az életében, a fogyásnak hála újjászületett.
Sok mindent mondtak már az MI-ről, hogy a világvégét hozza el, világuralomra tör, de hogy valaki személyi edzőjeként a bizalmába fogadja, arra bizony még nem volt példa. Van új a nap alatt, ezt Balázs bizonyította be. A férfi 12 éven át küzdött a kilókkal, mielőtt az élete a mesterséges intelligencia és a sport felé sodorta. Előtte utált tükörbe nézni.
Az elmúlt 10-15 évben gyűlöltem strandra járni. Még otthon, a saját párom mellett is pólóban aludtam, mert annyira zavart a látvány, amit a tükörben láttam
– vallotta be őszintén lapunknak a fiatalember.
A magyar kamionsofőr éveken át élt boldog párkapcsolatban, még a magyarországi karrierjét is feladta, hogy akkori kedvesével Németországban eresszenek gyökereket. Végül sorozatos nehézségek miatt elváltak az útjaik és az élete kártyavárként dőlt össze, az önbizalma a nulláról mínuszba zuhant. Olyan gyorsan kellett új életet kezdenie, hogy eleinte csak a túlélés volt számára opció. Két hét alatt Svájca költözött, ahol nem ismert senkit, elszigeteltség és depresszió várta.
– Antidepresszánsokat szedtem, soha életemben nem voltam olyan mélyen. Valamibe kapaszkodnom kellett, hogy ne őrüljek meg a magánytól – idézte fel.
Egy idegen ország, ahol se barátok, se család, napi 12-13 óra munka… Balázsnak nem volt sok ideje, mégis motoszkált a fejében, hogy edzeni szeretne. A gyors fogyás nála nem volt opció, de kitartó volt és tudta, mentálisan és testileg is változni szeretne. Matekozni kezdett: Svájcban az edzőbérlet ára a csillagokig nyúlik, ezért úgy döntött, vesz három kettlebellt – két 16 és egy 24 kilósat –, és edzőjének nevezi ki a mesterséges intelligenciát.
Nekem nem volt hús-vér edzőm. Az egyetlen segítségem az MI volt. Ő tanított meg mindenre, hajszálpontosan kiszámolta a kalóriadeficitemet, beállította a makro tápanyagokat, és elmagyarázta, miért ne vigyem túlzásba a kardiót, ha az izmaimat meg akarom tartani
– részletezte Balázs, aki remélte, hogy az MI-edzővel eredményes fogyásba kezdhet, és végre megszabadulhat az úszógumijától.
Sziklaszilárd fogadalmat tett 2026. január 2-én, miszerint bármi lesz is, hetente négyszer edzeni fog. A mesterséges intelligencia szigorú mentorrá vált: amikor Balázs a derekára panaszkodott a gyakorlatok során, az MI tanácsokkal látta el, hogyan korrigálja a mozdulatait.
Kamionsofőrként Balázs nem fürdőzött az időben, így a fogyás néhány hét alatt szinte lehetetlen volt a számára. Nagy kitartásra volt szüksége, a mozgás mellett pedig szigorú diétára. A mesterséges intelligencia tippjeit megfogadva az alábbi rutint alakította ki:
Mindennek a betartásával Balázs három hónap alatt 15 kilót fogyott, ma már 91 kiló a testsúlya.
– Most már nemcsak én nézek tükörbe jó érzéssel, de látom a nők tekintetét is. Megfordulnak utánam az utcán, és azt súgják: ez egy jóképű, sportos faszi. Ez a visszajelzés gyógyítja be a lelkemen esett sebeket – mondta büszkén.
Balázs története itt nem ér véget. Az egyik edzős Facebook-csoportban ma már ő inspirál másokat, az egyéni célja pedig, hogy elérje a 10-12-es testzsírszázalékot, amely szinten már minden izomrost kirajzolódik.
Mindenkiben ott van ez a test, csak egy hatalmas nagy törés és még nagyobb elszántság kell hozzá
– zárta szavait Balázs.
Szerinted mi a biztos fogyás titka? Egy edző szerint a következők:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
