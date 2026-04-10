„Utáltam tükörbe nézni” – Balázs MI-edzővel küzdötte le a túlsúlyt

Török Balázs egy fájdalmas szakítás után a fogyás mellett döntött és életmódváltásba kezdett; a mesterseges intelligencia segítségével dobta le a fölös kilókat.

A módszere tűpontos étrend és kettlebell-gyakorlatok voltak; ezeknek köszönhetően 15 kilót fogyott három hónap alatt.

Mára visszanyerte az önbizalmát, a kőkemény diétának és edzéstervnek hála pedig sportos külsejével másokat is inspirál a közösségi médiában.

Kőkemény küzdelem árán győzte le a magányt és a túlsúlyt Török Balázs. A 33 éves férfi ma már tudja, nincs lehetetlen számára, hiszen kijutott a legmélyebb gödörből. Egy óriási ötletnek hála gyökeres életmódváltásba kezdett: a mesterséges intelligenciát (MI) fordította a hasznára, azt digitális személyi edzőnek kinevezve. Balázs máig követi az MI-tréner tanácsait, aminek hála néhány hónap alatt 15 kilótól szabadult meg; 106-ról 91 kilóra fogyott és izmot is épített. Állítja: új fejezet nyitott az életében, a fogyásnak hála újjászületett.

Balázs három hónap alatt hihetetlen változáson ment át, a fogyásában az MI volt a partnere Fotó: Török Balázs

A fogyás évekig nehezen ment neki

Sok mindent mondtak már az MI-ről, hogy a világvégét hozza el, világuralomra tör, de hogy valaki személyi edzőjeként a bizalmába fogadja, arra bizony még nem volt példa. Van új a nap alatt, ezt Balázs bizonyította be. A férfi 12 éven át küzdött a kilókkal, mielőtt az élete a mesterséges intelligencia és a sport felé sodorta. Előtte utált tükörbe nézni.

Az elmúlt 10-15 évben gyűlöltem strandra járni. Még otthon, a saját párom mellett is pólóban aludtam, mert annyira zavart a látvány, amit a tükörben láttam

– vallotta be őszintén lapunknak a fiatalember.

A magyar kamionsofőr éveken át élt boldog párkapcsolatban, még a magyarországi karrierjét is feladta, hogy akkori kedvesével Németországban eresszenek gyökereket. Végül sorozatos nehézségek miatt elváltak az útjaik és az élete kártyavárként dőlt össze, az önbizalma a nulláról mínuszba zuhant. Olyan gyorsan kellett új életet kezdenie, hogy eleinte csak a túlélés volt számára opció. Két hét alatt Svájca költözött, ahol nem ismert senkit, elszigeteltség és depresszió várta.