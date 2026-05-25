„Csak azt akarom, hogy érjen véget!” – Egymillió fiatal zárkózott be a hálószobájába, öngyilkos gondolatok gyötrik a jövő nélküli generációt

Angliában már vörös kódot fújtak a szakértők: egy friss jelentés szerint kerek egymillió 16 és 24 év közötti fiatal se nem tanul, se nem dolgozik. Minden nyolcadik fiatal tétlenül gubózik be otthon. Sokan lusta bandának bélyegzik őket, de a valóság sötétebb. Így született meg a hálószoba-generáció, amelynek tagjait egy kegyetlen, zárt ajtókra épülő rendszer töri meg még a felnőtt kor előtt.

Bezárva a négy fal közé: a hálószoba-generáció tagjai hónapokat, sőt éveket töltenek a szobájukban, elvágva a való világtól Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Így roppant meg a hálószoba-generáció a láthatatlan falak alatt

A kutatás során több mint 400 érintettet kérdeztek meg. Kiderült: a tinik csapdába estek az elutasítás gazdaságában. A kezdő állásokhoz olyan tapasztalatot követelnek, amit sehol sem tudnak megszerezni, a jelentkezéseik pedig válasz nélkül eltűnnek. Ez a folyamatos kudarc egyenes út a mentális összeomláshoz.

Egy 24 éves fiatalember őszintén vallott arról, hogy az állástalanság miatt már az öngyilkosság gondolatával kacérkodik:

Gyakran és nagyon könnyen jönnek az öngyilkossági gondolatok. Úgy vagyok vele: csak azt akarom, hogy mindennek vége legyen. Nem akarom ezt tovább csinálni. Mindenben elbukom, cserben hagyom a barátaimat és cserben hagyom magamat.

A fiatalok az iskolákat is kritizálták, mert egyáltalán nem készítik fel őket a való életre.

Az iskola egyszerűen véget ért egy ünnepséggel, és ennyi volt. Csak annyi: oké, most már felnőtt vagy, keress munkát

– mondta egyikük.

Sokk és bezárkózás: Xbox és magány

A jelentést jegyző Shuab Gamote kutató és Peter Hyman volt iskolaigazgató szerint a helyzet tarthatatlan.

A fiatalok arról meséltek, hogy éveket töltenek otthon, az interneten, és elveszítik a reményt. Sok fiatal éveket töltött a hálószobájában, miután 16 évesen elhagyta az iskolát

– áll a beszámolóban.

A Covid-utóhatások, a magány és a közösségimédia-függőség együttesen vezettek a katasztrófához. Peter Hyman szerint:

Ez a generáció más. A Covid plusz a szegénység plusz a közösségi média plusz a munkatapasztalat hiánya plusz a magány azt jelenti, hogy elhelyezkedni valóban nehéz. Cserben hagyunk egy generációt.

Tehetetlenül a zárt ajtók előtt

A kutatás három csoportra osztotta a kallódókat. Vannak, akik még nem állnak készen a munkára – mint az az állami gondozott lány, aki egy évig képtelen volt elhárítani a szorongást, így csak Xboxozott a szobájában, vagy az a tini, aki a zaklatások miatt kilenc hónapra bezárkózott. A második csoport tagjait egyetlen elbukott matekjegy zárja ki a piacról, míg a harmadik csoport hiába áll ugrásra készen, egyszerűen nincsenek elérhető állások.