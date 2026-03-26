Reggel, délután vagy este? A tudomány szerint egyáltalán nem mindegy, hogy mikorra időzíted a gyaloglást

Ha a tempós sétán gondolkodol, akkor azt is érdemes figyelembe venned, hogy melyik napszakba illeszted be. Ugyanis a szakértők szerint a gyaloglás előnyei attól függően változnak, hogy mikor végzed a mozgásformát. Te reggel, délután vagy este profitálhatsz belőle a legtöbbet? Lássuk!

A reggeli gyalogláshoz lehet a legtöbb motivációd.

A délutáni gyaloglás csökkenti egyes betegségek kockázatát.

Az esti gyaloglás megakadályozhatja a nassolást.

A sétából rengeteget profitálhatsz mentálisan és fizikailag is, ha megfelelő tempóban és intenzitással végzed. Ez egy könnyedebb kardióedzésnek felel meg, ezáltal nem terheli meg túlságosan a szívedet, emellett pozitívan hat a hangulatodra, elősegíti a pihentetőbb alvást, sőt még az immunrendszeredet is erősítheti. Azonban napszakonként változhatnak a gyaloglás előnyei, ezért összegyűjtöttük, hogyan hat a testedre reggel, délután, illetve este. Cikkünkkel segítünk neked eldönteni, mikor fűzd be a tornacipődet.

A reggeli gyaloglás előnyei

Könnyebben betartható

Szabályozza a cirkadián ritmust

Javítja a vérnyomást és az inzulinrezisztenciát

Reggeli nélkül hozzájárulhat a nagyobb zsírégetéshez

Amennyiben a reggeli séta felé húz a szíved, van számodra egy jó hírünk: ebből a mozgásformából rengeteget profitálhatsz. Kezdjük ott, hogy nem hagy alább a motivációd a nap folyamán, hiszen már reggel túlesel a nap nehezén. Emellett az ébredés utáni napfény pozitívan hat az aznapi alvásodra. Egy 2024-es kutatás ugyanis megállapította, hogy a reggeli napfény pihentetőbb éjszakához vezet függetlenül attól, hogy mennyi időt töltöttél aznap a szabadban, ami a cirkadián ritmusnak köszönhető. Emellett, ha a nap elejére időzíted a gyaloglást, az javíthat a vérnyomáson, az inzulinkoncentráción és az inzulinrezisztencián. Végül, de nem utolsósorban pedig sokan reggeli nélkül vágnak neki az útnak, ami fogyás szempontjából is hasznos lehet a zsír energiaforrásként való felhasználásában.

A délutáni gyaloglás előnyei

Több energiát ad

Hozzájárul a megfelelő emésztéshez (jobb vércukorszint-szabályozás)

Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát

Persze a délutáni gyaloglásnak is megvannak a maga előnyei, amihez a reggeli és az ebéd után nagy valószínűséggel sokkal több energiád lesz. Emellett az étkezés utáni mozgás segíti az emésztést és stabilizálja a vércukorszintet. Egy 2023-as tanulmány szerint például az a legjobb, ha étkezés után azonnal edzőcipőt húzol. Egy másik kutatás pedig megállapította, hogy a déli vagy délutáni gyaloglás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát.