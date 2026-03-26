BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Idős pár sétál, mert ismerik a gyaloglás előnyeit.

Reggel, délután vagy este? A tudomány szerint egyáltalán nem mindegy, hogy mikorra időzíted a gyaloglást

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 06:45
egészséges mozgáskardióedzéssétagyaloglás
Szeretnél elkezdeni mozogni? Már annak is örülnél, ha egy tempósabb sétát be tudnál illeszteni a mindennapjaidba? Bár meglepő, de a tudomány szerint nem mindegy, mikorra időzíted ezt a mozgásformát, ugyanis a gyaloglás előnyei napszakonként változnak. Ha érdekel, mikor milyen hatást gyakorol rád, akkor olvass tovább!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha a tempós sétán gondolkodol, akkor azt is érdemes figyelembe venned, hogy melyik napszakba illeszted be. Ugyanis a szakértők szerint a gyaloglás előnyei attól függően változnak, hogy mikor végzed a mozgásformát. Te reggel, délután vagy este profitálhatsz belőle a legtöbbet? Lássuk!

Idős pár kutyát sétáltat, mert tisztában van a gyaloglás előnyeivel.
A gyaloglás előnyei napszakonként változnak.
Fotó: Shutterstock
  • A reggeli gyalogláshoz lehet a legtöbb motivációd.
  • A délutáni gyaloglás csökkenti egyes betegségek kockázatát.
  • Az esti gyaloglás megakadályozhatja a nassolást.

A gyaloglás előnyei: reggel, délután vagy este jobb sétálni?

A sétából rengeteget profitálhatsz mentálisan és fizikailag is, ha megfelelő tempóban és intenzitással végzed. Ez egy könnyedebb kardióedzésnek felel meg, ezáltal nem terheli meg túlságosan a szívedet, emellett pozitívan hat a hangulatodra, elősegíti a pihentetőbb alvást, sőt még az immunrendszeredet is erősítheti. Azonban napszakonként változhatnak a gyaloglás előnyei, ezért összegyűjtöttük, hogyan hat a testedre reggel, délután, illetve este. Cikkünkkel segítünk neked eldönteni, mikor fűzd be a tornacipődet.

A reggeli gyaloglás előnyei

  • Könnyebben betartható
  • Szabályozza a cirkadián ritmust
  • Javítja a vérnyomást és az inzulinrezisztenciát
  • Reggeli nélkül hozzájárulhat a nagyobb zsírégetéshez

Amennyiben a reggeli séta felé húz a szíved, van számodra egy jó hírünk: ebből a mozgásformából rengeteget profitálhatsz. Kezdjük ott, hogy nem hagy alább a motivációd a nap folyamán, hiszen már reggel túlesel a nap nehezén. Emellett az ébredés utáni napfény pozitívan hat az aznapi alvásodra. Egy 2024-es kutatás ugyanis megállapította, hogy a reggeli napfény pihentetőbb éjszakához vezet függetlenül attól, hogy mennyi időt töltöttél aznap a szabadban, ami a cirkadián ritmusnak köszönhető. Emellett, ha a nap elejére időzíted a gyaloglást, az javíthat a vérnyomáson, az inzulinkoncentráción és az inzulinrezisztencián. Végül, de nem utolsósorban pedig sokan reggeli nélkül vágnak neki az útnak, ami fogyás szempontjából is hasznos lehet a zsír energiaforrásként való felhasználásában.

Késő délután sétáló pár, akik kiélvezik a gyaloglás előnyeit.
A délutáni gyaloglás csökkenti egyes betegségek kockázatát.
Fotó: Shutterstock

A délutáni gyaloglás előnyei

  • Több energiát ad
  • Hozzájárul a megfelelő emésztéshez (jobb vércukorszint-szabályozás)
  • Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát

Persze a délutáni gyaloglásnak is megvannak a maga előnyei, amihez a reggeli és az ebéd után nagy valószínűséggel sokkal több energiád lesz. Emellett az étkezés utáni mozgás segíti az emésztést és stabilizálja a vércukorszintet. Egy 2023-as tanulmány szerint például az a legjobb, ha étkezés után azonnal edzőcipőt húzol. Egy másik kutatás pedig megállapította, hogy a déli vagy délutáni gyaloglás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát.

Az esti gyaloglás előnyei

  • Pozitívan hat az emésztésre (jobb vércukorszint-szabályozás)
  • Megakadályozhatja a nassolást

Ahogyan az ebéd, úgy a vacsora utáni séta is pozitívan befolyásolja az emésztésedet, illetve csökkenti a nassolás kockázatát. Azonban a későbbi napszakban végzett testmozgás esetében figyeld meg, hogy hogyan hat az alvásodra, mivel ez egyénfüggő.

Ebből a videóból kiderül, hogy valóban szükséged van-e napi 10 ezer lépésre:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
