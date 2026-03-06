Tavaszi glow up: 5 apró változás, amitől jobban nézhetsz ki

A megfelelő bőrápolási rutin rengeteget számít évszakváltáskor.

A fényvédelem az egyik legfontosabb lépés.

A hajápolást és a gardróbfrissítést tekintve is elég egy-egy apró változtatás.

A mozgás és a testtartás szintén sokat számít a megjelenés szempontjából.

A tavasz beköszöntével az emberek egyre inkább vágynak a megújulásra. Sokan a hajszínük és az öltözködésük megváltoztatása mellett döntenek, ám ha minderre nincs meg az anyagi keretünk, akkor is számos lépést tehetünk azért, hogy kivirultan köszöntsük az új évszakot. Gondos bőr- és hajápolással, egy kis mozgással és a testtartásunkra való nagyobb odafigyeléssel máris gyerekjátékká válik a tavaszi glow up.

Gondos arcápolással üdévé varázsolhatjuk az arcbőrünket a tavaszi glow up részeként

Fotó: 123RF

A tavaszi glow up alapja a megfelelő bőrápolás

Ha valamivel bele akarsz kezdeni a tavaszi megújulásba, kezdd a bőrápolási rutinod megváltoztatásával. A bőr évszakváltáskor természetesen változik, hiszen a hőmérséklet és a páratartalom emelkedése hatással van a bőr nedvességmegtartó képességére, valamint az olajtermelésre. Ha nem igazítod hozzá a termékeket, annak bőrszárazság, pattanások vagy irritáció lehet a vége. Érdemes tehát könnyebb hidratálóra váltani, és ha még nem csináltad, egy kíméletes hámlasztást is beépíteni a rutinba.

Néhány egyszerű termékcsere segít abban, hogy a bőröd ragyogóbb legyen, ahogy melegszik az idő

– hívja fel a figyelmet dr. Sandra Lee amerikai bőrgyógyász, aki a fényvédelem fontosságára is rámutatott. Dermatológusok egységesen azt javasolják, hogy a napi fényvédelem legyen a reggeli rutin fix része, mivel ez az egyik legfontosabb lépés a bőröregedés lassításában. Ha eddig kihagytad, most a legjobb alkalom elkezdeni, a tavaszi UV-sugárzás ugyanis már érdemi terhelést jelent a bőrnek.

Stílusfrissítés apró lépésekben: hajápolás és gardróbfrissítés

A hajápolás ugyancsak fontos a friss és egészséges megjelenésért

Fotó: 123RF

A haj állapota jobban tükrözi az általános közérzetet, mint hinnéd, ám a hajápolásban sem kell gyökeres változtatásokra gondolni: egy kis vágás, egy tápláló hajpakolás alkalmazása hetente egyszer, illetve a hajszárító használatának mérséklése mind olyan apróság, amely néhány hét alatt látható eredményt hoz.