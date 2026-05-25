"26 éves vagyok, a férjem 60, a szexuális életünk pedig egyenesen elsöprő"

Gracen Geagan férje, Kevin, 34 évvel idősebb nála, és a nő ragaszkodik ahhoz, hogy virágzik a szexuális életük. A 26 éves közösségi média sztár a Daily Mailnek elmondta, hogy ő és a 60 éves Kevin korántsem szelídek a hálószobában, a hatalmas korkülönbség ellenére sem.

„Őszintén szólva, nem hiszem, hogy a mi intimitásunk sokban különbözik bármely olyan párétól, akik mélyen vonzódnak egymáshoz, és őszintén élvezik az együttlétet, ahogy mi is” – magyarázta Gracen. „Kevinnel lenni mindig is nagyon természetesnek érződött számomra, beleértve a fizikai kapcsolatot is.”

Gracen és Kevin először akkor találkozott, amikor Gracen mindössze 22 éves volt, és egy olyan fine dining étterem recepcióját vezette, ahová az akkor 56 éves Kevin is gyakran járt. 2015 novemberében házasodtak össze, és most online mutatják be szokatlan kapcsolatukat. Gracen azt mondta, hogy manapság úgy tűnik, a közösségi média jobban törődik a szexuális életükkel, mint ők maguk.

„Azt hiszem, az intimitás a legjobb esetben az érzelmi kapcsolat, a bizalom, a csodálat és az egymással való biztonságérzet kiterjesztése” – mondta. „És szerencsések vagyunk, hogy ez megvan nekünk. Szerintem az, ha valaki őszintén lát, értékel és megért minket, nagyon erős alapot teremt a vonzalomhoz és az intimitáshoz. Az emberek gyakran feltételezik, hogy a vonzalom elsősorban fizikai, de az érzelmi biztonságérzet valakivel szintén mélyen vonzó.”

Kevin a Daily Mailnek elmondta, hogy tesztoszteronterápián vesz részt, ami állítása szerint egy 20 éves libidóját adja neki.

„Számomra a tesztoszteronterápia soha nem igazán a felszínes „öregedésgátlásról” szólt, hanem inkább az energia, az erő, a mentális tisztaság és az életminőség fenntartásáról az öregedéssel” – magyarázta. „Azt hiszem, az emberek gyakran alábecsülik, hogy az életmód, az egészség, a gondolkodásmód és az általános közérzet mennyire befolyásolja a vonzalmat, az önbizalmat és a kapcsolatot egy kapcsolatban.”

Az egyetlen furcsaság, amihez Gracennek hozzá kellett szoknia az az, hogy Kevin inkább telefonál, ahelyett, hogy SMS-t írna vagy csetelne, amit Gracen elmondása szerint most „furcsán bájosnak” talál.