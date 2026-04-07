„Utáltam a világot” - Lufifejnek csúfolták Benjámint, aki 60 kilótól szabadult meg

Senkinek nem kívánja Dénes Benjámin, hogy azt kelljen átélnie, amit neki hosszú éveken át. A most 21 éves pesti srácnak a gúny, a kilók és depresszió volt az osztályrésze. A saját démonaival küzdött, a lelki traumák tengerén majdnem elveszett és öngyilkos lett – mégis talpra állt! A fogyást választotta, és rövid idő alatt 60 kilótól szabadult meg. Elárulta, mi az ő titka!

A fogyás volt az utolsó esélye

Sokszor volt szomorú, magányos, Benjámin kerülte az embereket, hiszen sosem tudta, épp kitől kapja a következő gúnyt – az iskolatársaitól, az emberektől az utcán vagy a közeli ismerőseitől?

"Bántottak a súlyom miatt, mint a legtöbb túlsúlyos embert. Tizenkét éves korom óta kellett átéljem, ahol dehumanizáltak, gúnyos megjegyzéseket kaptam a külsőmre. Gyakran malacka, lufifej, dagadt ge*inek csúfoltak, rám förmedtek, hogy öljem meg magam…" - idézte fel a budapesti srác.

Teltek az évek, és a szóbeli bántalmazás lelkileg padlóra küldte. Magába fordult, a kilók pedig egyre csak felszaladtak rá.

Habzsoltam a csokoládét, az evésbe menekültem. A depresszióm, a traumáim miatt egyre csak híztam. Olyan nehézségeket okozott nekem, hogy mentális problémák, öngyilkossági gondolataim is voltak. Utáltam a világot és a körülöttem lévő embereket.

- vallotta be őszintén.

Hosszú ideig küzdött a saját árnyaival: a depresszió és a mérleg mutatója az ellensége volt.

"Amikor a tükörbe néztem, nem láttam azt, aki igazán én vagyok. Az önképem nem volt azonos azzal, aki ott állt velem szemben" – mesélte.

A „Benjámin-módszer” – a biztos fogyás titka

Idővel megálljt tudott parancsolni a gyötrő érzéseknek. Két éve, 2024-ben határozott döntést hozott: életmódváltásba kezd, a fogyás útjára lép! Sokan keresik a tuti megoldást, hogy hogyan érjék el az álomalakot. Benjámin nem dőlt be holmi 5 fogyókúrás tévhitnek, helyette az egyszerűségnek tett esküt: napi többszöri séta – vegán életmód – böjt és kalóriakontroll – ez az ő receptje a tartós fogyásra, amivel látványos változást ért el - 60 kilót leadott!

Eddig és ne tovább! Elegem volt abból, hogy egy olyan testben kell éljek, ami depresszióba taszít. Tudatosabbá váltam az étkezésben. Az egészséges kaják kerültek előtérbe, de attól nem vontam meg magamtól azokat sem, amiket szerettem. Elkezdtem számolni a kalóriákat, ez segített. Vegán vagyok, így ez is sokat segített.

– mutatott rá.