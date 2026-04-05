BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Diétás ételt fogyasztó férfi, aki teljes kiőrlésű kenyeret és salátát eszik.

Nem tudod, mit egyél diéta alatt? Ezeket az ételeket fogyókúra alatt is bűntudat nélkül fogyaszthatod

diétázó
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 13:45
diétafogyásburgonyatúróleves
Nem tudod, hogyan kezdj bele a fogyókúrába? Míg sokan a szélsőséges étrendek mellett döntenek, mások inkább olyan diétás ételeket keresnek, amelyek segítenek a fogyásban anélkül, hogy megfosztanák a szervezetet a fontos tápanyagoktól. Cikkünkben ezért most összegyűjtöttük azokat az ízletes, mégis alakbarát élelmiszereket, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges testsúly eléréséhez. Meg fogsz lepődni, mert kedvenc köreted is szerepel ezen a listán!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Sokan kezdenek a szervezetüket megterhelő diétába, pedig sok esetben csupán bizonyos ételek egészségesebb verzióját kellene előtérbe helyezniük. Emellett vannak olyan diétás ételek is, amelyek meglepő módon segítenek a fogyásban. Ezért, ha te is szeretnéd tudni, hogyan számolhatsz le könnyedén a túlsúllyal, olvass tovább!

Levest kóstoló nő, ami szintén egy diétás étel.
A cikkben szereplő diétás ételek nagyon tápanyagdúsak.
Fotó: Dean Drobot
  • Messziről kerüld el a szélsőséges diétákat, válaszd inkább az egészségesebb utat.
  • Az alábbi élelmiszerek étrendedbe való beillesztése hozzájárulhat a fogyáshoz.
  • Segítségükkel a szervezeted megkapja a szükséges tápanyagokat.
  • Olyan élelmiszereket is felfedezhetsz köztük, amelyek első pillantásra meghökkentőnek tűnhetnek.

Ezek a diétás ételek segítenek neked a fogyásban – némelyikük még téged is meglephet

A fogyókúra alatt is rendkívül fontos, hogy olyan élelmiszerek mellett tedd le a voksodat, amelyeknek magas a tápanyagtartalma. Ezért egy olyan listát állítottunk össze, amely meglepő diétás ételeket tartalmaz. A sovány fehérjék és bizonyos szénhidrátok ugyanis segítenek leadni a felesleget, és elérni az egészséges testsúlyt. Tehát mielőtt drasztikus változtatásokat hajtanál végre az étrended terén, lesd meg az alábbi alakbarát ételeket, melyekre szakértők esküsznek.

Teljes kiőrlésű gabonák

Akkor indítsuk a listát azokkal az élelmiszerekkel, amelyeket a legtöbb diétázó tiltólistásként kezel, mert a szénhidrátokat tartják a legnagyobb ellenségnek. Azonban a kutatások azt sugallják, hogy a teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrend segíthet a fogyásban, hiszen sokáig fenntartja a jóllakottság érzését. Ide tartozik többek között a zab, a barna rizs és a quinoa is.

Burgonya

Folytassuk a listánkat egy újabb szénhidráttal, ami talán még meglepőbb lehet, mint az előző. Ugyanis a legtöbb diétázót még a hideg is kirázza a krumpli hallatán, pedig ez az élelmiszer támogathatja a diétát, hiszen nem túl magas a kalóriatartalma, illetve a főtt változata kitűnően laktat. Sőt, egy korábbi kutatás szerint, ha a burgonyát forralás után hagyod kihűlni, és csak azután fogyasztod, elősegítheti a nagyobb mértékű fogyást.

Teljes kiőrlésű kenyerek és zsemlék, amelyek akár diétás ételnek is mondhatóak.
Ne iktasd ki az étrendedből a teljes kiőrlésű gabonákat!
Fotó: Ingrid Balabanova

Levesek

Ki az, akinek diéta alatt eszébe jutnának a levesek? Ilyenkor ugyanis a legtöbben a szénhidrátok kiiktatására és a salátafogyasztásra koncentrálnak. Ellenben a levesek kitűnőek diéta alatt, mivel a fogyasztásuk sokkal több időt igényel, mint más ételeké, ami hozzájárul a tudatos étkezéshez. Emellett kellően eltelítenek, miközben a húsleves vagy a paradicsomalapú változatok sokkal jobbak a fogyáshoz, mint a kalóriadúsabb változatok.

Túró

A sovány túró fogyasztása az egyik legtökéletesebb módja annak, hogy túlzott plusz kalóriák nélkül növeld a fehérjebeviteledet, amely rendkívül laktató és jó kalciumforrás. A túró tehát hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, segít a sovány izomtömeg megtartásában, viszonylag kevés kalóriát tartalmaz, és pozitívan hat az anyagcserére is.

Ebben a videóban további olyan ételeket ismerhetsz meg, amelyek segítenek a fogyásban:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
