Nem tudod, mit egyél diéta alatt? Ezeket az ételeket fogyókúra alatt is bűntudat nélkül fogyaszthatod

Sokan kezdenek a szervezetüket megterhelő diétába, pedig sok esetben csupán bizonyos ételek egészségesebb verzióját kellene előtérbe helyezniük. Emellett vannak olyan diétás ételek is, amelyek meglepő módon segítenek a fogyásban. Ezért, ha te is szeretnéd tudni, hogyan számolhatsz le könnyedén a túlsúllyal, olvass tovább!
A fogyókúra alatt is rendkívül fontos, hogy olyan élelmiszerek mellett tedd le a voksodat, amelyeknek magas a tápanyagtartalma. Ezért egy olyan listát állítottunk össze, amely meglepő diétás ételeket tartalmaz. A sovány fehérjék és bizonyos szénhidrátok ugyanis segítenek leadni a felesleget, és elérni az egészséges testsúlyt. Tehát mielőtt drasztikus változtatásokat hajtanál végre az étrended terén, lesd meg az alábbi alakbarát ételeket, melyekre szakértők esküsznek.
Akkor indítsuk a listát azokkal az élelmiszerekkel, amelyeket a legtöbb diétázó tiltólistásként kezel, mert a szénhidrátokat tartják a legnagyobb ellenségnek. Azonban a kutatások azt sugallják, hogy a teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrend segíthet a fogyásban, hiszen sokáig fenntartja a jóllakottság érzését. Ide tartozik többek között a zab, a barna rizs és a quinoa is.
Folytassuk a listánkat egy újabb szénhidráttal, ami talán még meglepőbb lehet, mint az előző. Ugyanis a legtöbb diétázót még a hideg is kirázza a krumpli hallatán, pedig ez az élelmiszer támogathatja a diétát, hiszen nem túl magas a kalóriatartalma, illetve a főtt változata kitűnően laktat. Sőt, egy korábbi kutatás szerint, ha a burgonyát forralás után hagyod kihűlni, és csak azután fogyasztod, elősegítheti a nagyobb mértékű fogyást.
Ki az, akinek diéta alatt eszébe jutnának a levesek? Ilyenkor ugyanis a legtöbben a szénhidrátok kiiktatására és a salátafogyasztásra koncentrálnak. Ellenben a levesek kitűnőek diéta alatt, mivel a fogyasztásuk sokkal több időt igényel, mint más ételeké, ami hozzájárul a tudatos étkezéshez. Emellett kellően eltelítenek, miközben a húsleves vagy a paradicsomalapú változatok sokkal jobbak a fogyáshoz, mint a kalóriadúsabb változatok.
A sovány túró fogyasztása az egyik legtökéletesebb módja annak, hogy túlzott plusz kalóriák nélkül növeld a fehérjebeviteledet, amely rendkívül laktató és jó kalciumforrás. A túró tehát hozzájárul a jóllakottság érzéséhez, segít a sovány izomtömeg megtartásában, viszonylag kevés kalóriát tartalmaz, és pozitívan hat az anyagcserére is.
