Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Tibor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Életmódváltást tervezel? Így készítsd el fillérekből az egészséges étrendet egy héttel előre

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 14:45
Egészséges ételtippétrendkonyhaegészséges étrend
Neked is eleged van a méregdrága rendelésekből és a hűtő előtt tanácstalanul álldogálva töltött percekből? Segítünk összerakni neked egy hétre előre a tökéletes egészséges étrendet! Megmutatjuk, hogyan spórolhatsz időt és pénzt úgy, hogy közben királyi módon tömd magad degeszre minden egyes nap!
Pópity Balázs
A szerző cikkei

Az életmódváltás mindig nehéz. Senkinek nincs kedve kedd este nyolckor hagymát aprítani, amikor már a kanapéra vágyik és a kedvenc sorozatát nézné. Gondolkodjunk inkább előre egy héttel, hogy a hétköznapok ne láncoljanak minket a konyhába. Íme egy egészséges étrend egy hétre előre, amire csak egy délutánt kell szánni.

Egy hétre előkészített egészséges étrend
Egy hétre előkészített egészséges étrend, bedobozolva.
Fotó:  123RF
  • Egyetlen okosan felépített bevásárlólista, hogy minden napra legyen étel.
  • Egészséges hozzávalók kreatív és pazarlásmentes felhasználási módjai.
  • Teljes napi menüterv a reggelitől a vacsoráig.
  • Profi tippek a vasárnapi ebéd előkészületeihez.
  • Így csökkentjük a rezsit és a konyhai stresszt egyszerre.

Nem kell hozzá séfdiploma, csak egy jól záródó dobozszett és egy nagy adag elszántság, hogy elkészítsük menüt egy teljes hétre. Az alábbi menü azoknak való, akik kitűzték maguknak az életmódváltást és valami egyszerű és pénztárcakímélő módot keresnek a megvalósításhoz. Beavatunk a titkokba, amivel te is átveheted a konyhában az uralmat anélkül, hogy a fizetésed felét a futárnál hagynád vagy minden este a tűzhely mellett izzadnál.

Egészséges étrend: heti menü egyszerűen

Az alábbi hozzávalókra lesz szükségünk a nagy hétvégi főzéshez:

Zöldségespult és gyümölcsök:

  • Édesburgonya: legalább 3-4 nagyobb darab (tacohoz és töltve)
  • Alma: egy egész zsák (zabkásába, nassolni, sütihez)
  • Spenót: 1 nagy zacskó friss vagy bébispenót (salátához, tésztához)
  • Banán: 1 fürt (a smoothie-hoz és a hétvégi lepényhez).
  • Lime és koriander: a mexikói életérzés elengedhetetlen kellékei
  • Vöröshagyma és fokhagyma: alap hozzávalók mindenhez.
  • Sárgarépa és egyéb friss zöldségek: muffinba, hummusz mellé mártogatni.

Hús és fehérje:

  • Csirkemell vagy combfilé: kb. 1-1,5 kg (burrito tálhoz, paprikás csirkéhez, lime-os csirkéhez)
  • Tojás: minimum egy 15-20 darabos tálca (muffinhoz, tacóhoz, tükörtojáshoz)
  • Görög joghurt: 1 nagy vödör (parféhoz, mártogatósnak, nassolni)

Tartós élelmiszer:

  • Feketebab és csicseriborsó konzerv: 2-2 doboz (leveshez, tacóhoz, sütve nassolni)
  • Rizs: 1 kg (köretnek és sült rizshez)
  • Zabpehely: 1 nagy zacskó (a reggeli kásák alapja)
  • Hummusz: 1-2 doboz (vagy alapanyagok hozzá: tahini, olívaolaj)
  • Mogyoróvaj: egy üveggel (kekszhez, joghurthoz, lepényhez)
  • Tortilla lapok / Lepénykenyér: legalább 2 csomag
  • Tészta: 1 kg (a krémes spenótos vacsorához)
  • Alapvető fűszerek: pirospaprika, fahéj, só, bors, római kömény.

Egészséges étrend egy hétre

Sokkal kényelmesebb lesz így az élet.

Hétfő: hét indító lendület és a burrito-láz

A hetet profi módon indítjuk: reggelire tojásos-zöldséges muffinokat sütünk, ebédre pedig egy egy csirkés burrito tálat dobunk össze a hűtőből. Vacsorára egy lélekmelegítő feketebab-levest kanalazunk, mert hétfőn jár nekünk a kényeztetés, a maradék csicseriborsót pedig ropogósra sütve nassoljuk el.

Kedd: zabos reggelek és a 10 perces sült rizs

A reggeli zabkásánk almával és fahéjjal válik teljessé, amihez délben egy korábban elősütött zöldséges spenótsalátát szervírozunk magunknak, hogy ne nehezüljünk el. Délben szaftos paprikás csirkét és a 10 perces sült rizst faljuk, a desszert pedig mi más is lehetne, mint a saját készítésű mogyoróvajas kekszünk. Éjszakára pedig megint jöhet az almás zabkása.

Szerda: zöld energia és a taco-party

Egy ütős zöld smoothie-val indítjuk a reggelt, hogy pörögjenek a fogaskerekek az agyunkban, ebédre pedig édesburgonyás-babos tacót készítünk a vasárnapi alapanyagokból. A napot egy krémes, spenótos tésztával zárjuk, amihez csak egyetlen edényt kell elmosni, a hummuszba pedig sárgarépát mártogatunk.

Csütörtök: görög életérzés és a ropogós csicseriborsó

Reggelire tojásmuffinokat eszünk, majd ebédre egy vega gírosz szendviccsel utazunk képzeletben a tengerpartra. A vacsora egy tartalmas gabonasaláta sült csicseriborsóval, hogy kibírjuk a hétből hátra lévő napokat, nassolnivalónak pedig jöhet az alma mogyoróvajas joghurttal.

Péntek: mexikói reggeli és a levesek diadala

Reggelre tacót rittyentünk a tojásból, ebédre pedig limeos-korianderes csirkét csinálunk rizzsel. Vacsorára almás zabkása biztosítja a jó emésztést.

Szombat: hummuszos lepény és a töltött burgonya

A szombatot egy kényelmes hummuszos-tükörtojásos lepénykenyérrel indítjuk, amit egy friss sült zöldséges saláta követ délben. Estére megtöltünk egy óriási édesburgonyát minden földi jóval, amit a hűtőben találunk, és a maradék kekszeinkkel ünnepeljük a hétvégét.

Vasárnap: a nagy finálé és a banános lezárás

Egy görög joghurtos parféval rúgjuk be a napot, majd az utolsó adag édesburgonyás tacókkal búcsúztatjuk a hetet ebédre. Vacsorára pedig spenótos csirkés tésztát készítünk, és egy mogyoróvajas-banános lepénykenyérrel koronázzuk meg.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
