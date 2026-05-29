Ritka pillanat: megmutatta a testvérét Szabó Zsófi, Gyula elképesztően sármos

Szabó Zsófi ritkán enged bepillantást a magánéletébe, ám ezúttal most kivételt tett. A csinos műsorvezető édesanyja születésnapja alkalmából egy különleges fotóval jelentkezett a közösségi oldalán.

Szabó Zsófi megmutatta sármos testvérét, Gyulát Fotó: Mediaworks

A meghitt családi képen a Szabó Zsófi édesanyja és testvére, ifjabb Szabó Gyula látható. A fotón az látható amint a műsorvezető egy gyönyörű kék ruhában édesanyja és testvére között áll. Szabó Zsófi 24 óráig elérhető Instagram-sztoriját ide kattintva tudod megtekinteni.

Szabó Zsófi második gyermekével várandós

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a műsorvezető boldogsága most határtalan, hiszen terhes a második gyermekével. Szabó Zsófi bejelentésével hatalmas meglepetést okozott a rajongóinak, hiszen eddig a nyilvánosság előtt titkolta, hogy már útban a második gyermeke. Felmerült sokakban, hogy valószínűleg a gyönyörű műsorvezető ezért hordott bővebb pulóvereket, zakókat a Fidesz háborúellenes gyűlésein.

Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban

- írta néhány héttel ezelőtt, az Instagram-oldalán közzétett posztjában.