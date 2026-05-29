Gyászol Amerika: elhunyt a férfi, aki nélkül Martin Luther King leghíresebb beszéde soha nem született volna meg

Mély fájdalommal tudatta a család, hogy a kaliforniai Cupertinóban, egy idősotthonban békésen lehunyta szemét Clarence B. Jones. A legendás ügyvéd és tanácsadó 1960-tól egészen Martin Luther King 1968-as meggyilkolásáig állt a polgárjogi harcos mellett, hűséges fegyvertársként. Halálhírét fia, Clarence Jr. is megerősítette.

Clarence B. Jones nemcsak hűséges barátja, de legfőbb bizalmasa és beszédírója is volt Martin Luther Kingnek Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Apánk a lelkiismeret vezérelte életet élt

– írta a gyászoló család a közleményében, hozzátéve, hogy szavakkal kifejezhetetlenül hálásak a szeretetért és a barátságokért, amelyek végigkísérték ezt a hosszú és rendkívüli életutat.

Sírva omlott össze a templomban

A sors fintora, hogy Jones eredetileg hollywoodi karrierről álmodott, és esze ágában sem volt csatlakozni a mozgalomhoz, amikor King először megkereste őt. Végül egy templomi prédikáció változtatott meg mindent, ahol a lelkész egy olyan férfiról beszélt, aki elfelejtette, honnan jött, és hátat fordított a saját népének – írja a People.

Megszólított engem. Lelki szemeim előtt megjelent édesanyám képe, aki cselédként dolgozott. Ez érzelmileg teljesen padlóra küldött. Korábban soha semmi hasonlót nem hallottam

– emlékezett vissza Jones a 2011-ben megjelent, Behind the Dream című könyvében.

Martin Luther King jobbkeze lett

A jég megtört, Jones pedig beírta magát a történelembe: ő fogalmazta meg a híres, Van egy álmom” kezdetű beszéd első hét bekezdését, és ő volt az is, aki kockázatot vállalva, titokban kicsempészte King megrázó sorait a birminghami börtönből. Munkásságáért tavaly Presidential Medal of Freedom (Elnöki Szabadság-érdemérem) kitüntetést kapott.

A legenda távozása után Martin Luther King III is megtörten búcsúzott a közösségi oldalán:

Nyugodj erőben, Clarence B. Jones, apám hűséges tanácsadója és a mozgalom stratégiai ereje. Az örökséged tovább él.

Jonest öt gyermeke és élettársa, Lin Walters gyászolja.