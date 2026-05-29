Teljes útzár lépett életbe: brutális erejű baleset történt Magyarországon, nagy a baj

Rohantak a tűzoltók, miután frontálisan ütközött össze két gépkocsi Kisvárda és Kékcse között, a 381-es főút 44-es kilométerszelvényénél. A járművekben hárman utaztak, egyiküket a kisvárdai hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók kiszabadították az egyik kocsiból.

Az egység mindkét autót áramtalanította. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, a tűzoltókkal együttműködve teljes útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat - írja a katasztrófavédelem.