Felszaladtak húsvétkor a kilók? Így dobd le könnyen a felesleget

A húsvéti hosszú hétvége a kikapcsolódásról és a közös családi programokról szólt. Az asztalon lévő finomságok sokunkat elcsábítottak, így nem meglepő, ha egy-két feles kiló felszaladt ránk. Egy rövid diéta után azonban újra büszkén nézhetünk a tükörbe, ha pontosan megfogadjuk a gyors fogyást elősegítő alábbi tippeket.

Gyors fogyás húsvét után – így csináld jól

Ahányfélék vagyunk, annyiféleképpen reagál a testünk az ínycsiklandó ünnepi fogásokra: van, akinek csak úgy szaladnak felfelé a kilók, míg mások bármennyit is esznek, az alakjuk semmit sem változik. Bárhogy is legyen, nem szégyen, ha picit lazítottunk a gyeplőn és megengedtük magunknak az élvezeteket. Akik azonban az előbbiek táborát erősítik, nekik hoztunk egy kis segítséget, hogy a gyors fogyás útjára léphessenek. Ha neked is gondot okoz a fogyókúra az ünnepi időszak után, egy ideig érdemes lesz visszafognod magad, azt a néhány kilót ugyanis csak úgy dobhatod le, ha rövid időre életmódváltásba kezdesz. Ehhez nem kell más, mint egy kiegyensúlyozott, fehérjékben gazdag étrend, pénztárcabarát hozzávalók és egy kis kitartás – ennyi a titka, hogy a fogyás húsvét után biztosan sikerüljön.

Joghurttenger, tofumámor

A menü jócskán el fog térni a húsvétitól, az biztos. A mérték az érték – ez az alap. Mit is jelent ez? Olyan fehérjedús ételeket vegyünk le a boltok polcairól, amelyek nemcsak olcsók, hanem finomak és könnyen felhasználhatók, előállíthatók, valamint a szervezet számára könnyen feldolgozhatók. Ilyenek

a konzerv tonhal,

a tojás,

a görög joghurt,

a bab és lencse,

a tofu,

és a csirkehús.

Így fogyaszd a diétás ételeket

A fogyókúrás menü összeállításakor a tonhal az egyik legjobb választás, mert nagyszerű fehérjeforrás, és sokféle módon felhasználható, például salátákhoz vagy barna-félbarna kenyér feltétjeként. A tojás szintén sokoldalú, és a nap bármely szakában fogyasztható. A görög joghurt mártásként, turmixokban és feltétként is ideális, míg a konzervbab és a lencsefélék a könnyű emészthetőség és az uncsak változatos elkészítési módok miatt ideális választás.

A tofu igazi aduász lehet a diétában: növényi alapú, tápanyagdús termék, amely magába szívja az ízeket. A fogyókúrás étrend egyik elengedhetetlen, tuti kelléke. Ezerarcú finomság, amely sokféleképpen elkészíthető. Többek között szójaszószt, reszelt gyömbért, sőt foghagymát és citromlevet is tehetsz rá, de akár piríthatod is különböző vegán ételekhez felhasználva.

Napindítónak a legjobb, ha vízzel készült zabkását főzöl almával és fahéjjal. Az ebéded lehet lencsefőzelék vagy egy nagy adag tepsis zöldség sült csirkecombbal. Vacsorára ideális lehet a tojáslepény, illetve a húsvétról maradt főtt tojásokból egy salátát is összedobhatsz.