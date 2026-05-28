Súlyos családi titokról rántotta le a leplet Oszter Sándor lánya: „A lábtörlőn töltöttem az éjszakát mínusz 10 fokban”

A '80-as évekre jellemző rideg perfekcionizmus korán rányomta a bélyegét Oszter Alexandra életére. A művésznő már tizenévesen kereste a saját autonómiáját, ami rengeteg súrlódáshoz vezetett a családi fészekben. A szülők gyakran szóhoz sem hagyták jutni: ha kérdezték, szinte azonnal válaszoltak is helyette, ami mély nyomokat hagyott a lányban.
A fojtogató légkör elől a szülők először egy apátsági kolostorba küldték a mindössze 10 éves kislányt, hogy rendet és fegyelmet tanuljon. Bár a külvilágtól elzárt szigorú struktúra kezdetben ijesztő volt – olyannyira, hogy hétvégenként egy valódi hercegnő vitte magával a kastélyába –, Alexandra hamar megkedvelte a kiszámíthatóságot. A családi otthon kaotikus érzelmi amplitúdói után a kolostor nyugalma valóságos menedékké vált számára, ahol végre békében alhatott.
Nagyon élveztem, hogy minden kiszámítható, és hogy minden ugyanabban az időben történik, ami az én családi életemre nem igazán volt jellemző, és ezért nekem egy hatalmas nyugalmat adott. Pár nap után, mikor már leküzdöttem azt, hogy a szüleimet úgy sem látom még négy hétig, úgyhogy hiába érzem magam elszeparáltan, utána, amikor ez lecsengett, rendesen élveztem. És az életem meghatározó élménye volt
– kezdte mesélni Szandra.
A valódi vulkán azonban akkor tört ki, amikor 14-15 évesen felvették a Kisképzőbe (Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium). Alexandra ekkor döntötte el, hogy elég volt a „jó kislány” szerepből, és totális lázadásba kezdett. Kékesfeketére festett hajjal, fül- és köldök piercingekkel sokkolta a családot, amire édesanyja csak annyit mondott: „Úgy nézel ki, mint egy bártáncosnő!”
A szülők nevelési módszerei mai szemmel nézve egészen elképesztőek és drasztikusak voltak. Ha Alexandra nem ért haza időben, a budai ház ajtaja zárva maradt, így előfordult, hogy a mintaszerűen fűtött otthon helyett a mínusz 10 fokos téli hidegben, a lábtörlőn kellett töltenie az éjszakát.
Anyukám mondta nekem mindig, hogy ha nem jössz haza időben, akkor becsukjuk az ajtót, és mínusz tíz fokban kint maradhatsz. Gondoltam magamban, hogy ezt úgysem merik megtenni — megtették! Úgyhogy a lábtörlőn töltöttem azt az éjszakát, azt soha nem felejtem el. Csakhogy itt jött az én lázadásom: akkor nem megyek többet haza. Tehát, ha nem érek haza, mert oda, ahol mi laktunk, nem járt éjszakai busz, akkor egyszerűen nem megyek haza. Anyukám amikor visszaemlékezik erre az időszakra, azt mondja: ő akkor őszült meg.
Amikor Alexandra rendetlen volt, édesanyja nem mindennapi módon keltett benne bűntudatot.
Anyukám kiszórta a ruháimat az erkélyről, lefotózta, és épp akkor jöttek hozzánk illusztris emberek, elővette a fotókat a bankároknak, az ügyvédeknek, és mondták, hogy na, a kisasszony ezt tudta összehozni. Hát én úgy égtem, el sem tudom hinni. Megalázó helyzet volt
– zárta le Szandra a gyerekkori történeteket a Palikék műsorában. A lázadás évei után Alexandrának hosszú időbe telt, mire mindent a helyére tett magában, de mára ezeket a hajdani kemény történeteket is legnagyobb szeretettel képes mesélni. Megtanulta kezelni az édesanyját, és a múltbéli sérelmek helyett most a legteljesebb odaadással gondozza őt, hiszen a híres zongoraművész édesanya, Failoni Donatella nagyon nincs jó állapotban.
„Anyukám nagyon-nagyon gyenge, igazából most már fel sem tud kelni az ágyból. Nincs annyi ereje az izmaiban, hogy lábra álljon. Hétről hétre jön valami újabb probléma” – vallotta be őszintén Alexandra a Borsnak pár héttel ezelőtt.
