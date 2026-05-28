Súlyos családi titokról rántotta le a leplet Oszter Sándor lánya: „A lábtörlőn töltöttem az éjszakát mínusz 10 fokban”

A '80-as évekre jellemző rideg perfekcionizmus korán rányomta a bélyegét Oszter Alexandra életére. A művésznő már tizenévesen kereste a saját autonómiáját, ami rengeteg súrlódáshoz vezetett a családi fészekben. A szülők gyakran szóhoz sem hagyták jutni: ha kérdezték, szinte azonnal válaszoltak is helyette, ami mély nyomokat hagyott a lányban.

Oszter Alexandra szülei, Failoni Donatella és Oszter Sándor kemény szigorral próbálták lányukat nevelni

Oszter Alexandra szülei kolostorba küldték, amikor 10 éves volt

A fojtogató légkör elől a szülők először egy apátsági kolostorba küldték a mindössze 10 éves kislányt, hogy rendet és fegyelmet tanuljon. Bár a külvilágtól elzárt szigorú struktúra kezdetben ijesztő volt – olyannyira, hogy hétvégenként egy valódi hercegnő vitte magával a kastélyába –, Alexandra hamar megkedvelte a kiszámíthatóságot. A családi otthon kaotikus érzelmi amplitúdói után a kolostor nyugalma valóságos menedékké vált számára, ahol végre békében alhatott.

Nagyon élveztem, hogy minden kiszámítható, és hogy minden ugyanabban az időben történik, ami az én családi életemre nem igazán volt jellemző, és ezért nekem egy hatalmas nyugalmat adott. Pár nap után, mikor már leküzdöttem azt, hogy a szüleimet úgy sem látom még négy hétig, úgyhogy hiába érzem magam elszeparáltan, utána, amikor ez lecsengett, rendesen élveztem. És az életem meghatározó élménye volt

– kezdte mesélni Szandra.

Oszter Sándor halála a mai napig hihetetlen lánya számára

Totális lázadás kezdete

A valódi vulkán azonban akkor tört ki, amikor 14-15 évesen felvették a Kisképzőbe (Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium). Alexandra ekkor döntötte el, hogy elég volt a „jó kislány” szerepből, és totális lázadásba kezdett. Kékesfeketére festett hajjal, fül- és köldök piercingekkel sokkolta a családot, amire édesanyja csak annyit mondott: „Úgy nézel ki, mint egy bártáncosnő!”

A szülők nevelési módszerei mai szemmel nézve egészen elképesztőek és drasztikusak voltak. Ha Alexandra nem ért haza időben, a budai ház ajtaja zárva maradt, így előfordult, hogy a mintaszerűen fűtött otthon helyett a mínusz 10 fokos téli hidegben, a lábtörlőn kellett töltenie az éjszakát.