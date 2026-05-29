Youtuberek dominálják Hollywoodot: a Backrooms és a Megszállottság fiatal titánjai dollármilliókat kaszálnak

„Úgy sem fog sikerülni! Szerezz rendes munkát, találj hasznosabb hobbit!” – bizonyára ilyeneket mondtak cikkünk hőseinek, akiknek művei május utolsó hetében dominálja a mozivásznakat. Itt vannak a Youtuberek, akik a közeljövőben átvehetik a stafétát az örökzöld közönségkedvenc rendezőktől. Sikerük nem csak azt bizonyítja, hogy az évek óta reneszánszát élő horror műfajában még bőven van szufla, hanem azt is, hogy az elkötelezettség, kreativitás és a filmvilág iránti szeretet úgyis ki fog fizetődni. A Backrooms és a Megszállottság esetében ez kifejezetten érvényes.
2005-ben a YouTube hivatalosan is útnak indult, mely akkor még csak töredékét nyújtotta a mai minőségének. Történetesen ugyanebben az évben született Kane Parsons, aki 10 évesen Kane Pixels néven megalkotta a legnépszerűbb amatőr horrorfilmes csatornát ugyanezen a videómegosztó platformon. Tartalmai közül kiemelkedő a The Backrooms, ami egy misztikus, rejtett alternatív valóságban játszódik.
Az első The Backrooms rövidfilm, amit 16 évesen készített, a cikk írásakor mintegy közel 80 millió megtekintést számlál. A videó lentebb megtekinthető.
A kisfilmek minősége olyan volt, mint egy csiszolatlan gyémánt. A videók kommentmezői folyamatosan kiemelték, hogy ezek a pár perces klipek sokkal hatásosabbak, mint a legtöbb Hollywood-i produkció és hogy ebből kellene filmet csinálni. Érezhető volt, hogy csak egy kis löket kell ahhoz, hogy valami óriási dolog szülessen belőle. Végül a srác 20 évesen megrendezte a Backrooms - Hátsó szobák című filmet, többek közt a prominens színésznő, Renate Reinsve főszereplésével. Ezzel végül ő lett a legfiatalabb rendező az A24 studiójának égisze alatt. Az alkotás annyira jól sikerült, hogy aki nem ismeri a fiú korábbi alkotásait, az nem is hitte el, hogy tényleg ilyen fiatalon képes volt ezt összehozni. Pedig ez az igazság. A film egyébként a Bors szerkesztőségének is tetszett, olvasd el a Backrooms kritikánkat is!
A 26 éves rendező kifejezetten sketch comedy tartalmakkal lett népszerű a this is a bad idea nevet viselő Youtube csatornáján. Az ő videói már kiforrottabbak, minőség szempontjából pedig láthatóan még a rövidebb filmek is elbírnák a mozivásznat. Curry Barker mindössze 750 ezer dolláros büdzséből képes volt olyan egészestés horrorfilmet rendezni, amire a Torontói Filmfesztiválon azonnal lecsapott a művészi igényes filmeket gyűjtő Focus Features – természetesen a Megszállottság 2026-os filmről van szó, ami már most bőven visszahozta a befektetett költségének többszörösét.
Curry Barker számára innen már csak felfelé vezet az út: igaz, hogy még csak egy mozifilmet csinált, de már most kapott egy 10 millió dolláros ajánlatot egy olyan filmért, amit még el se készített.
Mark Edward Fischbach, avagy Markiplier neve a 2010-es években megkerülhetetlen volt a videójátékokkal foglalkozó gaming tartalomgyártók között: legaktívabb időszakában a harmadik legnépszerűbb gaming csatorna volt az övé. Videóinak jelentős részében horrorjátékokat vett elő, amiktől – többé-kevésbé hihetően – újra és újra megijedt, így bezsebelve több millió nézettséget feltöltésenként. A legnépszerűbb videóiban az Iron Lung című független horrorjátékkal játszott, amit a nap végén ő tett híressé. Olyannyira, hogy saját pénzből és az ő főszereplésével elkészítette a videójáték filmváltozatát, mely nem csak egy egyszerű belsős poén volt, hanem filmes szempontból is megállta a helyét. A film végül 50 millió dollárt hozott a konyhára.
