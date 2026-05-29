Youtuberek dominálják Hollywoodot: a Backrooms és a Megszállottság fiatal titánjai dollármilliókat kaszálnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 18:45
Ez egy más perspektíva, más szemlélet. Talán a Backrooms friss energiája az, ami kellett a filmvilágba.
„Úgy sem fog sikerülni! Szerezz rendes munkát, találj hasznosabb hobbit!” – bizonyára ilyeneket mondtak cikkünk hőseinek, akiknek művei május utolsó hetében dominálja a mozivásznakat. Itt vannak a Youtuberek, akik a közeljövőben átvehetik a stafétát az örökzöld közönségkedvenc rendezőktől. Sikerük nem csak azt bizonyítja, hogy az évek óta reneszánszát élő horror műfajában még bőven van szufla, hanem azt is, hogy az elkötelezettség, kreativitás és a filmvilág iránti szeretet úgyis ki fog fizetődni. A Backrooms és a Megszállottság esetében ez kifejezetten érvényes.

A Backrooms – Hátsó szobák egy új korszakot nyithat meg a horrorfilmek világában (Fotó: IMDb)

Senki nem hitte el, hogy tényleg a fiatal Kane Parsons rendezte a Backrooms filmet

2005-ben a YouTube hivatalosan is útnak indult, mely akkor még csak töredékét nyújtotta a mai minőségének. Történetesen ugyanebben az évben született Kane Parsons, aki 10 évesen Kane Pixels néven megalkotta a legnépszerűbb amatőr horrorfilmes csatornát ugyanezen a videómegosztó platformon. Tartalmai közül kiemelkedő a The Backrooms, ami egy misztikus, rejtett alternatív valóságban játszódik.

Az első The Backrooms rövidfilm, amit 16 évesen készített, a cikk írásakor mintegy közel 80 millió megtekintést számlál. A videó lentebb megtekinthető.

A kisfilmek minősége olyan volt, mint egy csiszolatlan gyémánt. A videók kommentmezői folyamatosan kiemelték, hogy ezek a pár perces klipek sokkal hatásosabbak, mint a legtöbb Hollywood-i produkció és hogy ebből kellene filmet csinálni. Érezhető volt, hogy csak egy kis löket kell ahhoz, hogy valami óriási dolog szülessen belőle. Végül a srác 20 évesen megrendezte a Backrooms - Hátsó szobák című filmet, többek közt a prominens színésznő, Renate Reinsve főszereplésével. Ezzel végül ő lett a legfiatalabb rendező az A24 studiójának égisze alatt. Az alkotás annyira jól sikerült, hogy aki nem ismeri a fiú korábbi alkotásait, az nem is hitte el, hogy tényleg ilyen fiatalon képes volt ezt összehozni. Pedig ez az igazság. A film egyébként a Bors szerkesztőségének is tetszett, olvasd el a Backrooms kritikánkat is!

Curry Barker megszállottan készítette a Megszállottságot, amit megszállottan imádnak

A 26 éves rendező kifejezetten sketch comedy tartalmakkal lett népszerű a this is a bad idea nevet viselő Youtube csatornáján. Az ő videói már kiforrottabbak, minőség szempontjából pedig láthatóan még a rövidebb filmek is elbírnák a mozivásznat. Curry Barker mindössze 750 ezer dolláros büdzséből képes volt olyan egészestés horrorfilmet rendezni, amire a Torontói Filmfesztiválon azonnal lecsapott a művészi igényes filmeket gyűjtő Focus Features – természetesen a Megszállottság 2026-os filmről van szó, ami már most bőven visszahozta a befektetett költségének többszörösét. 

Curry Barker számára innen már csak felfelé vezet az út: igaz, hogy még csak egy mozifilmet csinált, de már most kapott egy 10 millió dolláros ajánlatot egy olyan filmért, amit még el se készített. 

Markiplier kilépett a monitor előtt kiabálás egyoldalú világából

Mark Edward Fischbach, avagy Markiplier neve a 2010-es években megkerülhetetlen volt a videójátékokkal foglalkozó gaming tartalomgyártók között: legaktívabb időszakában a harmadik legnépszerűbb gaming csatorna volt az övé. Videóinak jelentős részében horrorjátékokat vett elő, amiktől – többé-kevésbé hihetően – újra és újra megijedt, így bezsebelve több millió nézettséget feltöltésenként. A legnépszerűbb videóiban az Iron Lung című független horrorjátékkal játszott, amit a nap végén ő tett híressé. Olyannyira, hogy saját pénzből és az ő főszereplésével elkészítette a videójáték filmváltozatát, mely nem csak egy egyszerű belsős poén volt, hanem filmes szempontból is megállta a helyét. A film végül 50 millió dollárt hozott a konyhára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
