Youtuberek dominálják Hollywoodot: a Backrooms és a Megszállottság fiatal titánjai dollármilliókat kaszálnak

„Úgy sem fog sikerülni! Szerezz rendes munkát, találj hasznosabb hobbit!” – bizonyára ilyeneket mondtak cikkünk hőseinek, akiknek művei május utolsó hetében dominálja a mozivásznakat. Itt vannak a Youtuberek, akik a közeljövőben átvehetik a stafétát az örökzöld közönségkedvenc rendezőktől. Sikerük nem csak azt bizonyítja, hogy az évek óta reneszánszát élő horror műfajában még bőven van szufla, hanem azt is, hogy az elkötelezettség, kreativitás és a filmvilág iránti szeretet úgyis ki fog fizetődni. A Backrooms és a Megszállottság esetében ez kifejezetten érvényes.

Senki nem hitte el, hogy tényleg a fiatal Kane Parsons rendezte a Backrooms filmet

2005-ben a YouTube hivatalosan is útnak indult, mely akkor még csak töredékét nyújtotta a mai minőségének. Történetesen ugyanebben az évben született Kane Parsons, aki 10 évesen Kane Pixels néven megalkotta a legnépszerűbb amatőr horrorfilmes csatornát ugyanezen a videómegosztó platformon. Tartalmai közül kiemelkedő a The Backrooms, ami egy misztikus, rejtett alternatív valóságban játszódik.

Az első The Backrooms rövidfilm, amit 16 évesen készített, a cikk írásakor mintegy közel 80 millió megtekintést számlál. A videó lentebb megtekinthető.

A kisfilmek minősége olyan volt, mint egy csiszolatlan gyémánt. A videók kommentmezői folyamatosan kiemelték, hogy ezek a pár perces klipek sokkal hatásosabbak, mint a legtöbb Hollywood-i produkció és hogy ebből kellene filmet csinálni. Érezhető volt, hogy csak egy kis löket kell ahhoz, hogy valami óriási dolog szülessen belőle. Végül a srác 20 évesen megrendezte a Backrooms - Hátsó szobák című filmet, többek közt a prominens színésznő, Renate Reinsve főszereplésével. Ezzel végül ő lett a legfiatalabb rendező az A24 studiójának égisze alatt. Az alkotás annyira jól sikerült, hogy aki nem ismeri a fiú korábbi alkotásait, az nem is hitte el, hogy tényleg ilyen fiatalon képes volt ezt összehozni. Pedig ez az igazság.