Tavaszi megújulás – 3+1 trükk, amivel üdébbé teheted az arcod, és búcsút inthetsz a nyúzott téli megjelenésnek

A tél kívül-belül megviselte a szervezetünket, ideje búcsút inteni a látható jeleknek.

Egyszerű praktikákkal és a mindennapos szokásaink átalakításával sokat tehetünk az üde megjelenésért.

A legfontosabb a megfelelő fényvédelem, az UV-sugárzás ugyanis egyre erősebb.

Megváltozott az időjárás, ezzel együtt a közérzetünk is, az egyre hosszabb nappalok pedig az étkezési és aktivitási szokásainkra is pozitív hatással vannak. Nem szabad azonban megfeledkezni a bőrápolásról sem, hiszen az új évszak újfajta igényeket hoz magával. A tavaszi bőrmegújítás nemcsak ajánlott, hanem szinte kötelező, ha egészséges külsőre vágyunk.

Igazi felfrissülést jelent a tavaszi bőrmegújítás

Nagy tavaszi bőrmegújítás 4 lépésben

A nulladik lépés, hogy ismerjük a bőrtípusunkat, és alapvetően tisztában legyünk a bőrünk igényeivel. Ezek határozzák meg ugyanis, hogy milyen ápolószerekre lehet szükségünk a hétköznapokon, illetve a tavaszi megújulás ideje alatt.

Miért tavasszal esedékes a bőrmegújítás? A tél megviseli a szervezetünket, a leghidegebb évszakban a bőrünk élettelenebbé, fakóbbá, szárazabbá és érzékenyebbé válik. Éppen ezért van szükség egy kis extra törődésre, ami kellőképpen megalapozhatja a naposabb időjárásra való felkészülést.

1. Kezdjünk mélytisztítással!

Az arcunkat rendszeresen megtisztítani minden évszakban fontos, tavasszal pedig lehetünk még körültekintőbbek. A reggeli és esti mellett plusz arcmosásokat is beiktathatunk, amihez használjunk a bőrtípusunknak megfelelő arclemosót. Kifejezetten előnyösek erre a célra a hialuronsavat, ceramidokat és glicerint tartalmazó készítmények.

2. Intsünk búcsút a mitesszereknek!

Az eltömődött pórusok és a pattanásos bőr nemcsak problémák forrásai lehetnek, de messze állnak az üde tavaszi megjelenéstől is. Szerencsére tehetünk ellenük, például azzal, hogy elhagyjuk az eltömődést okozó olajok és zsíros krémek használatát. Legalább ennyire fontos az is, hogy ne nyomkodjuk se a pattanásokat, se a mitesszereket, ezzel ugyanis csak azt érjük el, hogy sérülések keletkeznek a bőrünkön. Hívjuk inkább segítségül a számunkra ideális hámlasztókat, és használjunk heti egy alkalommal maszkot vagy pakolást. Kifejezetten hasznosak az agyagalapú pakolások, amelyek amellett, hogy nyugtatják a bőrt, képesek magukba szívni a szennyeződéseket. A hámlasztást minden esetben alapos arctisztítás után végezzük.