Tavaszi megújulás – 3+1 trükk, amivel üdébbé teheted az arcod, és búcsút inthetsz a nyúzott téli megjelenésnek

Megváltozott az időjárás, ezzel együtt a közérzetünk is, az egyre hosszabb nappalok pedig az étkezési és aktivitási szokásainkra is pozitív hatással vannak. Nem szabad azonban megfeledkezni a bőrápolásról sem, hiszen az új évszak újfajta igényeket hoz magával. A tavaszi bőrmegújítás nemcsak ajánlott, hanem szinte kötelező, ha egészséges külsőre vágyunk.
A nulladik lépés, hogy ismerjük a bőrtípusunkat, és alapvetően tisztában legyünk a bőrünk igényeivel. Ezek határozzák meg ugyanis, hogy milyen ápolószerekre lehet szükségünk a hétköznapokon, illetve a tavaszi megújulás ideje alatt.
A tél megviseli a szervezetünket, a leghidegebb évszakban a bőrünk élettelenebbé, fakóbbá, szárazabbá és érzékenyebbé válik. Éppen ezért van szükség egy kis extra törődésre, ami kellőképpen megalapozhatja a naposabb időjárásra való felkészülést.
Az arcunkat rendszeresen megtisztítani minden évszakban fontos, tavasszal pedig lehetünk még körültekintőbbek. A reggeli és esti mellett plusz arcmosásokat is beiktathatunk, amihez használjunk a bőrtípusunknak megfelelő arclemosót. Kifejezetten előnyösek erre a célra a hialuronsavat, ceramidokat és glicerint tartalmazó készítmények.
Az eltömődött pórusok és a pattanásos bőr nemcsak problémák forrásai lehetnek, de messze állnak az üde tavaszi megjelenéstől is. Szerencsére tehetünk ellenük, például azzal, hogy elhagyjuk az eltömődést okozó olajok és zsíros krémek használatát. Legalább ennyire fontos az is, hogy ne nyomkodjuk se a pattanásokat, se a mitesszereket, ezzel ugyanis csak azt érjük el, hogy sérülések keletkeznek a bőrünkön. Hívjuk inkább segítségül a számunkra ideális hámlasztókat, és használjunk heti egy alkalommal maszkot vagy pakolást. Kifejezetten hasznosak az agyagalapú pakolások, amelyek amellett, hogy nyugtatják a bőrt, képesek magukba szívni a szennyeződéseket. A hámlasztást minden esetben alapos arctisztítás után végezzük.
Míg télen előszeretettel választjuk a tápláló, zsíros arckrémeket, a tavaszi-nyári szezonban kellemesebb érzést biztosíthatnak a gyorsan felszívódó, könnyű textúrájú hidratálók és egyéb készítmények. Érdemes ilyenkor átnézni a fürdőszobaszekrényt és polcokat, végezni egy selejtezést, kidobni a lejárt vagy régen kibontott termékeket, különösen a fényvédő készítményeket, melyek az állás során veszítenek az erejükből.
Akárcsak a nap az égen, a nők is szeretnének ragyogni, főleg hogy sokan fakó és szürke arcbőrtől szenvedtek a téli hónapokban. A természetes színünk visszaszerzése nem lehetetlen, ám ehhez nemcsak megfelelő kozmetikumokat célszerű beszerezni, hanem bizonyos életmódtippeket is tanácsos megfogadni: törekedjünk a jó minőségű és elegendő mennyiségű alvásra, fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, és igyunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta vizet. A bőrápolásban sokat segíthetnek a C- és B3-vitaminos, azaz niacinamid tartalmú készítmények, melyek támogatják a bőr védőrétegét, azaz a barriert, finomítják a pórusokat, hozzájárulnak a kollagéntermeléshez és képesek fokozni a ragyogást.
Egyre többet süt a nap, amelynek az ereje fokozatosan nő, a bőrünk pedig jobban ki van téve a káros UV-sugárzásnak. Ez akkor is igaz, amikor az ég be van borulva, hiszen a sugarak a felhőkön is képesek áthatolni. A tavaszi bőrápolás részeként ezért nem árt olyan kozmetikai termékeket használni, amelyek tartalmaznak fényvédőt. Ha pedig szabadtéri programra készülünk, ajánlott a védelmet külön rétegben is felvinni.
