"Két éve várok a lezárásra" - összetört az édesanya, elvesztette 20 éves lányát

Immáron két éve zajlik a vizsgálat annak a fiatal nőnek, Morgen Ribeiro halálának az ügyében, aki néhány nappal törökországi testsúlycsökkentő műtétje után vesztette életét súlyos hasi fertőzés következtében. A 20 éves fiatal a hazafelé, az Egyesült Királyságba tartó gépen lett olyan rosszul, hogy az kényszerleszállást kellett végrehajtson. Kórházba vitték, ahol kiderült, január 5-én gastric sleeve gyomorszűkítő műtéten esett át. Halála január 13-án következett be.

Két éve nem tudni, mi okozta a fiatal nő halálát / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Miután a repülőgép Szerbiában kellett leszálljon Morgan állapota miatt, a boncolást is ott végezték el. Abból pedig kiderült, hogy a fiatal nő 2024-es halálát a hashártya mögötti szövetek kiterjedt gyulladása, valamint a bélfal átszakadása okozta. Ez pedig vélhetően azért történhetett, mert gyomorszűkítő műtét során megsérülhetett a vékonybele, ami fertőzéshez vezetett. Ennek ellenére végső következtetést még mindig nem lehet levonni, mivel a sebész még mindig nem lépett kapcsolatba a bírósággal. Dr. Serkan Bayil ugyanis többszöri bírósági és hivatali megkeresésre sem válaszolt. Ez pedig leginkább a család életét nehezíti, mivel amíg nem kapnak válaszokat, nem tudják teljes mértékben elengedni lányukat.

Két éve várok a lezárásra. Akármeddig várok, csak tudni akarom, történt-e műhiba vagy sem

- nyilatkozta Morgan 46 éves gyászoló apja, Richard, írja a LadBible. Dr. Serkan Bayil a tragédia után tett nyilatkozatában annyit közölt, úgy véli, hogy a 20 éves tüdőembóliában hunyhatott el, miután a kórházból történő elengedése előtti értékei még jók voltak.