G.w.M kitálalt Nagy Melanie-ról: „Az exem egy k**va, pedig otthagytam a millákat”

G.w.M legújabb száma még meg sem jelent teljes egészében, de az internetre kikerült promók máris lángra lobbantották a közösségi médiát, ugyanis a népszerű rapper brutálisan odapörkölt volt párjának, Nagy Melanie-nak, akit valósággal megsemmisített a kőkemény sorával. Holnap este 19:00 órakor, a hivatalos videóklip premierjekor minden titokra fény derül, de a botrány már most garantált!

G.w.M új dala már most vita tárgya, pedig még meg sem jelent (Fotó: Bors)

G.w.M Nagy Melanie-nak üzen új dalában

A slágergyáros köztudottan soha nem rejti véka alá a véleményét, ha a múlt lezárásáról, a magánéletéről vagy a rosszakaróiról van szó. Emelt fővel, a luxusautójából neveti ki az irigyeket, és a zenéjén keresztül üzen mindenkinek, aki valaha is kételkedett a tehetségében, ez a mostani dalban sincs máshogyan.

Tudod, a sas nem kap legyekre, más liga vagyok, jót nevettem mindegyiken, aki a szájára vett, ameddig szidtok, én pénzt keresek. Az exem egy k**va, pedig otthagytam a millákat, hazudozik rólam az újságban (...) Sosem fogtok látni térden, ameddig élek, nekem jó a vérem. Kösz szépen, bébi, jól vagyok, remekül, nem hittek bennem, de minden sikerült. Néha több csajba is beleszeretek, de már gyerekként sem voltunk jó gyerekek

– szólnak a kemény sorok. A hallgatóság egy emberként kapta fel a fejét a szöveg legvitatottabb és legnyersebb mondatára: „Az exem egy k**va, pedig otthagytam a millákat, hazudozik rólam az újságban.”

Viharos szakítás volt

Ez a kőkemény és kompromisszummentes kijelentés hűen tükrözi azokat a sebeket és vitákat, amelyek az utóbbi években a sajtón keresztül zajlottak Márk és volt párja, Nagy Melanie között. G.w.M ezzel a sorral tiszta vizet önt a pohárba: nyíltan utal arra, hogy a szakításuk után hatalmas összegeket, komplett vagyonokat hagyott hátra, hogy teljesen biztosítsa a közös gyermekek és az ex jövőjét, anyagi biztonságát. Hiába immáron a boldog családi élet Kulcsár Edina mellett, úgy látszik, a múlt nem hagyja nyugodni az előadót.

Megosztó kommentek a TikTokon: Elveszett a régi varázs?

A TikTokra feltöltött videó alatt azonnal beindult a kommentháború, a rajongók valósággal megrohanták a kommentszekciót. A fanyalgók most is találtak fogást a produkción, és néhányan látványosan hiányolják a régi korszakot: „Én nem tudom , hogy miért, de régen olyan jó számokat adott ez a srác, mára meg én nem tudom mi lett vele… Olyan erőltetett ez már neki” – írja az egyik követő a videó alatt. Egy olyan előadó, aki már több mint tíz éve stabilan állja a sarat a zenei világban, aligha bukik el pont most, ha objektív szemmel vizsgáljuk. Viszont, ami égetőbb kérdés ennél, az az, hogy érkezik-e a viszontválasz Nagy Melanie-tól... Van egy olyan érzésünk, hogy az ominózus sort nem fogja szó nélkül hagyni.