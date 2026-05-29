Titkos jelet örökítettek meg az égen: Iszet boszorkány hátborzongató bejelentést tett

Nem akármilyen felvétel került fel a világhálóra és indult szinte azonnal világhódító útra: az All day Astronomy X-profilján megosztott felvételen egy megszállott asztrofotós elképesztő, hároméves munkájának gyümölcse látható. A fotós fix pontból, mindennap hajszálpontosan ugyanabban az időpontban lőtte a képeket a Napról. Amikor a kockákat egymásra montírozták, egy tökéletes, égi nyolcas alakzat, vagyis a végtelen szimbóluma rajzolódott ki az égbolton. A tudomány ezt a jelenséget szoláris analemmának nevezi. Mi azonban megkérdeztük a spiritualitás hazai szakértőjét, Iszet boszorkányt, aki a feszült hangulatú kártyavetése után döbbenetes igazságokat tárt fel lapunknak az égi nyolcasról.
A neves boszorkány, főpapnő és mágus szerint a felvétel sokkal több puszta tudománynál. Miután Iszet boszorkány a Bors kérésére kártyát vetett, aggódva osztotta meg velünk a látomását:
"Egy nagyon kritikus időszakot él most meg a világ és az univerzum, amikor is minden apró jelnek és szimbólumnak különösen erős jelentéstartalma van. Egyfajta kiválasztódás zajlik, amit az univerzum lépten-nyomon próbál a tudtunkra adni. Nincs ez másként ebben az esetben sem, amikor a végtelen szimbólumát láthatjuk kirajzolódni azon a pályán, amelyen bolygónk a központi csillaga körül kering. Ez egyfajta figyelmeztetés is az univerzum részéről, hogy az emberiség ne pusztítsa önmagát"
– figyelmeztet a főpapnő.
A mágus szerint a jövőnk a saját tetteinken múlik:
Igyekezzünk jót tenni és ha sikerül, akár csak egy kis mákszemnyit is, akkor globálisan keletkezik egy energiamező, amely felsokszorozza a pozitív energiákat – de sajnos ugyanígy a negatív energiákat is. A döntés az egyének kezében van.
A csillagászati valóság és a videó mögött valójában emberfeletti technikai kihívás húzódik meg. Ahhoz, hogy ez a videó megszülessen, a fotósnak három éven át folyamatosan résen kellett lennie:
A megosztott videó végén látható asszimmetrikus hurok oka, hogy a Föld télen közelebb van a Naphoz, ezért gyorsabban száguld, így a hurok alsó fele jóval öblösebb.
Akár a tudománynak, akár Iszet boszorkány kártyáinak hiszünk, az biztos, hogy a felvételt látva mindenkinek libabőrös lesz a háta.
