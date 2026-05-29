Titkos jelet örökítettek meg az égen: Iszet boszorkány hátborzongató bejelentést tett

Nem akármilyen felvétel került fel a világhálóra és indult szinte azonnal világhódító útra: az All day Astronomy X-profilján megosztott felvételen egy megszállott asztrofotós elképesztő, hároméves munkájának gyümölcse látható. A fotós fix pontból, mindennap hajszálpontosan ugyanabban az időpontban lőtte a képeket a Napról. Amikor a kockákat egymásra montírozták, egy tökéletes, égi nyolcas alakzat, vagyis a végtelen szimbóluma rajzolódott ki az égbolton. A tudomány ezt a jelenséget szoláris analemmának nevezi. Mi azonban megkérdeztük a spiritualitás hazai szakértőjét, Iszet boszorkányt, aki a feszült hangulatú kártyavetése után döbbenetes igazságokat tárt fel lapunknak az égi nyolcasról.

A Nap és a Föld tánca a fejünk fölé írja az égboltra a végtelen szimbólumát. Fotó: @forallcurious / X / All day Astronomy

Iszet boszorkány: „Ez egy vészjelzés, az emberiség ne pusztítsa önmagát!”

A neves boszorkány, főpapnő és mágus szerint a felvétel sokkal több puszta tudománynál. Miután Iszet boszorkány a Bors kérésére kártyát vetett, aggódva osztotta meg velünk a látomását:

"Egy nagyon kritikus időszakot él most meg a világ és az univerzum, amikor is minden apró jelnek és szimbólumnak különösen erős jelentéstartalma van. Egyfajta kiválasztódás zajlik, amit az univerzum lépten-nyomon próbál a tudtunkra adni. Nincs ez másként ebben az esetben sem, amikor a végtelen szimbólumát láthatjuk kirajzolódni azon a pályán, amelyen bolygónk a központi csillaga körül kering. Ez egyfajta figyelmeztetés is az univerzum részéről, hogy az emberiség ne pusztítsa önmagát"

– figyelmeztet a főpapnő.

A mágus szerint a jövőnk a saját tetteinken múlik:

Igyekezzünk jót tenni és ha sikerül, akár csak egy kis mákszemnyit is, akkor globálisan keletkezik egy energiamező, amely felsokszorozza a pozitív energiákat – de sajnos ugyanígy a negatív energiákat is. A döntés az egyének kezében van.

Végtelen türelemjáték a kamera mögött

A csillagászati valóság és a videó mögött valójában emberfeletti technikai kihívás húzódik meg. Ahhoz, hogy ez a videó megszülessen, a fotósnak három éven át folyamatosan résen kellett lennie:

Tökéletes pontosságra volt szükség, hiszen egyetlen percnyi késés is eltorzította volna a görbét.

volt szükség, hiszen egyetlen percnyi késés is eltorzította volna a görbét. Időjárási szerencse kellett, hogy a felhők ne takarják el teljesen a Napot az adott pillanatban.

kellett, hogy a felhők ne takarják el teljesen a Napot az adott pillanatban. Végtelen türelemre is szükség volt, mert a Föld elliptikus pályája miatt a Nap hol siet, hol késik az óráinkhoz képest.

A megosztott videó végén látható asszimmetrikus hurok oka, hogy a Föld télen közelebb van a Naphoz, ezért gyorsabban száguld, így a hurok alsó fele jóval öblösebb.