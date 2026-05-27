Fotón Dzsudzsák Balázs balatoni álomnyaralója

Miközben labdarúgók tucatjai hagyják el az országot, hogy a tengerparton nyaraljanak, addig a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs belföldön piheni ki a szezon fáradalmait. Mint ismert, a Debrecen negyedik lett az NB I-ben, és kiharcolta a nemzetközi kupaszereplést. Egy héttel később pedig a 109-szeres magyar válogatott labdarúgó már a balatoni nyaralójában tölti jól megérdemelt pihenőjét.

Dzsudzsák Balázs belföldön piheni ki a szezon fáradalmait

Mesés panoráma nyílik a Balatonra abból a nyaralóból, ahol Dzsudzsák Balázs pihen. A DVSC labdarúgója az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen a kilátás mellett a medencét és a kertet is megmutatta – a gyepen egy labda hever, a foci tehát a feltöltődés alkalmával sem marad el.

2017-ben még a Lokál számolt be róla, hogy Dzsudzsák Tihanyban vett magának nyaralót. Az apátság közelében fekvő, terméskőből épült nádfedeles ingatlan állítólag 150 millió forintba került.

Párszor láttam már itt Balázst, be is mutatkozott, és azt kell mondjam, kimondottan rokonszenves volt

– nyilatkozta akkor a lapnak egy környékbeli férfi.

A 39 éves labdarúgónak egyébként korábban is volt már háza a Balatonon, mivel mindig is álma volt egy saját nyaraló a Balaton parton. A 2013-ban vásárolt, csupa üveg siófoki ingatlant azonban még azelőtt eladta, hogy újat vásárolt.