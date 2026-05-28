Itt az új álompár? Ismert tévés rabolhatta el a Fradi sztárjának szívét

Alig ért véget az NB I, Cebrail Makreckis máris maga mögött hagyta Magyarországot, és a napsütéses spanyol tengerpartra ment feltöltődni. A Ferencváros védőjének hullámvasút volt a szezon: a Fradi ugyan elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban be kellett érnie a második hellyel az ETO FC mögött. A 26 éves futballista ezúttal Marbelláról jelentkezett be, ahol szemmel láthatóan élvezi a mediterrán luxuspihenést – ráadásul nem egyedül.
A Ferencváros játékosa az elmúlt napokban több árulkodó fotót is megosztott az Instagram-oldalán. Az egyik képen egy hosszú, fekete hajú hölgy látható, aki a zöld-fehérek mezét viseli – ráadásul nem is akármilyet: Makreckis neve szerepel rajta.
A rajongók azt is kiszúrták, hogy Cebrail Makreckis feltűnően aktívan kedvelgeti Katiuschka Tatiana Zeco tévésztár fotóit. A bombázó korábban egy svájci valóságshow-ban szerepelt, közösségi oldalát pedig már közel 100 ezren követik, ahol modellként és influenszerként is rendkívül aktív.
És itt még nincs vége a történetnek. A napokban Katiuschka egy dögös tengerparti fotót posztolt Spanyolországból, amely alatt maga Makreckis hagyott egy sokatmondó piros szívecskét. A komment azonnal beindította a találgatásokat: vajon több lehet köztük egyszerű barátságnál?
