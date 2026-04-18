Óriási hibát követsz el, ha bedőlsz ennek a diétás tévhitnek – Ezért nem tudsz lefogyni

Igazából semmi kétség afelől, hogy manapság a csalónap olyannyira hozzátartozik a diétához, mint a kalóriaszámlálás vagy a súlymérés. Hiszen a drasztikus változás óhatatlanul is magával hozza az egészségtelen, kalóriadús ételek utáni sóvárgást. De vajon jó ötlet-e ilyenkor a csalónapok beiktatása? Ha érdekel a kendőzetlen igazság, olvass tovább!
Úgy döntöttél, hogy végre belevágsz a diétába, és már előre meg is tervezted, hogy mikor eszel félre? Míg egyesek heti egyszer tartanak csalónapot, mások egy hónapig is kibírják egészségtelen ételek nélkül. Azonban, ha változtattál az étrendeden az egészséged és a kinézeted érdekében, akkor jól tudod, hogy vannak könnyebb és nehezebb napok, illetve olyanok is, amikor megeszel mindent, ami eléd kerül. A fogyókúrás módszer azonban még mindig vita tárgyát képezi a szakértők körében, ezért most felfedjük az összes előnyét és hátrányát, hogy okosan dönthess.
Nagyon sokan tartanak csalónapot, amelynek lényege elsősorban a pszichológiai okokban keresendő. A diétázók többsége ugyanis úgy véli, hogy a félreevés gondolata támogatja őket céljaik elérésében, és kitartóbbá válnak, ezt pedig kutatások is alátámasztják.
A legjobb étrend az, amelyet hosszú távon is tudsz tartani, miközben nem foszt meg teljesen az élvezetektől.
Emellett egyes szakértők szerint a csalónapok felpörgetik az anyagcserét, ami nagyobb kalóriaégetéshez vezet.
Az elképzelések tehát azt sugallják, hogy a csalónapok szinte elengedhetetlenek diéta alatt, na de nézzük a másik oldalt!
Azonban azok a szakértők, akik a csalónap mellőzésére voksolnak, azt hangoztatják, hogy nincsenek konkrét kutatások arra vonatkozóan, hogy a módszer pozitívan hat az anyagcserére.
Emellett annak, aki egy konkrét étkezési tervet követ, nem szabadna csalónapokat beütemeznie, mivel nagyon könnyű átesni a ló túloldalára.
Az elfogyasztott kalóriák gyorsan felhalmozódhatnak, és leállíthatják a fogyást, sőt akár vissza is fordíthatják
– magyarázta Anna Taylor regisztrált dietetikus, aki szerint itt már nem is félreevésről, hanem túlevésről beszélhetünk. Egy 2022-es kutatás pedig arra az eredményre jutott, hogy a serdülőkori korosztály körében a csaló étkezések beiktatása kapcsolatban áll többek között a falási rohamokkal is.
A csalónap azt sugallja, hogy az egészséges étrend a „mindent vagy semmit” elvű
– tette hozzá a szakértő.
A fenntartható fogyáshoz egy kiegyensúlyozott étrendre van szükséged, ezért inkább fektess hangsúlyt a tudatosságra, a csalónap helyett pedig fogyaszd a plusz kalóriákat elosztva a hét folyamán.
Ebből a videóból kiderül, hogy szükséged van-e csalóétkezésekre diéta alatt:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.