Most jött: szörnyű halált halt James Handy, a Top Gun sztárja

James Handy színészt, aki többek között a Jumanji, a Top Gun: Maverick című filmekben is szerepelt, brutálisan meggyilkolta barátnője fia – közölte a rendőrség.

James Handy gyilkosság áldozata lett, rengetegen gyászolják

Fotó: 123RF

Meghalt James Handy, drámaiak a körülmények

A hatóságokat szerdán reggel riasztották a kaliforniai Tarzana városrész Erwin Street 19200-as tömbjéhez, miután egy telefonáló ezt mondta:

Most megöltem a bűn emberét.

A helyszínre érkező rendőrök az előkertben találták meg a 81 éves Handyt, eszméletlen állapotban, több szúrt sérüléssel. A rendőrség szerint többször mellkason szúrták. Handyt kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították.

'Top Gun: Maverick' actor James Handy murdered by girlfriend's son, chilling 911 call https://t.co/3RHbrvRwxa pic.twitter.com/09INknH99P — New York Post (@nypost) June 5, 2026

Röviddel ezután a feltételezett elkövető, a 44 éves Michael Gledhill állítólag maga állította meg a rendőröket, és közölte velük, hogy ő az, akit keresnek – derül ki a Los Angeles-i Rendőrség (LAPD) közleményéből. A hatóságok szerint Gledhill Handy barátnőjének fia volt, és a támadás idején az édesanyjával élt. Gledhillt gyilkosság vádjával letartóztatták. Az óvadék összegét 2 millió dollárban állapították meg.

Handy színészi pályafutása az 1970-es években indult. Legutóbbi filmszerepe a Top Gun: Maverick volt, de feltűnt az 1995-ös kultikus Jumanji című filmben is. Az IMDb adatbázisa szerint közel 150 színészi kredit fűződik a nevéhez. Számos televíziós sorozatban is szerepelt, köztük az NCIS: Los Angeles, a CSI: NY, a Vészhelyzet (ER), az X-aktákcímű produkciókban.

Egyelőre nem ismert, mi vezetett a szerdai támadáshoz - írja a nypost.com.