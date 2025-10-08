Képtelen vagy ellenállni a kísértésnek? Ismerd fel a túlevés okát, hogy végre leszámolhass vele

Egyesek azért esznek sokat, mert így hódolnak a hedonizmusuknak, mások a stresszt akarják elűzni vele, míg sokaknál ez egy nagyon meggondolatlan szokás. Természetesen szinte nincs olyan ember a földön, aki ne tapasztalta volna már a túlevés utáni rosszullétet, azonban vannak olyanok, akiknél ez gyakran előfordul. A probléma azonban hosszú távon komoly egészségügyi gondokat idézhet elő, mint a túlzott elhízás és a rák magasabb kockázata.
Egy nemrég nyilvánosságra hozott tanulmány a túlevés 5 mintázatát határozta meg, melynek során elhízott felnőttet követtek nyomon. A szakértők ezt követően a probléma hátterében megbúvó okokat 5 kategóriára osztották, ami reményt adhat azok számára, akik keresik a túlevés tökéletes ellenszerét. Íme tehát az 5 leggyakoribb ok!
Ide sorolták azokat az embereket, akik előszeretettel járnak gyorsétterembe. A tudósok ugyanis megállapították, hogy ez a szokás jóval nagyobb adagok rendeléséhez vezet, hiszen az ételek sokkal ínycsiklandóbbnak tűnnek, mint otthon. Ebben persze hatalmas szerepet játszanak a reklámok, amik fogyasztásra ösztönzik az éhes szájakat.
Mások azonban arra vágynak, hogy egy étteremben ülve élvezhessék családjuk vagy barátaik társaságát. Ez pedig úgy tűnik, szintén ahhoz vezet, hogy egyesek nagyobb eséllyel falatoznak túl sokat, ami a nyugodt társasági környezetnek tudható be. Gondoljuk csak bele, hogy ilyenkor akár órákat is el tudunk tölteni a terített asztal mellett, anélkül, hogy bárhova rohannánk.
Amennyiben rád is jellemző, hogy hazaérve a hűtőhöz vezet az első utad, akkor ebbe a csoportba tartozol. A kutatók ugyanis megállapították, hogy sokan este eszik túl magukat, amikor véget ér a nap közbeni hajtás. Ezek az emberek ugyanis az ételt tudat alatt a nyugalomhoz kapcsolják, amit jutalomként élvezhetnek egy fárasztó nap lezárásaként. Egyes kutatások emellett azt is alátámasztották, hogy a legtöbben a késő esti vagy éjszakai sóvárgásukat kalóriadús ételekkel enyhítik.
Ha számodra is az evés az egyik legnagyobb élvezet, akkor valószínűleg nehezen tudod kontrollálni magad, ami túlevést okozhat. Továbbá minél jobban le vagy terhelve kognitív szinten (tanulás, munka), annál nehezebb csillapítani az ételek iránti vágyad.
A stresszes túlevők nagyon hasonlóak az esti sóvágókhoz, ugyanis a késői étkezések hátterében nemcsak a sóvárgás állhat, hanem a stressz és a magányosság is. Ezt nevezzük érzelmi evésnek, melynek során szintén nem a diétás falatok után nyúlunk.
Az alábbi videóban megismerheted a túlevés pszichológiáját, amelyben a terapeuta hasznos tanácsokkal is ellát:
