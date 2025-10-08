Képtelen vagy ellenállni a kísértésnek? Ismerd fel a túlevés okát, hogy végre leszámolhass vele

Egyesek azért esznek sokat, mert így hódolnak a hedonizmusuknak, mások a stresszt akarják elűzni vele, míg sokaknál ez egy nagyon meggondolatlan szokás. Természetesen szinte nincs olyan ember a földön, aki ne tapasztalta volna már a túlevés utáni rosszullétet, azonban vannak olyanok, akiknél ez gyakran előfordul. A probléma azonban hosszú távon komoly egészségügyi gondokat idézhet elő, mint a túlzott elhízás és a rák magasabb kockázata.

A túlevés komoly egészségügyi problémákhoz vezethet!

Fotó: Marian Weyo / Shutterstock

Ezért küzdenek a legtöbben túlevéssel – Vajon te melyik csoportba tartozol?

Egy nemrég nyilvánosságra hozott tanulmány a túlevés 5 mintázatát határozta meg, melynek során elhízott felnőttet követtek nyomon. A szakértők ezt követően a probléma hátterében megbúvó okokat 5 kategóriára osztották, ami reményt adhat azok számára, akik keresik a túlevés tökéletes ellenszerét. Íme tehát az 5 leggyakoribb ok!

Gyorséttermek kedvelői

Ide sorolták azokat az embereket, akik előszeretettel járnak gyorsétterembe. A tudósok ugyanis megállapították, hogy ez a szokás jóval nagyobb adagok rendeléséhez vezet, hiszen az ételek sokkal ínycsiklandóbbnak tűnnek, mint otthon. Ebben persze hatalmas szerepet játszanak a reklámok, amik fogyasztásra ösztönzik az éhes szájakat.

Étterembe járók

Mások azonban arra vágynak, hogy egy étteremben ülve élvezhessék családjuk vagy barátaik társaságát. Ez pedig úgy tűnik, szintén ahhoz vezet, hogy egyesek nagyobb eséllyel falatoznak túl sokat, ami a nyugodt társasági környezetnek tudható be. Gondoljuk csak bele, hogy ilyenkor akár órákat is el tudunk tölteni a terített asztal mellett, anélkül, hogy bárhova rohannánk.

Esti sóvárgók

Amennyiben rád is jellemző, hogy hazaérve a hűtőhöz vezet az első utad, akkor ebbe a csoportba tartozol. A kutatók ugyanis megállapították, hogy sokan este eszik túl magukat, amikor véget ér a nap közbeni hajtás. Ezek az emberek ugyanis az ételt tudat alatt a nyugalomhoz kapcsolják, amit jutalomként élvezhetnek egy fárasztó nap lezárásaként. Egyes kutatások emellett azt is alátámasztották, hogy a legtöbben a késő esti vagy éjszakai sóvárgásukat kalóriadús ételekkel enyhítik.