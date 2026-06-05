„Én most mondom le örökre a Netflixet” – Kiakadtak a rajongók, botrányos lett a Michael Jacksonról szóló dokufilm

A Netflix ismét megmutatta, nem fél beledugni a nem létező kezét az internet vadul buzgó, mindenféle vad véleményekkel teli méhkasába. A népszerű streamingszolgáltató ugyanis igen sajátos módon igyekszik meglovagolni az idei Michael Jackson-hullámot. Azonban, ahogy arra számítani lehetett, a rajongók torkán nem könnyedén csúszik le a Michael Jackson: Az ítélet című háromrészes miniszéria, mely a popikon zaklatási botrányát követő tárgyalást dolgozza fel.

Michael Jackson a mozi után most a Netflix közönségét botránkoztatja meg (Fotó: IMDb)

Kiakadtak a Jackson-fanok a Netflixre

A Netflix-sorozatok között már e hét szerdától elérhető az a dokumentumfilm-széria, ami az idén a szintén botrányos életrajzi moziban részesülő Michael Jackson 2005-ös bírósági ügyéről szól. A pop királyát ekkor gyermekmolesztálással vádolták meg, méghozzá nem is először, azonban végül minden vádpont alól felmentették. A vörös streamingóriás legújabb alkotása nemcsak a hatalmas médiavisszhangot idézi fel, hanem azt is megmutatja, mi történt abban a tárgyalóteremben, amelynek ajtaja akkoriban a sajtó előtt zárva volt.

A Michael Jackson: Az ítélet címre keresztelt széria azt ígérte, oknyomozó megközelítéssel tekint vissza arra a tárgyalásra, amely húsz évvel később is vitákat kavar. Ez a balhégeneráló attitűd pedig magától a dokumentumfilm-sorozattól sem idegen, mi több, gyakorlatilag az összes közösségi média-platformon a Michael Jackson-dalok feldühödött fanatikusaiba lehet botlani, akik szerint ismét egy újabb lejárató hadjárat indult kedvencük ellen, ám ez a mostani azért különösen bosszantó, mert a legnagyobb streamingszolgáltató indította el, pedig ez többek szerint méltatlan a Denzel Washingtont is kikukázó Neflixhez.

Felháborító! Méltatlan ez a sok hazugság! Mi van, Netflix, nincs elég lóvé? Kell a botrány? Most iratkoztam le rólatok egy egész életre!!!

– írta egy feldühödött rajongó a TikTokon.

A Netflixen jelenleg a Michael Jackson: Az ítélet a legnézettebb sorozat (Fotó: IMDb)

Egy újabb bőrt húztak le a Michael Jackson-botrányról

Más szempontból is ugyancsak kérdőjelesre, mondhatni színvonaltalanra sikeredett a Netflix-sorozatok legújabb darabja, mely olyan kritikákat is felszínre hozott, miszerint sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja. A Michael Jackson: Az ítélet ugyanis a nézők meglátása alapján az ég világon semmi újdonsággal nem szolgál, nemhogy a rajongók, a téma önjelölt szakértői, de még az átlag nézők számára sem. Az egész sokkal inkább hat egy unalmas lehúzásnak, amit egyáltalán nem sikerült izgalmas részletekkel feltölteni, hiába ígérték azt, hogy ez majd egy új perspektívát mutat.

A Netflix majdnem minden évben készít egy új dokumentumfilmet Tupacról, O.J.-ről vagy éppen most Michaelről. De ezekben semmilyen új információ nincs, mégis valahogy mindig találnak egy új nézőpontot, amiből meg lehet közelíteni a történetet, és ezzel van eladva az egész…

– konstatálta Redditen egy csalódott néző.