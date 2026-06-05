Rubint Réka megrázó vallomása: "A daganat annyira nagy volt, csápszerűen fonta át a hörgőket..."

Rubint Réka rákbetegségével már négy éve küzd. A fitneszedző a napokban egy műtéten is átesett, de minden nehézség ellenére hisz a gyógyulásban. A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban pénteki adásában Schobert Norbival nyilatkoztak a felépülésről.
Réka meglátása szerint a félelmek befolyásolják a gondolatokat, ezért tartja fontosnak az agykontrollt, így a gyógyulást társítja a betegséghez. Mint kiderült, olyan ritka, rosszindulatú lágyrészszarkómával küzd, hogy a doktornője is csak hat ilyen pácienssel találkozott. Amikor Réka megkérdezte, él-e még az a hat ember, igen volt a válasz, ez tartja benne a lelket. A műsorban arról is beszélt, szerinte miért kapta a rákot feladatként.
Tudod, miért kaptam? Mert annyira sokat dolgoztam, annyira nem tiszteltem a testemet, ami állandóan jelzett. Itt fájt, ott fájt, fáradt voltam... Nem voltam otthon hétvégén, állandóan dolgoztam, tavasszal, nyáron, ősszel, télen, éjjel-nappal, egy évben volt 12 táborom, minden hónapban egy vagy kettő. Egy hétvégén öt-hat fellépés.
Az édesanya a végsőkig kitart, amiben rajongói is segítenek neki, sokan közülük ugyanis beszámoltak neki arról, hogy régóta tünetmentesek - írja az adásrészletről a Blikk. Amikor megtudta, hogy beteg, nagyobb fia 16, a lánya pedig 18 éves volt, de külön kérte Norbit, hogy ne ijesszen rá a gyerekeikre:
Ne kezdje el őket terhelni, mert ezt még egy felnőtt embernek is, nekünk kettőnknek is meg kellett tanulni, hogy hogyan ne hülyüljünk ebbe bele, hiszen akkor ment tönkre a cégünk, akkor raboltak ki minket a kollégák, de úgy, hogy nekem kiderült szerdán, ez meg kiderült egy héttel előtte vagy utána. Amikor jön a baj, csőstül jön... Kértem Norbit, ne terheljük a gyerekeket. Annyit tudtak, hogy anya köhög, kap valami gyógyszert a köhögésre. Négykézláb... hányásig köhögtem, mert ez a daganat annyira nagy volt – 6 centi –, és csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet, a hangideget, a bal tüdőkaput.
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