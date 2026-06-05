Rubint Réka megrázó vallomása: "A daganat annyira nagy volt, csápszerűen fonta át a hörgőket..."

Rubint Réka rákbetegségével már négy éve küzd. A fitneszedző a napokban egy műtéten is átesett, de minden nehézség ellenére hisz a gyógyulásban. A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban pénteki adásában Schobert Norbival nyilatkoztak a felépülésről.

Rubint Réka Schobert Norbi oldalán nyilatkozott állapotáról / Fotó: Tumbasz Hedi

Rubint Réka leküzdötte félelmeit

Réka meglátása szerint a félelmek befolyásolják a gondolatokat, ezért tartja fontosnak az agykontrollt, így a gyógyulást társítja a betegséghez. Mint kiderült, olyan ritka, rosszindulatú lágyrészszarkómával küzd, hogy a doktornője is csak hat ilyen pácienssel találkozott. Amikor Réka megkérdezte, él-e még az a hat ember, igen volt a válasz, ez tartja benne a lelket. A műsorban arról is beszélt, szerinte miért kapta a rákot feladatként.

Tudod, miért kaptam? Mert annyira sokat dolgoztam, annyira nem tiszteltem a testemet, ami állandóan jelzett. Itt fájt, ott fájt, fáradt voltam... Nem voltam otthon hétvégén, állandóan dolgoztam, tavasszal, nyáron, ősszel, télen, éjjel-nappal, egy évben volt 12 táborom, minden hónapban egy vagy kettő. Egy hétvégén öt-hat fellépés.

Az édesanya a végsőkig kitart, amiben rajongói is segítenek neki, sokan közülük ugyanis beszámoltak neki arról, hogy régóta tünetmentesek - írja az adásrészletről a Blikk. Amikor megtudta, hogy beteg, nagyobb fia 16, a lánya pedig 18 éves volt, de külön kérte Norbit, hogy ne ijesszen rá a gyerekeikre: