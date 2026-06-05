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Feleségét indult el keresni a demenciával élő veterán – halálra fagyott az idősek otthonának hűtőjében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors idősek otthona
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 22:00
fagyasztódemencia
Családja vette észre a kamerán, hogy a férfi megszökött. Órákat töltött a fagyasztóban, nem tudták megmenteni a demenciával élő férfit.
CJA
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Tragikusan életét vesztette egy demenciával élő veterán az idősek otthonában. A férfit egy konyhai fagyasztóban találták meg, életét már nem tudták megmenteni.

Demenciával élő férfi szökött meg majd hűlt halálra fagyasztóban
Demenciával élő veterán szökött meg majd hűlt halálra fagyasztóban (fotó: Pexels)

Hogyan került a fagyasztóba a demenciával élő veterán?

A 83 éves William Ray eltűnését a családja vette észre: amikor ránéztek a szobáját figyelő kamerára, nem látták őt ott. A The Waverly Assisted Living and Memory Care intézményét ők értesítették arról, hogy Ray megszökött.

Miután a dolgozók átkutatták az épületet, Rayt a konyhában lévő fagyasztóhelyiségben találták meg - ekkor már alig volt eszméleténél és remegett. Bár a kórházba még sikerült beszállítani, hipotermia miatt életét vesztette: teste mindössze 18 fokos volt.

Ray családja jogellenes haláleset és gondatlanság miatt pert indított, azt állítva, hogy az intézmény nem felügyelte és nem védte meg megfelelően a volt haditengerészeti főtisztet.

Ha a létesítményben megfelelő személyzet lett volna, és/vagy az ügyeletes személyzet éber és kellően szorgalmas lett volna, akkor egy felügyelet nélkül maradt és bolyongó Mr. Rayt biztosan megtalálták volna, és visszakísérték volna a szobájába, megakadályozva ezzel a halálát

- áll a keresetben.

Ray lánya, Kristen Spencer már akkor elindult az intézménybe, amikor nem látta apját a felvételen. Mire odaért, azt mondták neki, hogy apja a fagyasztóban volt.

És én azt kérdeztem, hogy mit értesz az alatt, hogy a fagyasztóban van? Nem hittem el a szavakat, amiket hallottam. Onnantól kezdve egyszerűen elviselhetetlen volt

- mondta Spencer.

Ray 2025 májusában költözött az idősek otthonába, és arról volt ismert, hogy folyamatosan elkóborol, feleségét keresve. A tragédia napján hajnali fél 12 körül hagyta el a szobáját, majd fél öt körül lépett be a fagyasztóba.

A család reggel 7 óra után vette észre az eltűnését, azon az éjszakán pedig 48 lakóra mindössze egyetlen dolgozó ügyelt - írja a Law&Crime.

 

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