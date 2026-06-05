A humort feláldozták a nosztalgia oltárán: Az év legrosszabb vígjátéka lett a Horrorra akadva 6!

2000-ben mindenki a horrorfilmek gyermeteg blődségeit alaposan kifigurázó, és a népszerű műfajnak görbe tükröt mutató Horrorra akadva című paródiacunami miatt szakadt ketté a nevetéstől a mozikban. A nyári slágerfilm hamar folytatást is kapott, ám ezt követően a franchise-t megálmodó Wayans fivérek és a stúdió valamin összekülönböztök, és meg is fosztották őket a jogoktól. A Horrorra akadva harmadik, negyedik és a 2013-ban megjelent eddig utolsónak számító, ötödik része tehát a valódi alkotók nélkül láttak napvilágot, és nem is arattak túlzottan nagy sikert. Ám a jogok végül visszakerültek az eredeti kezekbe, ezért is várta mindenki kettőzött figyelemmel a Horrorra akadva 6. felvonását, kritikánkból pedig kiderül, megérte-e ennyit várni rá.
Ilyenkor általában az a rész jön, hogy nagy vonalakban leírjuk, miről is szól a film, azonban a paródiafilmek, így a Horrorra akadva esetében ez abszolút másodlagos, de nem árt, ha van egy gerinc, amire épületnek szépen a poénok. Ez így volt a szóban forgó franchise első epizódja esetében is, hiszen amellett, hogy minden aktuális sikermozinak vagy sorozatnak beszóltak a készítők, a film leginkább a Sikoly első felvonását vette alapul. A Horrorra akadva 6 azonban még annyira se ragaszkodott forgatókönyvhöz, mint elődei, pedig a mostani rész szkriptjét öt (!) ember hozta össze kínkeservesen, így igazából az egész nem tűnik semmi másnak, csak izzadságszagú szkeccsek random egymásutániságának.
Itt még nem is lenne baj, hiszen a sztori, mint mondtuk, másodlagos. A sikerszériát a komikus karakterek és azok poénjai tették azzá, ami. Utóbbiról majd kicsit később, az előbbivel kapcsolatban viszont azt el kell mondanunk, hogy tagadhatatlanul nosztalgikusan elérzékenyítő érzés újra látni a régi arcokat, az pedig külön öröm, hogy tényleg mindenki, de mindenki visszatér. Marlon és Shawn Wayans, Regina Hall és Anna Faris megmutatták, hogy még ennyi év után is hihetetlen kémia működik közöttük, de az első rész Sikoly-maszkos gyilkosa is jó választás volt újbóli „főgonosznak”.
Az új szereplők sem halál idegesítőek, ami már haladás, mi több, az Anna Faris karakterének lányát alakító Olivia Rose Keegan egészen mesteri munkát végzett a tekintetben, hogy filmbéli édesanyjának minden manírját és apró gesztusát kiválóan rekreálta. Ám az, hogy a kedvenceink felbukkannak csupán pillanatnyi öröm, a közönség érdeklődését fenn is kellene tartani, és sajnos itt érkezünk
A Wayans testvérek évek óta nem csináltak semmit Hollywoodban, így azt gondolná az ember, bőven volt idejük ezzel a filmmel foglalkozni. A poénok viszont abszolút nem ezt sugallják. A Horrorra akadva 6. az iskolapéldája annak, hogy a mennyiség hogyan tud a minőség rovására tud menni. A beszólások, odaszúrogatások és poénok ugyanis hiába jönnek megállás nélkül, ha úgy igazán egyikük sem üt. Ez pedig azért különösen csalódáskeltő, mert az alkotók több korábbi interjúban is azt harsogták, hogy ez a film aztán majd mindenkibe bele fog állni, és senki sem érezheti magát biztonságban.
Egészen üdítő volt ezt mentalitást hallani, pláne ebben a hiperérzékeny világban, ám a végeredményt látva bátran kimondhatjuk, hogy Wayansék ebből semmit sem valósítottak meg. Minden tréfás beszólás éppen csak a felszínt súrolja, de az igazán elszomorító rész csak most jön: Csakis azok a poénok működnek, amiket az első részből hoztak magukkal. Ezzel viszont csak egy baj van: Ezeket már egyszer hallottuk, 26 évvel ezelőtt!
A Horrorra akadva 6 a legkevésbé sem titkolja tehát, hogy csakis kizárólag azért készült el, hogy nosztalgiázókat kielégítse, amivel persze nem is lenne baj, ha nem lenne ennyire lusta és megúszós utóíze az egésznek. Ha durván akarnánk fogalmazni, az évek óta parkolópályán tétlenkedő Wayansék célja csak annyi volt, hogy lehúzzák a nézőket, mondván, ha párszor újra kimondjuk, hogy „geráppá” meg hülyén röhögünk, ahogy bő 25 éve tettük, azt úgy zabálni fogják.
Az egyik jelentben egyébként belengették egy másik sikeres, évtizedekkel ezelőtt készült Wayans-film folytatását is, ám arról korábban azt állították, csak akkor készül el, ha a Horrorra akadva szépen muzsikál a kasszáknál. Kíváncsian várjuk, hogy ez meg fog-e történni, de ezt a förtelmet látva, lehet, jobb lenne, ha azt már Wayansék a polcon hagynák, és inkább visszavonulnának, mert durván eljárt felettük az idő.
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