A humort feláldozták a nosztalgia oltárán: Az év legrosszabb vígjátéka lett a Horrorra akadva 6!

2000-ben mindenki a horrorfilmek gyermeteg blődségeit alaposan kifigurázó, és a népszerű műfajnak görbe tükröt mutató Horrorra akadva című paródiacunami miatt szakadt ketté a nevetéstől a mozikban. A nyári slágerfilm hamar folytatást is kapott, ám ezt követően a franchise-t megálmodó Wayans fivérek és a stúdió valamin összekülönböztök, és meg is fosztották őket a jogoktól. A Horrorra akadva harmadik, negyedik és a 2013-ban megjelent eddig utolsónak számító, ötödik része tehát a valódi alkotók nélkül láttak napvilágot, és nem is arattak túlzottan nagy sikert. Ám a jogok végül visszakerültek az eredeti kezekbe, ezért is várta mindenki kettőzött figyelemmel a Horrorra akadva 6. felvonását, kritikánkból pedig kiderül, megérte-e ennyit várni rá.

A Horrorra akadva 6-ra évek óta vártak a rajongók, de végül csak egy üres nosztalgiajárat lett az egészből (Fotó: Agence / Bestimage)

Horrorra akadva 6, avagy a nosztalgia már a paródiákat is megfertőzte

Ilyenkor általában az a rész jön, hogy nagy vonalakban leírjuk, miről is szól a film, azonban a paródiafilmek, így a Horrorra akadva esetében ez abszolút másodlagos, de nem árt, ha van egy gerinc, amire épületnek szépen a poénok. Ez így volt a szóban forgó franchise első epizódja esetében is, hiszen amellett, hogy minden aktuális sikermozinak vagy sorozatnak beszóltak a készítők, a film leginkább a Sikoly első felvonását vette alapul. A Horrorra akadva 6 azonban még annyira se ragaszkodott forgatókönyvhöz, mint elődei, pedig a mostani rész szkriptjét öt (!) ember hozta össze kínkeservesen, így igazából az egész nem tűnik semmi másnak, csak izzadságszagú szkeccsek random egymásutániságának.

Itt még nem is lenne baj, hiszen a sztori, mint mondtuk, másodlagos. A sikerszériát a komikus karakterek és azok poénjai tették azzá, ami. Utóbbiról majd kicsit később, az előbbivel kapcsolatban viszont azt el kell mondanunk, hogy tagadhatatlanul nosztalgikusan elérzékenyítő érzés újra látni a régi arcokat, az pedig külön öröm, hogy tényleg mindenki, de mindenki visszatér. Marlon és Shawn Wayans, Regina Hall és Anna Faris megmutatták, hogy még ennyi év után is hihetetlen kémia működik közöttük, de az első rész Sikoly-maszkos gyilkosa is jó választás volt újbóli „főgonosznak”.