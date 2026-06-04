Szűcs Judith mérgező kapcsolatáról vallott: „50 millióra elzálogosította a házam, majd 16 hosszú éven át eltartottam”

Szűcs Judith hatalmas harcot vívott az élet minden területén.
„Naiv voltam, segíteni akartam, hogy újraindítsa a vállalkozását, és hagytam, hogy már a kapcsolatunk elején 50 millióra elzálogosítsa az otthonomat... Majd 16 hosszú éven át eltartottam” - mesélte Szűcs Judith a Storynak adott interjúban. A férfi azonban nem csak anyagilag, de érzelmileg is kihasználta a helyzetet.
„Hát milyen férfi az ilyen, aki ezt igényli, hagyja? És nem vettem észre, hogy közben ’börtönbe’ kerültem. Hogy akkor hagytam el a házat – persze csakis az ő kíséretében –, ha fellépni mentem és pénzt kerestem, a többi időt mind odahaza, a négy fal között töltöttem: főztem, és folyamatosan a kedvére tettem. Azt sem vettem észre, hogy időközben mindenkit elüldözött mellőlem” - mondta az énekesnő, aki a kapcsolat végén már látta, hogy a férfi ráadásul egyre agresszívabbá válik.
„Tizenöt év után ismertem meg egy újabb oldalát: folyamatosan kiabált, csapkodott, és hadd ne folytassam... Teljesen tönkretett idegileg és mindenhogyan, pedig mindenemet odaadtam neki...” - emlékezett vissza Judith, aki végül nem látott más kiutat, mint, hogy kilépjen a kapcsolatból. Szűcs Judith, aki borzalmas betegséget élt át egyedül, hatalmas tanulsággal hagyta el az életének azon szakaszát: önmagát kell előtérbe helyeznie, és nem szabad hagynia, hogy kihasználják.
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