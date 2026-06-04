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Szűcs Judith mérgező kapcsolatáról vallott: „50 millióra elzálogosította a házam, majd 16 hosszú éven át eltartottam”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 07:06
mérgezőkapcsolat
A díva most kendőzetlenül beszámolt mérgező kapcsolatáról. Szűcs Judithot egykori párkapcsolata nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is kiszolgáltatottá tette.

Szűcs Judith hatalmas harcot vívott az élet minden területén. 

Szűcs Judith
Szűcs Judith Fotó: Mediaworks

Szűcs Judith: „’Börtönbe’ kerültem”

„Naiv voltam, segíteni akartam, hogy újraindítsa a vállalkozását, és hagytam, hogy már a kapcsolatunk elején 50 millióra elzálogosítsa az otthonomat... Majd 16 hosszú éven át eltartottam” - mesélte Szűcs Judith a Storynak adott interjúban. A férfi azonban nem csak anyagilag, de érzelmileg is kihasználta a helyzetet.

„Hát milyen férfi az ilyen, aki ezt igényli, hagyja? És nem vettem észre, hogy közben ’börtönbe’ kerültem. Hogy akkor hagytam el a házat – persze csakis az ő kíséretében –, ha fellépni mentem és pénzt kerestem, a többi időt mind odahaza, a négy fal között töltöttem: főztem, és folyamatosan a kedvére tettem. Azt sem vettem észre, hogy időközben mindenkit elüldözött mellőlem” - mondta az énekesnő, aki a kapcsolat végén már látta, hogy a férfi ráadásul egyre agresszívabbá válik.

„Tizenöt év után ismertem meg egy újabb oldalát: folyamatosan kiabált, csapkodott, és hadd ne folytassam... Teljesen tönkretett idegileg és mindenhogyan, pedig mindenemet odaadtam neki...” - emlékezett vissza Judith, aki végül nem látott más kiutat, mint, hogy kilépjen a kapcsolatból. Szűcs Judith, aki borzalmas betegséget élt át egyedül, hatalmas tanulsággal hagyta el az életének azon szakaszát: önmagát kell előtérbe helyeznie, és nem szabad hagynia, hogy kihasználják.

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