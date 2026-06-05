Drámai fordulatot vett a koncert a Budapest Parkban, amikor a Loophia zenekar énekesnője, Szolnoki Zsófia Sára hirtelen rosszul lett a színpadon, és újra kellett éleszteni. Az Országos Mentőszolgálat ezt követően hamar a helyszínre érkezett, és a Loophia közösségi médiában megosztott tájékoztatása szerint Szolnoki Zsófia Sárát már stabil állapotban adták át a mentőknek. A zenekar kiemelte, a Park egészségügyi személyzete azonnal közbelépett, ami kulcsfontosságú volt a helyzet kezelésében.

Dráma a Budapest Parkban: a színpadon lett rosszul az énekesnő / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A színpadon lett rosszul az énekesnő

Az eset mélyen megrázta a jelenlévőket, és az Elefánt banda - akiknek az előzenekaraként lépett fel a Loophia -, úgy döntött, nem lép színpadra az este folyamán. A koncertet egy későbbi időpontban tartják meg, a jegytulajdonosokat pedig e-mailben és a zenekar közösségi felületein keresztül értesítik majd a részletekről - írta meg a Blikk.