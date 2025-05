A „csalónap" átka: egy zsíros étel – és máris lyukas a bélrendszered?

Egy új kutatás bebizonyította, hogy mindössze két nap magas zsírtartalmú étkezés is elég ahhoz, hogy drámai módon károsítsa az immunrendszert és megbontsa a bélrendszer védőgátját. Vagyis a „csalónap” nemcsak bűnös élvezet – hanem szó szerint gyulladást okozó bomba.

A csalónap korántsem olyan jó szokás, mint ahogy azt éhesen gondolnánk.

Egy népszerű tudományos folyóiratban publikált ausztrál kutatás szerint a zsíros ételek – különösen a telített zsírok – már néhány étkezés után elnyomják a bél speciális immunsejtjeit (ILC3), amelyek normál esetben egy IL-22 nevű védőfehérjét termelnek. Ez a fehérje tartja kordában a bélfal áteresztőképességét. Amikor IL-22 nincs jelen, a bélgát átjárhatóvá válik, és kialakul az úgynevezett „lyukas bél szindróma” – nem hivatalos diagnózis, de annál valósabb tünetekkel: puffadás, székrekedés, reflux, emésztési zavarok és hasi fájdalom.

Elképesztően fájdalmassá válhat az emésztés.

Ez még csak a kezdet. Ha a bélgát átjárhatóvá válik, akkor méreganyagok, baktériumok és gyulladáskeltő anyagok juthatnak be a véráramba – és ott már mindenhol bajt okozhatnak: bőrproblémákat, depressziót, szorongást, szívpanaszokat és akár termékenységi gondokat is. A kutatás rámutatott: a telítetlen zsírok, mint az olívaolaj vagy az avokádó, megőrzik a bél immunegészségét. A telített zsírok, mint a vaj, a pálmaolaj vagy a zsíros húsok, viszont már két nap alatt súlyosan rontják a bélsejtek működését. A New York Post cikkéből kiderül, hogy egy hét után a jótékony baktériumok visszahúzódnak, a károsak pedig eluralkodnak – a bél egyre „szivárgósabbá” válik.