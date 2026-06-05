Tom Holland megdöbbentő őszinteséggel beszélt élete egyik legsötétebb időszakáról. A Pókember-filmek sztárja elárulta, hogy alkoholfüggősége korábban olyan mértékű volt, hogy akár egyetlen éjszaka alatt gond nélkül kiürítette egy hotelszoba teljes minibárját.

Tom Holland karrierje csúcsán súlyos alkoholproblémákkal küzdött

Fotó: AFF/PA Images / Northfoto

Tom Holland alkoholfüggőségéről vallott

alkoholfüggőségéről vallott Állítása szerint nem bulizgatott, vagy balhézott, inkább egyedül ivott a hotelszobájában

Az ODÜSSZEIA sztárja most már egyáltalán nem iszik alkoholt, de élete legnehezebb kihívásának élte meg a józanság felé vezető útját

Tom Holland alkoholfüggőségéről vallott

Miközben karrierje felfelé ívelt, a Pókember-filmek sztárja olyan problémával küzdött, amelyről sokáig senki sem tudott. A 30 éves színész legutóbbi interjújában őszintén megnyílt alkoholproblémájáról és a józanság felé vezető útjáról. Tom Holland elárulta, hogy alkoholfogyasztása fokozatosan vált a mindennapjai részévé. Nem a hangos partik vagy a botrányos éjszakák jelentették a problémát, hanem az, hogy gyakran egyedül ivott. Előfordult, hogy egy hosszú forgatási nap után visszatért a hotelszobájába, majd egyetlen este alatt elfogyasztotta a minibár teljes készletét.

Nem feltétlenül voltam az a típus, aki éjszakai bárokba járt, inkább otthon ültem a szállodai szobámban, kiittam a minibárt, és másnap bementem dolgozni.

Tom Holland józanság felé vezető útját tartja élete legnehezebb időszakának

Fotó: VEEREN / BESTIMAGE / Northfoto

Tom Holland 'rabszolgája' lett az alkoholnak

Nem került címlapokra botrányok miatt, nem késett a forgatásokról, és a munkáját is kifogástalanul végezte. Éppen ezért sokáig ő maga sem gondolta, hogy komoly problémája lehet az alkohollal. Mindeközben pedig karrierje csúcsán volt. A Pókember-filmek világsikert arattak, egyre több filmes felkérést kapott, magánéletében pedig boldog kapcsolatban élt Zendaya-val. Mégis azt érezte, hogy az italozás egyre nagyobb szerepet tölt be az életében, és úgy érezte 'rabszolgája' lett az alkoholnak.

Zendaya végig támogatta Tom Holland-et a józanság felé vezető útján

Fotó: PA / Northfoto

Tom Holland Zendaya segítségével vészelte át a nehézségeket

A fordulópont 2022 elején következett be nála. Tom Holland eredetileg csak a 'száraz januárt', vagyis az alkoholmentes január kihívás kedvéért döntött úgy, hogy egy hónapig nem iszik. Úgy gondolta, ez nem jelent majd különösebb nehézséget. Néhány hét elteltével azonban rádöbbent, hogy ez jóval nagyobb kihívást jelent számára, mint korábban hitte. Ezért úgy döntött végleg abbahagyja az alkoholfogyasztást. Később úgy fogalmazott, hogy a józanság első éve volt élete legkeményebb próbatétele. Nem csupán az alkoholról kellett lemondania, hanem azokról a szokásokról és helyzetekről is, amelyekhez korábban automatikusan az ivás kapcsolódott. De ebben hatalmas segítség volt párja, Zendaya, aki állítása szerint mindvégig támogatta őt ebben a nehéz időszakban.