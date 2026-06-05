Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tom Holland alkoholfüggőségéről vallott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors alkoholprobléma
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 21:45
józanságpókemberTom HollandOdüsszeiaalkoholfüggőZendaya
A Pókember-filmek sztárja kendőzetlen őszinteséggel vallott alkoholproblémájáról. Tom Holland józanság felé vezető útját tartja élete legnehezebb időszakának.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Tom Holland megdöbbentő őszinteséggel beszélt élete egyik legsötétebb időszakáról. A Pókember-filmek sztárja elárulta, hogy alkoholfüggősége korábban olyan mértékű volt, hogy akár egyetlen éjszaka alatt gond nélkül kiürítette egy hotelszoba teljes minibárját. 

Tom Holland karrierje csúcsán súlyos alkoholproblémákkal küzdött
Tom Holland karrierje csúcsán súlyos alkoholproblémákkal küzdött
Fotó: AFF/PA Images / Northfoto
  • Tom Holland alkoholfüggőségéről vallott
  • Állítása szerint nem bulizgatott, vagy balhézott, inkább egyedül ivott a hotelszobájában
  • Az ODÜSSZEIA sztárja most már egyáltalán nem iszik alkoholt, de élete legnehezebb kihívásának élte meg a józanság felé vezető útját

Tom Holland alkoholfüggőségéről vallott

Miközben karrierje felfelé ívelt, a Pókember-filmek sztárja olyan problémával küzdött, amelyről sokáig senki sem tudott. A 30 éves színész legutóbbi interjújában őszintén megnyílt alkoholproblémájáról és a józanság felé vezető útjáról. Tom Holland elárulta, hogy alkoholfogyasztása fokozatosan vált a mindennapjai részévé. Nem a hangos partik vagy a botrányos éjszakák jelentették a problémát, hanem az, hogy gyakran egyedül ivott. Előfordult, hogy egy hosszú forgatási nap után visszatért a hotelszobájába, majd egyetlen este alatt elfogyasztotta a minibár teljes készletét.

Nem feltétlenül voltam az a típus, aki éjszakai bárokba járt, inkább otthon ültem a szállodai szobámban, kiittam a minibárt, és másnap bementem dolgozni.

Tom Holland józanság felé vezető útját tartja élete legnehezebb időszakának
Tom Holland józanság felé vezető útját tartja élete legnehezebb időszakának
Fotó: VEEREN / BESTIMAGE /  Northfoto

Tom Holland 'rabszolgája' lett az alkoholnak

Nem került címlapokra botrányok miatt, nem késett a forgatásokról, és a munkáját is kifogástalanul végezte. Éppen ezért sokáig ő maga sem gondolta, hogy komoly problémája lehet az alkohollal. Mindeközben pedig karrierje csúcsán volt. A Pókember-filmek világsikert arattak, egyre több filmes felkérést kapott, magánéletében pedig boldog kapcsolatban élt Zendaya-val. Mégis azt érezte, hogy az italozás egyre nagyobb szerepet tölt be az életében, és úgy érezte 'rabszolgája' lett az alkoholnak. 

Zendaya végig támogatta Tom Holland-et a józanság felé vezető útján
Zendaya végig támogatta Tom Holland-et a józanság felé vezető útján
Fotó: PA /  Northfoto

Tom Holland Zendaya segítségével vészelte át a nehézségeket

A fordulópont 2022 elején következett be nála. Tom Holland eredetileg csak a 'száraz januárt', vagyis az alkoholmentes január kihívás kedvéért döntött úgy, hogy egy hónapig nem iszik. Úgy gondolta, ez nem jelent majd különösebb nehézséget. Néhány hét elteltével azonban rádöbbent, hogy ez jóval nagyobb kihívást jelent számára, mint korábban hitte. Ezért úgy döntött végleg abbahagyja az alkoholfogyasztást. Később úgy fogalmazott, hogy a józanság első éve volt élete legkeményebb próbatétele. Nem csupán az alkoholról kellett lemondania, hanem azokról a szokásokról és helyzetekről is, amelyekhez korábban automatikusan az ivás kapcsolódott. De ebben hatalmas segítség volt párja, Zendaya, aki állítása szerint mindvégig támogatta őt ebben a nehéz időszakban. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu