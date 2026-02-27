Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Fogyókúra után egyből visszahízol? Akkor ezt a módszert egyenesen neked találták ki

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 13:15
Ha te is tapasztaltad már, hogy miután leadtad a felesleget, szinte egyből visszahíztál, megnyugtatunk: nem vagy egyedül. Ezért most egy olyan, szakértők által is ajánlott módszert mutatunk be, amivel biztosan nem fog kárba veszni a diéta.
Kelle Fanni
Egy megterhelő diéta után sokan azonnal vissza szeretnének térni a napi kalóriaszükségletükhöz, amivel hosszú távon is formában tudnak maradni. Azonban a legtöbben egyáltalán nem figyelnek oda a fokozatosságra, sőt még azzal sincsenek tisztában, hogy mennyit kellene enniük a súlyuk fenntartásához. Ha te is hasonló problémával küzdesz, akkor az alábbi módszer lehet a segítségedre.

Egy nő jegyzetel diéta alatt.
Ezzel a módszerrel biztosan nem fog kárba veszni a diéta.
Fotó: Prathankarnpap
  • A reverz diéta igazából egy „diéta utáni diéta”.
  • A módszer segítségével könnyebben megtarthatod a célsúlyodat.
  • A stratégia főként azoknak előnyös, akik szigorú, alacsony kalória- vagy szénhidráttartalmú étrendet követtek.

Mit jelent a reverz diéta, azaz a fordított diéta, és hogyan működik?

Ez egy olyan stratégia, amelyet gyakran „diéta utáni diétaként” határoznak meg. Bár főként az élsportolók, versenyzők és testépítők körében elterjedt, nem csak nekik segíthet.

Ez az a módszer, amikor egy csökkentett kalóriatartalmú vagy diétás időszak után lassan növeled a kalóriabeviteled

– magyarázta Natalie Romito dietetikus a Cleveland Clinic Health Essentials-nek, aki szerint a stratégiának az a célja, hogy a kalóriák visszavezetésével egy fenntarthatóbb étrendet kövessenek a diétázók anélkül, hogy visszahíznának.

Kiknek ajánlott a reverz diéta?

A szakértő szerint azoknak is érdemes kipróbálniuk a reverz diétát, akik rövidebb ideig követtek szigorú étrendet, ami alatt alacsony kalória- vagy szénhidrátbevitelt értünk.

Általában nem tanácsolok korlátozó diétákat

– hangsúlyozta Romito, azonban hozzátette, ha szakértő felügyelete mellett csinálja valaki, akkor ezt követően a fordított diéta megakadályozhatja, hogy túl sok kalóriát fogyassz, amint abbahagyod a szigorú étrend követését. Emellett, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mennyi kalóriára van szükséged napi szinten, ezt könnyedén kiderítheted a módszer segítségével.

A diéta alatt kalóriákat számláló nő.
A stratégia főként azoknak előnyös, akik szigorú, alacsony kalória- vagy szénhidráttartalmú étrendet követnek.
Fotó: Getty Images

A szakértő szerint ezek a reverz diétával kapcsolatos legnagyobb tévhitek

A dietetikus szerint rengeteg tévhit kering a fordított diétával kapcsolatban, amelyekkel jobb, ha tisztában vagy. Egyrészről egyelőre nincs igazán bizonyíték arra, hogy a módszer a kalóriamegvonás után hozzájárulna az anyagcsere fokozásához. Továbbá néhányan azt állítják, hogy a stratégia segít megőrizni az izmokat, azonban a reverz diéta előtti étrend ezt sokkal jobban befolyásolja.

Így derítheted ki a reverz diéta segítségével, hogy mennyi a napi kalóriaszükségletedet

Azért fontos, hogy tisztában legyél a napi kalóriaszükségleteddel, mivel ennek segítségével sokkal könnyebben megtarthatod a testsúlyodat. Tehát tegyük fel, hogy napi 1600 kalóriát eszel, elérted a célsúlyt, és nem szeretnél tovább fogyni. Ezért reverz diétába kezdesz, melynek során fokozatosan elkezded növelni a kalóriabeviteledet, miközben nyomon követed a testsúlyodat. Egy ideig még valószínűleg fogyni fogsz, azonban amikor a fogyásod leáll, az lesz az a pont, amikor eléred a napi szükséges kalóriabeviteledet.

A dietetikus szerint egyszerre 50-150 kalóriával növeld a kalóriabeviteledet, és ezt tartsd 1-2 hétig, majd emeld tovább. A hosszabb időszak megkönnyíti, hogy lásd, hogyan alakul a súlyod.

Ebben a videóban még többet tudhatsz meg a fordított diétáról:

