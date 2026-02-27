Fogyókúra után egyből visszahízol? Akkor ezt a módszert egyenesen neked találták ki

Egy megterhelő diéta után sokan azonnal vissza szeretnének térni a napi kalóriaszükségletükhöz, amivel hosszú távon is formában tudnak maradni. Azonban a legtöbben egyáltalán nem figyelnek oda a fokozatosságra, sőt még azzal sincsenek tisztában, hogy mennyit kellene enniük a súlyuk fenntartásához. Ha te is hasonló problémával küzdesz, akkor az alábbi módszer lehet a segítségedre.
Ez egy olyan stratégia, amelyet gyakran „diéta utáni diétaként” határoznak meg. Bár főként az élsportolók, versenyzők és testépítők körében elterjedt, nem csak nekik segíthet.
Ez az a módszer, amikor egy csökkentett kalóriatartalmú vagy diétás időszak után lassan növeled a kalóriabeviteled
– magyarázta Natalie Romito dietetikus a Cleveland Clinic Health Essentials-nek, aki szerint a stratégiának az a célja, hogy a kalóriák visszavezetésével egy fenntarthatóbb étrendet kövessenek a diétázók anélkül, hogy visszahíznának.
A szakértő szerint azoknak is érdemes kipróbálniuk a reverz diétát, akik rövidebb ideig követtek szigorú étrendet, ami alatt alacsony kalória- vagy szénhidrátbevitelt értünk.
Általában nem tanácsolok korlátozó diétákat
– hangsúlyozta Romito, azonban hozzátette, ha szakértő felügyelete mellett csinálja valaki, akkor ezt követően a fordított diéta megakadályozhatja, hogy túl sok kalóriát fogyassz, amint abbahagyod a szigorú étrend követését. Emellett, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mennyi kalóriára van szükséged napi szinten, ezt könnyedén kiderítheted a módszer segítségével.
A dietetikus szerint rengeteg tévhit kering a fordított diétával kapcsolatban, amelyekkel jobb, ha tisztában vagy. Egyrészről egyelőre nincs igazán bizonyíték arra, hogy a módszer a kalóriamegvonás után hozzájárulna az anyagcsere fokozásához. Továbbá néhányan azt állítják, hogy a stratégia segít megőrizni az izmokat, azonban a reverz diéta előtti étrend ezt sokkal jobban befolyásolja.
Azért fontos, hogy tisztában legyél a napi kalóriaszükségleteddel, mivel ennek segítségével sokkal könnyebben megtarthatod a testsúlyodat. Tehát tegyük fel, hogy napi 1600 kalóriát eszel, elérted a célsúlyt, és nem szeretnél tovább fogyni. Ezért reverz diétába kezdesz, melynek során fokozatosan elkezded növelni a kalóriabeviteledet, miközben nyomon követed a testsúlyodat. Egy ideig még valószínűleg fogyni fogsz, azonban amikor a fogyásod leáll, az lesz az a pont, amikor eléred a napi szükséges kalóriabeviteledet.
A dietetikus szerint egyszerre 50-150 kalóriával növeld a kalóriabeviteledet, és ezt tartsd 1-2 hétig, majd emeld tovább. A hosszabb időszak megkönnyíti, hogy lásd, hogyan alakul a súlyod.
