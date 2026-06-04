"Nagyon vérzett" - Késelés a Havannán: többször is hátba szúrták az áldozatot

Megdöbbentő eset történt szerda este (jún. 3.) a Havanna lakótelepen. Az egyik társasháznál késelés történt, ami miatt perceken belül rendőrök lepték el a környéket. A Bors információi szerint két férfi szólalkozott össze, aminek az lett a vége, hogy az egyikük kést rántott, majd megszurkálta haragosát. A vérző férfihoz mentőt riasztottak, akik perceken belül a rendőrséggel együtt a helyszínre értek.

Késelés történt a Havannán / Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Késelés történt a Havannán

A súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, míg a támadóját a rendőrség elfogta. A helyieket sokkolta a tragédia. Az egyikük elmondása szerint hátba szúrták a sértettet.

Nagyon vérzett a férfi. Hordágyra tették. Én úgy tudom, hogy többször hátba szúrták, legalább háromszor

- mondta egy helyi férfi. Információink szerint az áldozat már több évtizede lakik a lakótelepen, van aki úgy emlékszik, hogy már legalább negyven éve. Az utóbbi években már hajléktalanként él és mindenkibe beleköt.

A sérültet kórházba vitték, a támadót letartóztatták / Fotó: olvasói / Facebook

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, ahonnan a következő nyilatkozatot kapta lapunk.

A helyszínen két férfi keveredett szóváltásba, majd az egyik férfi megszúrta a másikat. A mentők a sérült férfit kórházba szállították. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. A feltételezett elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását

- közölte a rendőrség.