Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sikertelen fogyókúra illusztrációja egy mérlegen álló, mérőszalaggal a bokájánál megkötött nővel

Miért nem fogyok, ha keveset eszem? – Ez történik a szervezetedben, amikor megvonod magadtól az ételt

fogyókúra
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 14:15
diétakalóriabevitelsikertelenség
A legtöbb ember szeretne megszabadulni pár kilótól, mások nagyobb súlytömegtől válnának meg, nem mindegy azonban, hogy milyen módszert alkalmaznak. A sikertelen fogyókúra mögött gyakran tévesen alkalmazott praktikák húzódnak meg, ilyen például a szándékos koplalás.
László Juli
A szerző cikkei
  • A szervezetünk válasza a megvonásra a súlyvesztés leállása.
  • Még akár hízhatunk is, ha extrém diétát folytatunk.
  • Hosszú távon jobb a fenntarthatóságot választani.

Az egyik legnagyobb tévhit a fogyókúrázás tekintetében, hogy koplalással jelentős súlytól lehet megszabadulni. Habár a kilók valóban megindulhatnak, ha elkezdünk kevese(bbe)t enni, hosszú távon sikertelen fogyókúra lehet a jussunk, sőt akár a kívánt cél ellenkezőjét érhetjük el.

Önmagát csalódottan mérő nő sikertelen fogyókúra miatt
A kalóriamegvonás eredménye sikertelen fogyókúra lehet
Fotó: sergey kolesnikov /  Shutterstock 

A sikertelen fogyókúra okai: így sülhet el balul a kalóriamegvonás

Amikor elkezdünk fogyókúrázni, változást idézünk elő a szervezetünkben, amelynek alkalmazkodnia kell az új életvitelhez. Ennek lehet egészséges mértéke, ám ha drasztikus módon megvonjuk magunktól az ételt a gyors fogyás reményében, azzal egyfajta vészállapotot teremtünk, amelyre válaszként energiatakarékos üzemmódba kapcsol a szervezetünk, hogy képes legyen „túlélni”.

A hirtelen extrém alacsony kalóriabevitel nem feltétlenül jelent egyet az egészséges fogyókúrával, és bár rövid távon valóban megszabadulhatunk néhány kilótól, a testünk hosszú távon tartalékolni kezdi, valamint hasznosítani próbálja majd azt a kevés energiát, amit kap. Az alacsony kalóriabevitel emellett az anyagcsere lelassulását is előidézheti, ami szintén a fogyás megállását, és a kilók fennmaradását eredményezheti.

Az ellenkezőjébe is átcsaphat a fogyás

Az étkezések és a bevitt kalóriák kíméletlen lecsökkentése sóvárgást vonhat maga után, valamint az éhséghormonok aktiválódását. Mivel nincs mi energiát adjon, fáradtabbnak is érezhetjük magunkat, az éhség és a kimerültség pedig könnyen falásrohamokba taszíthat minket. Ráadásul ha a tányérra is egyoldalúan teszünk fel ételeket, ellőbb-utóbb kialakulhat egy ördögi kör, amely már nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelhet. Minél többet agyalunk azon, hogy mit és mennyit eszünk, annál inkább hátráltatjuk az eredményeket. Sok egyéb mellett ezért sem érdemes a szigorú ételmegvonást alkalmazni a fogyáshoz, helyette hosszú távon is fenntartható étrendet és életmódot célszerű kialakítani.

Koncentráljunk a fenntarthatóságra

A fogyókúráknak alapvetően nem az a lényegük, hogy irreálisan kevés kalóriát vigyünk be a szervezetünkbe, hanem hogy fenntartható kalóriadeficitet alakítsunk ki, miközben a szervezetünk megkapja a működése szempontjából nélkülözhetetlen tápanyagokat. Érdemes tehát az egyensúlyra törekedni ahelyett, hogy megvonnánk magunktól mindent. Ilyen módon a szervezetünk nem vészhelyzetnek fogja megélni a fogyókúrát, sokkal inkább egy átalakulási folyamatnak, amely során megfelelően működhet és mentesülhet a kalóriatöbblettől.

Ha a kiegyensúlyozott táplálkozás szabályait tartjuk szem előtt, azaz fehérjében, rostokban és egészséges zsírokban gazdagon, de mértékkel étkezünk, és a testmozgást is beépítjük a mindennapokba, az fenntarthatóbb és hosszú távon eredményesebb fogyáshoz vezethet, mint a szélsőséges diéták. 

Tudj meg többet a kiegyensúlyozott táplálkozásról és kezdj új életmódot a következő videó segítségével:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu