Miért nem fogyok, ha keveset eszem? – Ez történik a szervezetedben, amikor megvonod magadtól az ételt

A szervezetünk válasza a megvonásra a súlyvesztés leállása.

Még akár hízhatunk is, ha extrém diétát folytatunk.

Hosszú távon jobb a fenntarthatóságot választani.

Az egyik legnagyobb tévhit a fogyókúrázás tekintetében, hogy koplalással jelentős súlytól lehet megszabadulni. Habár a kilók valóban megindulhatnak, ha elkezdünk kevese(bbe)t enni, hosszú távon sikertelen fogyókúra lehet a jussunk, sőt akár a kívánt cél ellenkezőjét érhetjük el.

A kalóriamegvonás eredménye sikertelen fogyókúra lehet

Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock

A sikertelen fogyókúra okai: így sülhet el balul a kalóriamegvonás

Amikor elkezdünk fogyókúrázni, változást idézünk elő a szervezetünkben, amelynek alkalmazkodnia kell az új életvitelhez. Ennek lehet egészséges mértéke, ám ha drasztikus módon megvonjuk magunktól az ételt a gyors fogyás reményében, azzal egyfajta vészállapotot teremtünk, amelyre válaszként energiatakarékos üzemmódba kapcsol a szervezetünk, hogy képes legyen „túlélni”.

A hirtelen extrém alacsony kalóriabevitel nem feltétlenül jelent egyet az egészséges fogyókúrával, és bár rövid távon valóban megszabadulhatunk néhány kilótól, a testünk hosszú távon tartalékolni kezdi, valamint hasznosítani próbálja majd azt a kevés energiát, amit kap. Az alacsony kalóriabevitel emellett az anyagcsere lelassulását is előidézheti, ami szintén a fogyás megállását, és a kilók fennmaradását eredményezheti.

Az ellenkezőjébe is átcsaphat a fogyás

Az étkezések és a bevitt kalóriák kíméletlen lecsökkentése sóvárgást vonhat maga után, valamint az éhséghormonok aktiválódását. Mivel nincs mi energiát adjon, fáradtabbnak is érezhetjük magunkat, az éhség és a kimerültség pedig könnyen falásrohamokba taszíthat minket. Ráadásul ha a tányérra is egyoldalúan teszünk fel ételeket, ellőbb-utóbb kialakulhat egy ördögi kör, amely már nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelhet. Minél többet agyalunk azon, hogy mit és mennyit eszünk, annál inkább hátráltatjuk az eredményeket. Sok egyéb mellett ezért sem érdemes a szigorú ételmegvonást alkalmazni a fogyáshoz, helyette hosszú távon is fenntartható étrendet és életmódot célszerű kialakítani.